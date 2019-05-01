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Yapımcısı Minecraft yıldönümü etkinliklerine davet edilmedi

Minecraft oyununun geliştiricisi olarak bilinen Markus “Notch” Persson onuncu yıl etkinliklerine davet edilmedi. Microsoft eleştiri konusu olan ünlü ismi markadan uzak tutuyor.
3 hf.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Mojang stüdyosunu kurarak Minecraft oyununu geliştiren ve oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatan Markus “Notch” Persson bilindiği gibi tüm haklarını Microsoft’a sattıktan sonra farklı projelere yönelmişti. Bu sıralar Microsoft ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Sıradışı hayat öyküsü

2007 yılında Mojang Specifications adıyla kendi şirketini kuran Persson, 2009 yılında Minecraft oyununu geliştirmeye başlamıştı. O dönem oyun Mojang Specifications olarak biliniyordu ve aynı yıl alfa sürümüne geçti.

2010 yılında Valve’den proje için olumsuz yanıt alan Persson şirketin ismini Mojang AB olarak değiştirdi. Minecraft ise 1 milyon civarında oyuncuyla önemli gelirler elde etmeye başlamıştı. Sonrasında oyun geniş çapta ün kazandı ve Mojang bilindik bir stüdyo haline geldi. 2014 yılında ise Persson’un yoğun çalışmaktan sıkılmasıyla Microsoft’a satıldı.

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Persson bu dönem görevini bıraktı ve oyunu geliştirme çalışmalarından da tamamen çıktı. Aslında doğrudan Microsoft ile bir problem yok ancak ünlü geliştiricinin son dönemde paylaştığı gönderiler eleştiri konusu olmuştu.

3.7 milyon takipçiye sahip Twitter hesabından homofobi ve ırkçılığa yönelik paylaşımlar yapması pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Microsoft da Persson’un izlerini Minecraft markasından tamamen kaldırmak için harekete geçti.

İlk olarak oyunun açılış ekranında Persson’u referans gösteren bazı metinler çıkarıldı. Bunun sebebi o dönem anlaşılamadı ancak Minecraft’ın onuncu yıl kutlamalarına Persson’un davet edilmemesi ile gerçekler ortaya çıktı.

Microsoft ay ortasında Stockholm’de yapılacak olan Minecraft onuncu yıl kutlamalarına Persson’u davet etmediğini ve sebebinin de kesinlikle şirketi ve oyunu bağlamayan bazı ifadeleri olduğunu dile getirdi.

Zaten aykırı kişiliği ile bilinen Persson’un Minecraft markasından uzaklaştırılması kimse için sürpriz olmamıştır ancak bu denli başarı sağlayan bir yapımın geliştiricisinin düştüğü durum gerçekten üzüntü verici.

 

Mojang stüdyosunu kurarak Minecraft oyununu geliştiren ve oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatan Markus “Notch” Persson bilindiği gibi tüm haklarını Microsoft’a sattıktan sonra farklı projelere yönelmişti. Bu sıralar Microsoft ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Sıradışı hayat öyküsü 2007 yılında Mojang Specifications adıyla kendi şirketini kuran Persson, 2009 yılında Minecraft oyununu gelişti Yorum Yaz
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QuexSeeL 3 hf.
Olayın detaylarına baktığımızda ms a suçlu diyemeyiz niye böyle yaptın da diyemeyiz. Resmen kendim ettim kendim buldum durumu yaşamış adam.
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chtsydn 3 hf. en beğenilen
Microsoftun yerinde olsam bende çağırmazdım. Sosyal medyada tepkiyi üzerine çeken birini sırf duygusal bağı var diye etkinliğe çağırmak hatalı olurdu. Zaten tüm haklarını satmış artık oyunla bir alakası yok adamın.
Microsoftun yerinde olsam bende çağırmazdım. Sosyal medyada tepkiyi üzerine çeken birini sırf duygusal bağı var diye etkinliğe çağırmak hatalı olurdu. Zaten tü...
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Elsa 2 hf.
MS haklı adam kendisi kaşındı
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esmerbuyucu 2 hf.
Herkese hitap edecek bir oyun geliştiriyorsun ama ırkçılık ve ayrımcılık yapıyorsun... Microsoft bu zihniyete prim vermeyerek mantıklı bir hareket yapmış. Bir daha Minecraft ismiyle anılmayarak hakettiğini bulmuş, işin acı tarafı 2.5 milyar doların üstüne kondu.
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chtsydn 3 hf. en beğenilen
Microsoftun yerinde olsam bende çağırmazdım. Sosyal medyada tepkiyi üzerine çeken birini sırf duygusal bağı var diye etkinliğe çağırmak hatalı olurdu. Zaten tüm haklarını satmış artık oyunla bir alakası yok adamın.
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Zebercet 3 hf.
Dünyalığını yapmış bence adamın bile bir taraflarında değildir bu durum.
Şimdi baktım 2.5 milyar dolara satmış. Biz kendi dertlerimize yanalım boşverin.
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QuexSeeL 3 hf.
Olayın detaylarına baktığımızda ms a suçlu diyemeyiz niye böyle yaptın da diyemeyiz. Resmen kendim ettim kendim buldum durumu yaşamış adam.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
adam kimsenin tam göremediği belli bir hedef kitle hitap eden bir oyun yaptı
bu oyunu java da yapmış multiplatform olsun diye bunun ötesinde bilime bir katkı veya yeni bir algoritma bulduğu veya geliştirdiği falan da yok ! onun için fazla abartılacak bir durum değil ! ama işte bunu haber diye yazanlar ( o haberin yanında çıkan reklamlarla siz bunu okurken para kazanırlar )
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loreante 2 hf. yeni yorumcu SEO-Uzmanı
sen de yapsana 2.5 milyar dolara satılacak bi oyun? pc başında atıp tutmak kolay insanların yaptıklarıyla.
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