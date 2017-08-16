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Yeni BMW M5, 21 Ağustos'ta tanıtılıyor

BMW'nin merakla beklenen G30 kasa kodlu 5-Serisinin yüksek performanslı M5 modeli önümüzdeki hafta tanıtalacak. Performansıyla adından söz ettirecek aracı 21 Ağustos'ta resmi olarak göreceğiz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,6b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Alman otomobil üreticisinin yeni M5'i Ağustos ayında tanıtacağı iddiaları doğru çıktı. Firmanın Facebook sayfasında paylaştığı teaser videoya göre yeni performans sedanı 21 Ağustos'ta resmiyete kavuşacak.
Hakkında pek çok detayı halihazırda bilinen otomobil, BMW'nin dört çeker xDrive sisteminin gelişmiş bir versiyonuna sahip olacak. Sürücü istediği takdirde aracı eğlence için arkadan çekiş modunda kullanabilecek, M Dynamic modu ile de araç gücünün çoğunu arkaya aktarsa da ön tekerlere de bir miktar güç iletecek.
Kaputunun altında markanın geleneksel 4,4 litrelik biturbo V8 motorunu barındıracak olan M5, iddialara göre 600 beygir güç ve 700 Nm torka sahip olacak. Araçla birlikte yalnızca 8-ileri otomatik bir şanzıman seçilebilecek. Bütün bu güç ve yeni aktarma sistemi ile birlikte BMW M5, 0-100 km/h hızlanmasını 3,5 saniyenin altında gerçekleştirecek.
Bütün bu güç artışı ile birlikte yeni M5'in normal versiyona göre karbon seramik frenler, karbon tavan, dörtlü egzoz çıkışı ve daha şişkin kaput gibi farklılıklar sunması bekleniyor.

https://www.facebook.com/BMW/videos/10155697031642269/ Yorum Yaz
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hysteria_ 2 yıl





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haberelectro 2 yıl
Bekliyoruz
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drjacob 2 yıl
yine resimlerine ve videolarına bakmak ile yetineceğiz
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aycibin 2 yıl
o güçle çift turbo için tork biraz düşük sayılır.sanırım e63s'in direk rakibi oluyor:
0-100: 3.4s
motor: 4.0lt, v8, çift turbo, 612bg
tork: 850 NM
aktarma: 4matic
max hız: 300 km/h
tabi 5 dünya rekoru kıran yeni dodge challenger srt demon'u da atmamak lazım


0-100: 2.5s
motor: 6.2lt, v8, supercharger, 840bg
tork: 1044 NM
aktarma: arka
max hız: 333 km/h
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pipoti 2 yıl aycibin
aycibin
o güçle çift turbo için tork biraz düşük sayılır.sanırım e63s'in direk rakibi oluyor:
0-100: 3.4s
motor: 4.0lt, v8, çift turbo, 612bg
tork: 850 NM
aktarma: 4matic
max hız: 300 km/h
tabi 5 dünya rekoru kıran yeni dodge challenger srt demon'u da atmamak lazım


0-100: 2.5s
motor: 6.2lt, v8, supercharger, 840bg
tork: 1044 NM
aktarma: arka
max hız: 333 km/h
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu arada 2 kapı.
M5'in amacı 4 kapı hem aile arabası, hem konfor arabası ve hem de performans arabası diye çıkar yıllardır. Amacı farklı yani.
M5 ve E63 varken o uyduruk, konforsuz, daracık iç hacimli ve plastik aksamlı Dodge'yi kim ne yapsın ayrıca?
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kvadankpakal 2 yıl
1.0 motor ve 65 beygir seçeneği ile gelmediği sürece ÇÖP AĞBİ ÇÖP anlamadılar bir türlü.
bu adamların kafası gram çalısmıyor yemin ediyorum, dünya otomotiv sektörü türkiye'yi örnek alıyor, türkiye'nin attığı adımları takip ediyor.
türkiye olarak bizlerde artık büyük motorların gereksizliğinden, kuş ciğerli arabalarla az bi rakım'da nasıl hafriyat kamyonu solladığımızı anlatıyoruz.
dünya hala bunu anlayamadı.
bu haliyle Türkiye'de alıcı bulamaz çünkü çok gereksiz, anca şan şöhret ve gösteriş için diyanet başkanı yada ağzından Allah kitap eksik etmeyen sahtekar siyasi müteahhit'ler alır ama kalkışta bizim 1.0 arabalar buna toz yutturur.
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TheNewAtilla 2 yıl
bmwlerinde bütün kasalar aynı. 20k euroya aldığında aynı 200kya aldığında. bana saçma geliyor. git Ferrari, lamborghini falan al daha iyi.
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pipoti 2 yıl TheNewAtilla
TheNewAtilla
bmwlerinde bütün kasalar aynı. 20k euroya aldığında aynı 200kya aldığında. bana saçma geliyor. git Ferrari, lamborghini falan al daha iyi.

M5 fiyatında Ferrari varsa, yani 1 milyon TL'ye sıfır km Ferrari varsa, bulup forumca ortak olarak alalım.
365 üye ortak alsak, yılda hergün birimiz biner tadını çıkarırız hemde.
Adam başı 2700TL'ye senede bir defa binmek için Ferrari hissesi kötü olmaz hem, kiralasan daha pahalı, şeklimiz olur Ferrari'm var deriz hem fena mı?
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danGerfuLL 2 yıl
Bu değel.
Bu da değel.
Bu heç değel.
Bu bizim köyden değel. (M5 olur kendisi.
)
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dodomoco 2 yıl
Yildizi tokatlamak icin geliyor hey yavrum benim
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Kerim5100 2 yıl
Almanya'da test prototipine denk geldim. O elektronik destekli zorlama sesi bile E63S'i aldırmaya yeter. Üstelik ikisini de keyif anlamında tokat manyağı yapan Giulia QV varken...
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justaprogrammer 2 yıl
birsey sorucam arkadaslar
2012 model audi a8 4,2 tdi mi yoksa 2012 bmw 740d xdrive mi daha dayaniklidir?
obur yaza araba almayi dusunuyoruz yaza kadar birikim yapicaz. simdiden merak ediyorum. hangisinin sanzimani daha saglamdir mesela? hangisi daha az masraf cikarir ?
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