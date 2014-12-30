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Yeni Asus ZenFone modelinde Snapdragon 800 kullanılabilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Asus ZenFone modelinde Snapdragon 800 kullanılabilir

CES 2015 fuarında birbirinden iddialı akıllı telefonların tanıtılmasına kesin gözüyle bakılırken, bu modeller farklı firmalara ait. Ancak her tanıtımda ortak fayda gören bir firma var ki o da Qualcomm. Şimdiye kadar internete sızan bilgilere bakıldığında CES 2015 fuarında tanıtılacak hemen tüm akıllı telefonlar Qualcomm yongasetlerinden gücünü alıyor. Hal böyle olunca Qualcomm da fuarlar ile ilgili ipuçları vermekten çekinmiyor. 

Firmanın Twitter hesabından paylaştığı yeni gönderi Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alan yeni bir akıllı telefonun CES 2015 fuarında boy göstereceğini ifade ediyor. Arka kontrol tuşlarına bakıldığında cihazın bir LG modeli olacağı düşünülebilir. Ancak Snapdragon 800 yongaseti biraz eskidiği için LG'nin böyle bir model piyasaya sürmesi ihtimali düşük kalıyor. 

Asus'un kısa süre önce yeni ZenFone serisi için yayımladığı video hatırlandığında ise aslında bu modelin amiral gemisi ZenFone modeli olabileceği ihtimali kuvvet kazanıyor. Zira videoda arka kısmında kontrol tuşları bulunan bir ZenFone modeli karşımıza çıkmıştı. Böylece bu modelde Snapdragon 800 yongaseti olacağı da Qualcomm tarafından açıklığa kavuşturulmuş oldu.

Yeni ZenFone serisinde Asus'un Intel ve MediaTek işlemciler ile yola devam edeceği bilinirken, Snapdragon 800 yongaseti biraz sürpriz oldu. Ancak bu cihazın bahsedilen 5.5 inçlik ara model olması ihtimali mevcut.  

https://twitter.com/Qualcomm/status/549633456503013376 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
bekliyorumm 6ocağı
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stevejones 4 yıl
1000tl altında gelırse yıne fıyat performans olarak ıdeal olur,zenfone 5 e gore bırazda batarya ıle kamerayı duzelttılermı gayet alınabılır bır cıhaz olur bence.
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sercandk 4 yıl
Oo mis gibi olur snapdragonla gelse. Aynı zamanda f/p yi de koruması gerek tabi.
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Maxthon 4 yıl
Asus'tan beklenen hareket.
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doctor_bey 4 yıl
Zenfone'un videosundaki ipucuyla bunu bağdaştırmanız hayal gücünüzün ciddi anlamda geliştiğini gösteriyor efendm 😒

Ama s800'lü bi cıhaz gelse hiçte fena olmazdı
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electro_g 4 yıl

Arka tarafta güç ve ses butonunu lisanslamışmıdır bilmiyorum LG, ama kolay kolay herkesin kafasına göre kullanabileceğini zannetmiyorum, o modelin LG olacağı kesin gibide, G flex inş.yine 720p ekranla gelir, bide su-toz a dirençli oldu mu dadından yinmez
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alibotan 4 yıl
Burdaki Cihaz LG G Flexin ikinci serisi olacak deniyor. Asus yazan birtek sizsiniz. Reklam yapinda böyle degil! gsmarena.com/...
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OverClocK1ng 4 yıl alibotan
alibotan
Burdaki Cihaz LG G Flexin ikinci serisi olacak deniyor. Asus yazan birtek sizsiniz. Reklam yapinda böyle degil! gsmarena.com/...

Eeeee, boşuna demedik TahminHaber.com diye. Yoksa DonanımHaber derdik.
Pardon TelefonHaber...
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ridoo28 4 yıl
asus yavaş yavaş bu mobil de kendini gösterecek gibi. kaliteli bir marka bu işin altından rahat kalkar
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SudaEriyenAspirin 4 yıl
inşallah uygun fiyatlı olur ve trye erken gelir
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