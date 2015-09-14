Yeni Apple TV, web görünümüne destek vermiyor

Şuan kullandığımız birçok mobil uygulama, internet sitelerini direkt olarak kendi içerisinde açabiliyor ve böylece uygulama dışına çıkılmadan hızlı bir şekilde etkileşim elde edilebiliyor. Uygulama geliştirici Daniel Pasco'nun yayınladığı son makaleye göreyse bu özellik yeni nesil Apple TV içerisinde desteklenmiyor.

Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 4. jenerasyon Apple TV, bildiğiniz üzere iOS'u temel alan "tvOS" isimli yeni bir işletim sistemi kullanıyor. Böylece eskiye oranla çok daha modern ve kullanımı kolay bir arayüz ortaya cihaz, uygulama geliştirmeyi de kolaylaştırıyor. Ancak yeni nesil Apple TV'nin önemli bir eksiği bulunuyor.

Geliştirici Daniel Pasco'ya göre 4. jenerasyon Apple TV "web görünüm" desteğini bünyesinde barındırmıyor. Bu da cihaz için hazırlanan uygulamalar içerisinde internet sayfalarının gezilemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle sosyal medya kanallarında paylaşılan içeriklerin görüntülenmesi noktasında büyük fayda getiren bu özellik, destek verilmiyor olmasıyla olumsuz bir durum yaratsa da bazı önemli faydalar taşıyor.

Apple tarafından getirilen bu sınırlama, geliştiricileri tvOS ile tam uyumlu uygulamalar hazırlamaya zorlayacak. Standart internet sayfalarına yönlendirme yerine gerekli bütün işlemler direkt olarak uygulama içerisinde halledilecek ve arayüz TV'ye uygun hazırlanacağı için navigasyon süreci çok daha kolay olacak. Ayrıca cihaz internet sayfaları üzerinden gelebilecek her türlü zararlı yazılım ya da saldırı sorunlarını da yaşamayacak.

Geliştiriciler için kötü olan bu haber, son kullanıcıya etkili bir kullanıcı deneyimi ve güvenlik artısı olarak geri dönecek.

http://thenextweb.com/apple/2015/09/14/apples-made-it-difficult-to-build-tvos-apps-and-thats-good-for-users/