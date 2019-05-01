Yapımcısı Minecraft yıldönümü etkinliklerine davet edilmedi

Mojang stüdyosunu kurarak Minecraft oyununu geliştiren ve oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatan Markus “Notch” Persson bilindiği gibi tüm haklarını Microsoft’a sattıktan sonra farklı projelere yönelmişti. Bu sıralar Microsoft ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Sıradışı hayat öyküsü

2007 yılında Mojang Specifications adıyla kendi şirketini kuran Persson, 2009 yılında Minecraft oyununu geliştirmeye başlamıştı. O dönem oyun Mojang Specifications olarak biliniyordu ve aynı yıl alfa sürümüne geçti.

2010 yılında Valve’den proje için olumsuz yanıt alan Persson şirketin ismini Mojang AB olarak değiştirdi. Minecraft ise 1 milyon civarında oyuncuyla önemli gelirler elde etmeye başlamıştı. Sonrasında oyun geniş çapta ün kazandı ve Mojang bilindik bir stüdyo haline geldi. 2014 yılında ise Persson’un yoğun çalışmaktan sıkılmasıyla Microsoft’a satıldı.

Ayrıca Bkz.

"Facebook uygulaması güncellendi, mavi yoğunluğundan kurtuldu"

Persson bu dönem görevini bıraktı ve oyunu geliştirme çalışmalarından da tamamen çıktı. Aslında doğrudan Microsoft ile bir problem yok ancak ünlü geliştiricinin son dönemde paylaştığı gönderiler eleştiri konusu olmuştu.

3.7 milyon takipçiye sahip Twitter hesabından homofobi ve ırkçılığa yönelik paylaşımlar yapması pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Microsoft da Persson’un izlerini Minecraft markasından tamamen kaldırmak için harekete geçti.

İlk olarak oyunun açılış ekranında Persson’u referans gösteren bazı metinler çıkarıldı. Bunun sebebi o dönem anlaşılamadı ancak Minecraft’ın onuncu yıl kutlamalarına Persson’un davet edilmemesi ile gerçekler ortaya çıktı.

Microsoft ay ortasında Stockholm’de yapılacak olan Minecraft onuncu yıl kutlamalarına Persson’u davet etmediğini ve sebebinin de kesinlikle şirketi ve oyunu bağlamayan bazı ifadeleri olduğunu dile getirdi.

Zaten aykırı kişiliği ile bilinen Persson’un Minecraft markasından uzaklaştırılması kimse için sürpriz olmamıştır ancak bu denli başarı sağlayan bir yapımın geliştiricisinin düştüğü durum gerçekten üzüntü verici.