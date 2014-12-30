Yeni Asus ZenFone modelinde Snapdragon 800 kullanılabilir





CES 2015 fuarında birbirinden iddialı akıllı telefonların tanıtılmasına kesin gözüyle bakılırken, bu modeller farklı firmalara ait. Ancak her tanıtımda ortak fayda gören bir firma var ki o da Qualcomm. Şimdiye kadar internete sızan bilgilere bakıldığında CES 2015 fuarında tanıtılacak hemen tüm akıllı telefonlar Qualcomm yongasetlerinden gücünü alıyor. Hal böyle olunca Qualcomm da fuarlar ile ilgili ipuçları vermekten çekinmiyor.





Firmanın Twitter hesabından paylaştığı yeni gönderi Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alan yeni bir akıllı telefonun CES 2015 fuarında boy göstereceğini ifade ediyor. Arka kontrol tuşlarına bakıldığında cihazın bir LG modeli olacağı düşünülebilir. Ancak Snapdragon 800 yongaseti biraz eskidiği için LG'nin böyle bir model piyasaya sürmesi ihtimali düşük kalıyor.





Asus'un kısa süre önce yeni ZenFone serisi için yayımladığı video hatırlandığında ise aslında bu modelin amiral gemisi ZenFone modeli olabileceği ihtimali kuvvet kazanıyor. Zira videoda arka kısmında kontrol tuşları bulunan bir ZenFone modeli karşımıza çıkmıştı. Böylece bu modelde Snapdragon 800 yongaseti olacağı da Qualcomm tarafından açıklığa kavuşturulmuş oldu.





Yeni ZenFone serisinde Asus'un Intel ve MediaTek işlemciler ile yola devam edeceği bilinirken, Snapdragon 800 yongaseti biraz sürpriz oldu. Ancak bu cihazın bahsedilen 5.5 inçlik ara model olması ihtimali mevcut.

https://twitter.com/Qualcomm/status/549633456503013376