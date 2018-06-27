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LG V40 beş kameraya sahip ilk akıllı telefon olabilir

LG'nin yıl sonuna doğru piyasaya sürmeyi planladığı LG V40'ın toplamda beş kamera ile donatılacağı belirtiliyor. Ön kısımda yer alacak iki kamera cihazın yüz tanıma teknolojisi için kullanılacak.
11 ay
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25
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG bu yılın sonunda V30 modelinin halefini çıkaracak ve yayınlanan yeni bir rapor akıllı telefonun beş kameraya sahip olacağını iddia ediyor. Şimdilik LG V40 olarak anılan cihazın aynı zamanda yüz tanıma ile kilit açma özelliği ile geleceği öne sürüldü. Bu beş kameradan en az ikisi önde olacak ve her ikisi de yüz tanıma özelliği için kullanılacak.
AndroidPolice, LG'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, V40’ın beş kamera ile geleceğini belirtiyor. Söz konusu haberde yüz tanıma ile kilit açma özelliği için iki kameranın 3D yüz haritası oluşturmak için kullanılabileceği belitrilmiş. Bu bilgi doğruysa geleneksel 2D yüz tanıma çözümlerinden daha güvenli olacağını söyleyebiliriz.
LG V40 beş kameraya sahip ilk akıllı telefon olabilir

Çentik gizleme özelliği olacak

Geri kalan üç kamera, tıpkı şu an piyasadaki tek üç kameralı cep telefonu olan Huawei P20 Pro modelinde olduğu gibi arkada olacak. Kamera sisteminde standart geniş lens, LG'nin ultra geniş lensi ve henüz ne amaç için kullanılacağını bilmediğimiz üçüncü bir sensör yer alacak. Bu yakınlaştırma (zoom) lensi veya bokeh efekti sağlayacak bir lens olabilir.
LG V40'ın çentikli ekrana sahip olacağı söyleniyor. Aynı zamanda LG G7 kullanıcıları için geçerli olan çentik gizleme özelliğine sahip olacağı da gelen haberler arasında. Beş kameranın dışında Snapdragon 845 yonga seti, özel bir sanal asistan tuşu ve LG’nin Quad DAC teknolojisine sahip olacağı da iddia ediliyor.

https://www.androidpolice.com/2018/06/26/source-lg-v40-will-five-cameras-face-unlock/ Yorum Yaz
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koyunsavar 11 ay
17 kameralı çıkana kadar almayı düşünmüyorum.
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cngzmls 11 ay en beğenilen
Arkada çok kamera gereksiz diyorsunuz ama maalesef fotoğrafçılık bilginiz az. Arkada çok kamera olması farklı tarzlarda fotolar çekmemizi sağlıyor. Mesela manzara çekimleri için geniş açılı lens, arka plan bulanık için farklı lens, optik zoom için lens vb. Biz dslr fotoğraf makinesinde sürekli lens değiştiriyoruz, farklı lenslere bir sürü para veriyoruz. Yeni telefonlar bu konuda büyük avantaj sağlıyor. Hiç kimse çok lensli telefonlara laf etmesin.
Arkada çok kamera gereksiz diyorsunuz ama maalesef fotoğrafçılık bilginiz az. Arkada çok kamera olması farklı tarzlarda fotolar çekmemizi sağlıyor. Mesela manz...
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Zampara1234 10 ay
Bu forumu çoğunluklu olarak erkekler kullanıyor.. Dünya popülasyonunun yarısını da kadınlar oluşturuyor. Ve kadınlar için önemli tek birşey var O da telefonun fotoğraf çekme özelliği.
Bir kız arkadaşım neden Note8 almadın dedi.. sebebi bokeh ile arka plan buğulu fotoğrafını çekmemi istemesiydi.

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joof 10 ay
fotoğrafa ilgi duyan gitsin fotoğraf makinesi alsın. zaten bu işle prof olarak ilgilenen birisi ne yapsın cep telefonu kamerasını.isterse 10 tane olsun
bir mobil iletişim cihazda bu kadar alengirli işlere gerek yok. her şey tüketim çılgınlığına dönüştü . adam bu telefonu alıp yanındaki arkadaşına bak benim telimde bilmem kaç kamera var diye hava atacak . firmalar da böyle kerizleri söğüşlemeye devam edecek
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TheLastNinja 11 ay
8 gözlü örümcek geldi aklıma :D
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Ahmet_Amet 11 ay
İyice bu kamera olayının boku çıkmaya başladı yakında telefonlar kalkıp telefonlu kamera olursa şaşırmam. 🤔
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Erwin-Rommel 11 ay
LG telefon konusunda itibarını düzeltmedikçe isterse 10 kameralı telefon çıkarsın istediği başarıyı elde edemez.
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PHI 11 ay
Kimse bataryayı geliştirmesin zaten. Varsa yoksa kamera ekleyin centik yapın.
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cngzmls 11 ay en beğenilen
Arkada çok kamera gereksiz diyorsunuz ama maalesef fotoğrafçılık bilginiz az. Arkada çok kamera olması farklı tarzlarda fotolar çekmemizi sağlıyor. Mesela manzara çekimleri için geniş açılı lens, arka plan bulanık için farklı lens, optik zoom için lens vb. Biz dslr fotoğraf makinesinde sürekli lens değiştiriyoruz, farklı lenslere bir sürü para veriyoruz. Yeni telefonlar bu konuda büyük avantaj sağlıyor. Hiç kimse çok lensli telefonlara laf etmesin.
1 Yanıt Yanıtla +18
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cebrail.bsrn 10 ay cngzmls
Fotoğraf makinesi niye almıyorsunuz peki. Fotoğrafçılıktan anlamıyorum pek ama o işi yapan insan telefonla niye cebelleşsinki.
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astegon 10 ay
Iyide hocam basit bir cmos sensöründen bahsediyoruz slr makinelerdeki lensler nere ı dandik sensörler nere
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Jeopol 11 ay
Cok kamera degil, geceleri ayi duzngunce cekecek kamera gerekli.
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FlyingUnderpants 11 ay
25 kameralı telefon çıksa da rahatlasak.
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hera09 11 ay
İşin bokunu çıkartmış LG
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akıllı telefon, cep telefonu ve
7 etiket daha yüz tanıma çentik lg v40 beş kamera Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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