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Yazılımsal video sabitleme sürecine etkili seçenek: ReelSteady

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
1
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yazılımsal video sabitleme sürecine etkili seçenek: ReelSteady
 
Çok iyi kamera sabitleme aparatları kullanılsa dahi videoların sinematik görünmesi için birçok yazılımdan yardım alınıyor. Bu noktada uzun zamandır bazı çözümler yer alsa da, Adobe After Effects için hazırlanan ReelSteady eklentisi süreci yeni bir seviyeye taşıyor.
Adobe'nin profesyonel video düzenleme yazılı After Effects içerisinde eklenti olarak çalışma gösteren ReelSteady, aşağıda yer alan videoda da görebildiğiniz üzere oldukça iyi bir performans ortaya koyabiliyor. Özellile içerisinde çok fazla hareket eden objenin yer almadığı içeriklerde işe yaradığı belirtilen eklenti, aynı zamanda dahili lens düzeltme, rolling (Yanal hareketlerde oluşan görüntü kaymaları) shutter temizleme ve özel çıktı çözünürlüğü gibi birçok faydalı aracı da bünyesinde barındırıyor.
399$'dan ön siparişe açılan ReelSteady eklentisine buradan ulaşabilirsiniz. 30 günlük deneme sürümü ise burada yer alıyor.

http://petapixel.com/2015/08/27/reelsteady-aims-to-take-video-stabilization-software-to-the-next-level/ Yorum Yaz
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