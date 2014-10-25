Yardarm, güvenlik güçlerinin silahlarını ne zaman ve nerede ateşlediğini tespit edebilecek bir sistem geliştirdi





Dünyada toplumsal olaylar gerilimin en çok yaşandığı ve tabiri yerindeyse kim vurduya gitme konularının en çok tartışıldığı ortamların başında geliyor. Silikon Vadisi'ndeki bir girişim buna bir çözüm bulmayı amaçlıyor.





Yardarm adlı girişimin kendi adını taşıyan sensör Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve silahın kabze kısmına monte ediliyor. Güvenlik güçleri silahını çekip ateşlediği anda da nerede ateşlendiği, ne zaman ateşlendiği ve hatta namlunun nereye doğrultulduğunu yöneticiler bu sensör sayesinde tespit edebiliyor. Ayrıca sadece silahı kılıftan çekip geri koyduğunuzda da bu tespit ediliyor.





Santa Cruz bölge şerifliği bu sensörü denemeye başlamış ve program hakkında oldukça iyimser bir hava mevcut. Silah hareketlerinin tespiti yanında zor durumda kalan güvenlik güçlerinin de yardım çağırmasının bu yolla daha da kolaylaştığı belirtiliyor.

http://www.yardarmtech.com/