LG V40 beş kameraya sahip ilk akıllı telefon olabilir

LG bu yılın sonunda V30 modelinin halefini çıkaracak ve yayınlanan yeni bir rapor akıllı telefonun beş kameraya sahip olacağını iddia ediyor. Şimdilik LG V40 olarak anılan cihazın aynı zamanda yüz tanıma ile kilit açma özelliği ile geleceği öne sürüldü. Bu beş kameradan en az ikisi önde olacak ve her ikisi de yüz tanıma özelliği için kullanılacak.

AndroidPolice, LG'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, V40’ın beş kamera ile geleceğini belirtiyor. Söz konusu haberde yüz tanıma ile kilit açma özelliği için iki kameranın 3D yüz haritası oluşturmak için kullanılabileceği belitrilmiş. Bu bilgi doğruysa geleneksel 2D yüz tanıma çözümlerinden daha güvenli olacağını söyleyebiliriz.

Çentik gizleme özelliği olacak

Geri kalan üç kamera, tıpkı şu an piyasadaki tek üç kameralı cep telefonu olan Huawei P20 Pro modelinde olduğu gibi arkada olacak. Kamera sisteminde standart geniş lens, LG'nin ultra geniş lensi ve henüz ne amaç için kullanılacağını bilmediğimiz üçüncü bir sensör yer alacak. Bu yakınlaştırma (zoom) lensi veya bokeh efekti sağlayacak bir lens olabilir.

LG V40'ın çentikli ekrana sahip olacağı söyleniyor. Aynı zamanda LG G7 kullanıcıları için geçerli olan çentik gizleme özelliğine sahip olacağı da gelen haberler arasında. Beş kameranın dışında Snapdragon 845 yonga seti, özel bir sanal asistan tuşu ve LG’nin Quad DAC teknolojisine sahip olacağı da iddia ediliyor.

https://www.androidpolice.com/2018/06/26/source-lg-v40-will-five-cameras-face-unlock/