Yeni AirPods kablosuz şarj kutusu iPhone'ları da şarj edebilecek

Yakında piyasaya sürülecek AirPods kablosuz şarj kutusunun iPhone'ları destekleyeceği bildirildi. Yani iPhone kullanıcıları telefonlarını bu kutuyu kullanarak şarj edebilecekler. Bu yeni ve ilginç haber Nikkei Asian Review'dan geldi. Asya odaklı haber sitesi, söz konusu bilgiyi tanıdık bir "endüstri kaynağından" aldığını söylüyor.

Rapordaki en ilginç bölüm ise iPhone'lar için şarj desteği sunacak bu yeni AirPods şarj kutusunun bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülebileceğinin iddia edilmesi. Bununla birlikte Apple'ın geçen yılki etkinlikte kablosuz şarj kutusundan bahsederken başka cihazları da destekleyebileceği yönünde hiçbir şey söylemediğini de belirtmek gerekir.

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Burada unutulmaması gereken bir başka önemli detay da AirPods şarj kutusunun boyut olarak oldukça küçük olması. Kablosuz kulaklıkları önemli miktarda şarj etmek için yeterli büyüklükte olabilir ancak iPhone'ları şarj edebilecek kapasitede olacağına inanmak zor.

Bazı soru işaretleri var

Öte yandan Apple, iki bobin içeren Qi kablosuz şarj standardını kullanıyor. Bu bobinlerden biri şarjı göndermek diğeri ise almak içindir ve rolleri değiştirilemez. Yani bu da teknolojinin kendisi değişmediği sürece Apple'ın şarj kutusunun bir başka cihazı şarj etmesinin mümkün olmayacağı anlamına geliyor.

Bunlar haberin inandırıcılığına gölge düşüren sebeplerden bazıları. Dolayısı ile çok fazla heyecan yapmadan konuyla ilgili daha somut bilgilerin ortaya çıkmasını beklemekten başka bir çaremiz yok.

https://asia.nikkei.com/Business/Apple-to-unveil-iPhone-wireless-charging-with-AirPods