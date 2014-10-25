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Yardarm, güvenlik güçlerinin silahlarını ne zaman ve nerede ateşlediğini tespit edebilecek bir sistem geliştirdi

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yardarm, güvenlik güçlerinin silahlarını ne zaman ve nerede ateşlediğini tespit edebilecek bir sistem geliştirdi

Dünyada toplumsal olaylar gerilimin en çok yaşandığı ve tabiri yerindeyse kim vurduya gitme konularının en çok tartışıldığı ortamların başında geliyor. Silikon Vadisi'ndeki bir girişim buna bir çözüm bulmayı amaçlıyor. 

Yardarm adlı girişimin kendi adını taşıyan sensör Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve silahın kabze kısmına monte ediliyor. Güvenlik güçleri silahını çekip ateşlediği anda da nerede ateşlendiği, ne zaman ateşlendiği ve hatta namlunun nereye doğrultulduğunu yöneticiler bu sensör sayesinde tespit edebiliyor. Ayrıca sadece silahı kılıftan çekip geri koyduğunuzda da bu tespit ediliyor.

Santa Cruz bölge şerifliği bu sensörü denemeye başlamış ve program hakkında oldukça iyimser bir hava mevcut. Silah hareketlerinin tespiti yanında zor durumda kalan güvenlik güçlerinin de yardım çağırmasının bu yolla daha da kolaylaştığı belirtiliyor.  


Kaynak:http://www.yardarmtech.com/
http://www.yardarmtech.com/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Berkinler ölmesin diye...
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stalker(1979) 4 yıl
Bu kafayla gidin beyler siz. Aferin herkesi aynı kefeye koyun.
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umut_baris 4 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Bu kafayla gidin beyler siz. Aferin herkesi aynı kefeye koyun.

Herkesi aynı kefeye koymuyoruz elbette ancak yapılanlar bu kadar açık ve net iken daha kaç yuvanın daha yıkılması, kaç insanın daha canı yanması gerekiyor.

Maaşını alamayınca dökülür bu halk anca...
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MrKemal17 4 yıl
Yemez
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ReDComrade 4 yıl
İşte sana yeni Avrupa standardı... Getir bakalım ülkeye yiyorsa
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl ReDComrade
ReDComrade
İşte sana yeni Avrupa standardı... Getir bakalım ülkeye yiyorsa

Yemez
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teramit 4 yıl
iyi de hükümetler zaten polisin ne halt yediği bilinmesin berkin kim vurduysa gitsin istiyor.
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umut_baris 4 yıl
Bu haber çok su götürür.

Bizim ülkemizde bunu kullanmazlar.

Otel kayıtlarını sildiren polislerimiz(!) var.

Meslekleri, insan hayatını itibarsızlaştıran iktidar partisinin!!!!
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Gece772 4 yıl
Güzel ürün....
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TechnoKolik199 4 yıl
Çok ilginç
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