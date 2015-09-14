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Yeni Apple TV, web görünümüne destek vermiyor

3 yıl
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni Apple TV, web görünümüne destek vermiyor
Şuan kullandığımız birçok mobil uygulama, internet sitelerini direkt olarak kendi içerisinde açabiliyor ve böylece uygulama dışına çıkılmadan hızlı bir şekilde etkileşim elde edilebiliyor. Uygulama geliştirici Daniel Pasco'nun yayınladığı son makaleye göreyse bu özellik yeni nesil Apple TV içerisinde desteklenmiyor.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 4. jenerasyon Apple TV, bildiğiniz üzere iOS'u temel alan "tvOS" isimli yeni bir işletim sistemi kullanıyor. Böylece eskiye oranla çok daha modern ve kullanımı kolay bir arayüz ortaya cihaz, uygulama geliştirmeyi de kolaylaştırıyor. Ancak yeni nesil Apple TV'nin önemli bir eksiği bulunuyor.
Geliştirici Daniel Pasco'ya göre 4. jenerasyon Apple TV "web görünüm" desteğini bünyesinde barındırmıyor. Bu da cihaz için hazırlanan uygulamalar içerisinde internet sayfalarının gezilemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle sosyal medya kanallarında paylaşılan içeriklerin görüntülenmesi noktasında büyük fayda getiren bu özellik, destek verilmiyor olmasıyla olumsuz bir durum yaratsa da bazı önemli faydalar taşıyor.
Apple tarafından getirilen bu sınırlama, geliştiricileri tvOS ile tam uyumlu uygulamalar hazırlamaya zorlayacak. Standart internet sayfalarına yönlendirme yerine gerekli bütün işlemler direkt olarak uygulama içerisinde halledilecek ve arayüz TV'ye uygun hazırlanacağı için navigasyon süreci çok daha kolay olacak. Ayrıca cihaz internet sayfaları üzerinden gelebilecek her türlü zararlı yazılım ya da saldırı sorunlarını da yaşamayacak.
Geliştiriciler için kötü olan bu haber, son kullanıcıya etkili bir kullanıcı deneyimi ve güvenlik artısı olarak geri dönecek.

http://thenextweb.com/apple/2015/09/14/apples-made-it-difficult-to-build-tvos-apps-and-thats-good-for-users/ Yorum Yaz
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kandal_gr 3 yıl
Bu bir otorite göstergesi, onlar peşimden gelsin gibi
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CozgurY 3 yıl
ya arkadaş gene bir yerde aptal bir sınırlama gelmiş bana göre....
Ben eşşek kadar tvme bu cihazı takmışsam eğer istediğim gibide internette gezinmek isterim ki buda benim en büyük hakkım... Tamam mevcutta bir ipad,macbook,mac yada iphone kullanabilir ve görüntüsünü kablosuz olarak direk aktarabilirsiniz tvye ve geneistediğiniz gibi internette dolaşabilirisniz fakat bu işlemi direk apple tv üzerinden yapmayı tercih ederim......
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DH Misafiri 3 yıl
Zaten herhangi bir Apple cihazıyla "airplay mirorring" yapıldığı için gerek yok bence. Apple tv Mirroring kusursuz şekilde telefonun ara yüzünü ekrana aktarabiliyor. Bu sayede istediğiniz siteye rahatça büyük ekrandan ulaşabiliyor video vb. izleyebiliyorsunuz. Örnek ben İphone umdan bir dizi sitesine girip "air play" olarak tv ekranıma aktarabiliyorum hatta MacPro için tekrar "Airplay" özelliğini kullanıp kablosuz olarak televizyonumu üçünçü masaüstü olarak direk kullanabiliyorum. Bu sayede Web'e rahat bir şekilde ve hızlıca erişebiliyorum. Evinizde alıp kullanmadan rahatlığı çok farkedemiyosunuz.
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CoMMaNDeRCX 3 yıl
Kısacası internetten moviebox showbox gibi uygulama ve bicaps vb sitelerden beleş filim izleyemezsinizi illaki bana para bayılıp filim izlemek zorundasınız diyor çürük elma
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simbolmina 3 yıl
Apple ürünlerine mesafeliyim ama ben severek kullanıyordum bir önceki nesli. Chromecast var şimdi, nadiren çalıştırıyorum. Muhtemelen bu daha da güzel olacaktır.
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blackzeros 3 yıl
apple'in gazi bir yere kadar.buna 200 dolar verene kadar adam akilli bir konsol alin.
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kadirirdem 3 yıl
internet görünümüne destek vermezse ne anladım ben o işten....
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simbilli 3 yıl
chamicals2
bence doğru yapmışlar hangimiz akılllı tvlerde internette geziyor kıi

Apple funboy level : 99999999
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istanbulbirbaska 3 yıl
Bir hevesle alınıp kenara atılacak bir cihaz , reklamlara aldanmayın
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WB 3 yıl
Akilli tv'lerde İnternet deneyimi tam bir kabus olduğu için Apple TV açıkçası umutlandırdımıştı ama şuan tam bir hayal kırıklığı oldu
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