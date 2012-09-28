Yayınları 5 ekrana kadar bölebilen Simple.TV 10 Ekim'de satışa çıkıyor

Kickstarter platformu üzerinde bağış limitini geçerek, gerçekleşme fırsatın yakalayan projelerden birisi de Simple.TV.





Projenin amacı en fazla 5 kişiye kadar canlı televizyon yayınlarını aktarabilmek. Standart bir modem boyutlarında olan Simple.TV evdeki ağınıza bağlandıktan sonra, anten üzerinden veya kablo TV üzerinden aldığı yayınları, uyumlu uygulamalar veya HTML5 destekli tarayıcılar vasıtasıyla 5 ayrı cihaza kadar aktarabiliyor.





Uygulamalar iOS ve Roku cihazları için iken, Android, PC ve Mac cihazları ise HTML5 uyumlu tarayıcılar için geliştirilecek uygulamalarla yayınları izleyebilecek. Simple.TV sadece tablet ve PC'lerdeki standart boyutlara destek veriyor. Akıllı telefon ve TV ekranları desteklenmiyor.





İsterseniz evde isterseniz farklı mekanlarda, internet bağlantısı üzerinden kutunuza bağlanarak TV keyfine devam edebiliyorsunuz. Kullanıcılar, kutuya takılacak USB harici disklere izledikleri programları da kaydedebiliyor. Yine simültane olarak aynı anda 5 kayıtlı video izlenebiliyor.





Aylık 4.5$ olan Premier servisinde ise TV yayın akışı ve akışlardaki istenen programların otomatik olarak kaydı mümkün oluyor.





Simple.TV, CES 2012'de En İyi Gösteri ödülünü de almıştı.





Simple.TV projede 125$ ve üzeri bağış yapanlara 10 Ekim'den itibaren gönderilmeye başlanacak. Yarın başlayacak ön siparişte ise 149$ perakende fiyatı ile 20 Ekim'den itibaren sevk edilebilecek. Şimdilik ABD'de başlayan satış, kısa süre sonra Kanada'ya, gelecek yıl ise Avrupa'ya genişleyecek.