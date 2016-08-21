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Yeni Avengers filmleri hakkında önemli detaylar paylaşıldı

Marvel'in sevilen kahramanlarını bir kez daha bir araya getirecek olan yeni Avengers filmleri hakkında önemli detaylar paylaşıldı. Avengers 4'ün isminde neden değişikliğe gidildiği açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Captain America: Civil War ile sinematik evreninin üçüncü evresine geçen Marvel, ilk iki evrede olduğu gibi bu evrenin sonunda da Avengers filmi ile hikayeyi toparlayacak, ancak bu kez bir değil, iki Avengers filmi çekilecek. Marvel sinematik evreninin üçüncü evresindeki ilk açıklandığında, bu Avengers filmleri Infinity War Part 1 ve Infinity War Part 2 olarak duyurulmuştu. Böylece, Marvel çizgi romanlarının önemli bir parçası olan Infinity War hikayesi iki filme yayılarak anlatılacaktı.
Marvel'in 2014 yılında açıkladığı planı bu yönde olsa da, filmlerin senaryolarının şekillenmesi ile birlikte ortaya farklı bir tablo çıktı. Geçtiğimiz ay bir açıklama yayınlayan Marvel, yeni Avengers filmlerinin isimlerinde değişikliğe gidildiğini ve 2018 yılında çıkacak ilk film Avengers: Infinity War adını taşırken, 2019 yılında vizyona girecek ikinci filmin ise farklı bir isme sahip olacağını duyurdu.
Marvel o dönemde bu kararın arkasında nedenleri açıklamamıştı, ancak filmin yönetmenleri geçtiğimiz günlerde CinemaBlend'e verdikleri röportajda konuya açıklık getirdiler. Yeni Avengers filmlerini yönetecek olan Joe ve Anthony Russo kardeşler, Avengers 4'ün kendi başına duran farklı bir film olmasını istediklerini ve bu yüzden isim değişikliğine gidildiğini açıkladılar. Infitiny War'da işlenecek bazı hikayelerin elbette Avengers 4'e taşınacağını ifade eden yönetmenler, buna rağmen filmlerin ayrı filmler olacağını söylediler.

Infinity War'da Galaksinin Koruyucuları da yer alacak

Ayrıca Russo kardeşlerin açıklamalarına bakılırsa Avengers 4'ün ismi Avengers: Infinity War vizyona girdikten sonra açıklanacak. Bu da Avengers 4'ün ismini Infinity War'da yaşanacak önemli bir gelişmeden alacağını gösteriyor. Zaten Infinity War'un Marvel sinematik evreni için son derece önemli gelişmelere sahne olacağı bir süredir konuşuluyordu.
Öte yandan yapımına başlanan Avengers: Infinity War hakkında da önemli bir detay paylaşıldı. Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) filminde Groot karakterini seslendiren yıldız oyuncu Vin Diesel, Galaksinin Koruyucuları'nın da Infinity War'da yer alacağını açıkladı. Böylece Infinity War hakkında uzun süre gündemde olan bir dedikodu da doğrulanmış oldu.

http://collider.com/avengers-4-title-change-explained/ Yorum Yaz
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it ürür kervan yürür
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