Yeni BMW M5, 21 Ağustos'ta tanıtılıyor

Alman otomobil üreticisinin yeni M5'i Ağustos ayında tanıtacağı iddiaları doğru çıktı. Firmanın Facebook sayfasında paylaştığı teaser videoya göre yeni performans sedanı 21 Ağustos'ta resmiyete kavuşacak.

Hakkında pek çok detayı halihazırda bilinen otomobil, BMW'nin dört çeker xDrive sisteminin gelişmiş bir versiyonuna sahip olacak. Sürücü istediği takdirde aracı eğlence için arkadan çekiş modunda kullanabilecek, M Dynamic modu ile de araç gücünün çoğunu arkaya aktarsa da ön tekerlere de bir miktar güç iletecek.

Kaputunun altında markanın geleneksel 4,4 litrelik biturbo V8 motorunu barındıracak olan M5, iddialara göre 600 beygir güç ve 700 Nm torka sahip olacak. Araçla birlikte yalnızca 8-ileri otomatik bir şanzıman seçilebilecek. Bütün bu güç ve yeni aktarma sistemi ile birlikte BMW M5, 0-100 km/h hızlanmasını 3,5 saniyenin altında gerçekleştirecek.

Bütün bu güç artışı ile birlikte yeni M5'in normal versiyona göre karbon seramik frenler, karbon tavan, dörtlü egzoz çıkışı ve daha şişkin kaput gibi farklılıklar sunması bekleniyor.

https://www.facebook.com/BMW/videos/10155697031642269/