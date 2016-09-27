Yeni BMW 5 Serisinde yarı otonom sürüş seçeneği bulunacak

Daha önce ortaya çıkan kamuflajlı görselleri sayesinde BMW'nin yeni 5 Serisi hakkında bazı ufak tefek detayları çoktan biliyoruz. Hatta yeni aracın güncel araçtan daha hafif olacağı ve önümüzdeki günlerde Paris Otomobil Fuarı'nda resmi olarak duyurulacağı da bilinenler arasında. Şimdi ise Bimmer Post tarafından sızdırılan araç sipariş kılavuzu bizlere modelin sürücü asistanı paketlerini gösterdi.

Baz seviye paket olan ZDA kodlu paketle head-up display, park mesafe kontrolü, geri görüş kamerası ve park etme asistanı özellikleri geliyor. Bir üst seviye olan ZBD kodlu BMW tarafından Driver Assistance Plus olarak adlandırılan paket seçiminde ise aktif sürüş asistanı, gelişmiş park etme asistanı, kör nokta bilgi sistemi, gündüz yaya koruma sistemi, çarpışma uyarısı, hız limiti bilgisi ve çevresel kamera sistemi yer alıyor.

Son olarak ise en üst seviye olan ZDT kodlu Driver Assistance Plus II paketi seçildiğinde ise araca gerçek yarı-otonom özellikler kazandırılıyor. Paketle birlikte duruş ve kalkış yetenekli otomatik cruise control sistemi gelirken onun yanında yan çarpışma önlemeli aktif şeritte kalma asistanı, trafik sıkışıklığı asistanı ve aktif şerit değiştirme sistemi gibi özellikler geliyor.

http://www.bimmerpost.com/goodiesforyou/5/g30/MY2017_G30_5_Series_Ordering_Guide.pdf