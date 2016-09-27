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Yeni BMW 5 Serisinde yarı otonom sürüş seçeneği bulunacak

BMW'nin merakla beklenen 5 Serisi'nin tanıtılmasına az bir zaman kala aracın Amerika sipariş kılavuzu sızdırıldı. Kılavuzda yeni modelle seçilebilen yarı-otonom sistemler dikkat çekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Daha önce ortaya çıkan kamuflajlı görselleri sayesinde BMW'nin yeni 5 Serisi hakkında bazı ufak tefek detayları çoktan biliyoruz. Hatta yeni aracın güncel araçtan daha hafif olacağı ve önümüzdeki günlerde Paris Otomobil Fuarı'nda resmi olarak duyurulacağı da bilinenler arasında. Şimdi ise Bimmer Post tarafından sızdırılan araç sipariş kılavuzu bizlere modelin sürücü asistanı paketlerini gösterdi.
Yeni BMW 5 Serisinde yarı otonom sürüş seçeneği bulunacak
Baz seviye paket olan ZDA kodlu paketle head-up display, park mesafe kontrolü, geri görüş kamerası ve park etme asistanı özellikleri geliyor. Bir üst seviye olan ZBD kodlu BMW tarafından Driver Assistance Plus olarak adlandırılan paket seçiminde ise aktif sürüş asistanı, gelişmiş park etme asistanı, kör nokta bilgi sistemi, gündüz yaya koruma sistemi, çarpışma uyarısı, hız limiti bilgisi ve çevresel kamera sistemi yer alıyor.
Son olarak ise en üst seviye olan ZDT kodlu Driver Assistance Plus II paketi seçildiğinde ise araca gerçek yarı-otonom özellikler kazandırılıyor. Paketle birlikte duruş ve kalkış yetenekli otomatik cruise control sistemi gelirken onun yanında yan çarpışma önlemeli aktif şeritte kalma asistanı, trafik sıkışıklığı asistanı ve aktif şerit değiştirme sistemi gibi özellikler geliyor.

http://www.bimmerpost.com/goodiesforyou/5/g30/MY2017_G30_5_Series_Ordering_Guide.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ac1DBuRN 3 yıl
ACC yani adaptif cruise control zaten piyasadaki birçok modelde mevcut. Bununla otonom sürüş kazanmıyor arkadaşım.
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aycibin 3 yıl
30bin tl otonom opsiyonu alacağına aylık 2500tl'ye özel şöför tut.istediğin yerden istediğin saatte seni alıp istediğin yere götürsün.
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kadirirdem 3 yıl
hadi bakalım yavaş yavaş elektrikli arabalar geliyor.
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maximus8282 3 yıl
Mazda'nın tüm modellerinde 2013'ten beri Power Sense paketinde standart olarak var bunlar. BMW yeni mi koyuyormuş, opsiyonel ve uçuk fiyata koyarlar.
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PurposeLess sinan 3 yıl
BMW candır gerisi heyecan
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silversmith 3 yıl
Yeni E serisi de dikkat çekici özelliklere sahip;

otopark.com/...

Favorim her daim BMW'dir. Orası ayrı.
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BekirTemel 3 yıl
+30 bin lira daha ekleyebiliriz. -Borusan(2017)
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silversmith 3 yıl
7 serisi teknolojide resmen çığır açmış. 5 serisinin de 7 serisine göre bazı eksi ve artılarıyla bu yolda ileri bir teknoloji ürünü olacağı bellidir.

Yeni BMW 7 serisi test ve anlatımları;

youtube.com/...

otopark.com/...
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napolyon94 3 yıl
Etiler bunu beğendi
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V4LKyR 3 yıl
İşte bu G30. Sağlam gelecek.
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