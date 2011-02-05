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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yaris Hybrid ve Prius+ Cenevre Auto Show'da tanıtılacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Yaris Hybrid ve Prius+ Cenevre Auto Show'da tanıtılacak
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Elektrikli otomobil denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Toyota, hybrid otomobil sayısını arttırmaya devam ediyor.Uzun süredir geliştirilip geliştirilmeyeceği merak edilen ve hakkında birçok dedikodu olan Yaris Hybrid sonunda geliştirilmiş gibi görünüyor. Cenevre Auto Show'da tanıtılacak olan model, Toyota'nın hem küçük sınıftaki hybrid eksiğini gidermiş olacak hem de Honda'nın iddialı modeli Jazz Hybrid'e önemli bir rakip olacak.

Dış tasarımı ve teknik özellikleri henüz belli olmayan Yaris Hybrid'in, Toyota'nın diğer hybrid modeli Prius'un hybrid altyapısını kullanabileceği belirtiliyor. 2012 yılında Fransa'daki Valenciennes fabrikasında üretilmesi planlanan Yaris Hybrid'in Cenevre'de öncelikle konsept versiyonunun tanıtılabileceği söyleniyor.

Toyota'nın Cenevre Auto Show'da tanıtacağı diğer hybrid model ise Prius+ olacak. Bu model ile Avrupalı müşterilere 7 koltuklu bir Prius seçeneği sunmayı hedefleyen Toyota; yine yeni tanıttığı 5 kapılı, MPV karoserli Prius V'nin 7 koltuklu versiyonu olacak.

Şimdilik teknik ve tasarım ayrıntıları belli olmayan iki modelin bilgilerini de Cenevre Auto Show'dan sonra sizlerle paylaşabileceğiz.

Yaris Hybrid ve Prius+ Cenevre Auto Show'da tanıtılacak
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sportifsan 8 yıl
Toyota Önümüzdeki Aralıkta hangi arabasını tanıtacak acaba?
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