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Yeni Asus FonePad ve MeMo Pad modellerine ait bazı bilgiler ortaya çıktı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Asus FonePad ve MeMo Pad modellerine ait bazı bilgiler ortaya çıktı

Geçen hafta Asus'un internete sızan mobil cihaz yol haritasında FonePad ve MeMo Pad tablet serilerine yeni üyelerin ekleneceği ortaya çıkmıştı. Dün ise FonePad HD 7, MeMo Pad HD 10 ve MeMo Pad HD 8 adlı üç yeni tablet modeline ait bazı özellikler internete sızdırıldı.

Sınıflarında orta ve giriş seviyesini temsil eden bu modellerden FonePad HD 7, firmanın akıllı telefon kategorisinde yer alıyor. Modelde 7 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte IPS ekran yer alırken, 1.6GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z2560 işlemcisinden gücünü alıyor. Grafik tarafında 400MHz saat hızında çalışan çift çekirdekli PowerVR SGX 544 bulunuyor.

1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, ön ve arka kamera, WiFi, 3G, Bluetooth desteği ve 9 saate yakın kullanım süresi sunan batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.

MeMo Pad HD 10 modelinde 10 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte IPS ekran bulunurken, Rockchip tarafından tasarlanmış 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alacak. 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, ön ve arka kamera şeklinde diğer özellikleri mevcut. MeMo Pad HD 8 modeli ise aynı özellikleri 8 inçlik bir boyuta sığdırmış.

Asus'un yeni tablet modellerinin ne zaman piyasaya çıkacağına dair herhangi bir bilgi yok. Ancak bazı ürünlerin IFA 2013 fuarında tanıtılması bekleniyor. 

http://www.ubergizmo.com/2013/08/new-asus-fonepad-memo-pads-specs-leaked/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hidrojennn 5 yıl
"Işınla bizi Scotty" deyince ışınlayacakmı peki :)
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anldrms34 5 yıl
Asus.her zaman kalitedir
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Leskodjer 5 yıl
Asus ile başlamış bütün cümleler, düzeni bozmayalım.
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utkuokulu 5 yıl
Asus 7 inç ekranı akıllı telefon kategorisine alıyor, asus uçmuş
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wolf silver 5 yıl
Asus her zaman fiyat/performans ürünleri yapıyor..
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JoeyBane 5 yıl
Asus'un en başarılı kısmı hem notebook hem tablet ikisi bir arada tasarımıdır.
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