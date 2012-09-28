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Yayınları 5 ekrana kadar bölebilen Simple.TV 10 Ekim'de satışa çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
1
12
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kickstarter platformu üzerinde bağış limitini geçerek, gerçekleşme fırsatın yakalayan projelerden birisi de Simple.TV. 

Projenin amacı en fazla 5 kişiye kadar canlı televizyon yayınlarını aktarabilmek. Standart bir modem boyutlarında olan Simple.TV evdeki ağınıza bağlandıktan sonra, anten üzerinden veya kablo TV üzerinden aldığı yayınları, uyumlu uygulamalar veya HTML5 destekli tarayıcılar vasıtasıyla 5 ayrı cihaza kadar aktarabiliyor.

Uygulamalar iOS ve Roku cihazları için iken, Android, PC ve Mac cihazları ise HTML5 uyumlu tarayıcılar için geliştirilecek uygulamalarla yayınları izleyebilecek. Simple.TV sadece tablet ve PC'lerdeki standart boyutlara destek veriyor. Akıllı telefon ve TV ekranları desteklenmiyor. 

İsterseniz evde isterseniz farklı mekanlarda, internet bağlantısı üzerinden kutunuza bağlanarak TV keyfine devam edebiliyorsunuz. Kullanıcılar, kutuya takılacak USB harici disklere izledikleri programları da kaydedebiliyor. Yine simültane olarak aynı anda 5 kayıtlı video izlenebiliyor.

Aylık 4.5$ olan Premier servisinde ise TV yayın akışı ve akışlardaki istenen programların otomatik olarak kaydı mümkün oluyor.

Simple.TV, CES 2012'de En İyi Gösteri ödülünü de almıştı.

Simple.TV projede 125$ ve üzeri bağış yapanlara 10 Ekim'den itibaren gönderilmeye başlanacak. Yarın başlayacak ön siparişte ise 149$ perakende fiyatı ile 20 Ekim'den itibaren sevk edilebilecek. Şimdilik ABD'de başlayan satış, kısa süre sonra Kanada'ya, gelecek yıl ise Avrupa'ya genişleyecek.

http://www.kickstarter.com/projects/simpletv/cut-the-cord-with-the-simpletv-dvr Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
OUYA ve Bunun incelemesi çok güzel olurdu :)
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Puzzles 7 yıl
Aynen, incelemeleri bekliyoruz merak uyandırıcı
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asaltek 7 yıl
buna benzer bir şey, samsung ve lg'nin akıllı tv lerinin 2012 modellerinde yok muydu halihazırda? teknosacılar falan habire söyleyip duruyordu, "yeni modeller, tv'de izlediğiniz görüntü ve sesi tablet ve telefona aktarıyor" diye.
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BERK BEY 7 yıl
Super ya
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TheLoft 7 yıl
mükemmel icat.
digiturk, dsmart gibi yayınları da muhtemelen evin diğer odalarında tabletten, cep telefonundan, pc'den veya dlna'lı tv'lerimizden izleyebileceğiz.
fiyatı çok makul.
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XIII 7 yıl
Amedra
hiç denemedim ama gerçekten haberi okuduğum kadarıyla güzel gibi görünüyor.

Nasıl denemeyi planlıyordun daha ön siparişte olan ürünü
2 Yanıt Yanıtla +1
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Swein 7 yıl XIII
XIII

Amedra

hiç denemedim ama gerçekten haberi okuduğum kadarıyla güzel gibi görünüyor.


Nasıl denemeyi planlıyordun daha ön siparişte olan ürünü

Haber öyle bir yazılmış ki sadece içeriği okusan çıkmış gibi yorum yapacaktım bende. Hani arkadaşda haklı sen de haklısın. Çeviriler zaten ünlü oldu burada.
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Amedra 7 yıl XIII
XIII

Amedra

hiç denemedim ama gerçekten haberi okuduğum kadarıyla güzel gibi görünüyor.


Nasıl denemeyi planlıyordun daha ön siparişte olan ürünü

Ben test olarak sunuluyor zannettim ya, zaten bir arkadaşımız daha bu olaydan mağdur olmuş.

Şu kısım kafa karıştırıcı;
"Simple.TV projede 125$ ve üzeri bağış yapanlara 10 Ekim'den itibaren gönderilmeye başlanacak. Yarın başlayacak ön siparişte ise 149$ perakende fiyatı ile 20 Ekim'den itibaren sevk edilebilecek. Şimdilik ABD'de başlayan satış, kısa süre sonra Kanada'ya, gelecek yıl ise Avrupa'ya genişleyecek."
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FERFEROS 7 yıl
Kullanışlı bir ürüne benziyor ama bunu kullandığımız zaman Digiturk başımızı ağrıtmasın?
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cpurss79 5 yıl FERFEROS
FERFEROS

Kullanışlı bir ürüne benziyor ama bunu kullandığımız zaman Digiturk başımızı ağrıtmasın?

aynen
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Amedra 7 yıl
hiç denemedim ama gerçekten haberi okuduğum kadarıyla güzel gibi görünüyor.

Başlığı okumamanın azizliği ne diyelim.
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