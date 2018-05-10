Yeni Battlefield oyununun tanıtım tarihi nihayet belli oldu

Electronic Arts'ın popüler FPS serisi Battlefield'ın yeni oyunu bildiğiniz gibi bu yılın sonbahar aylarında bizlerle olacak. Battlefield V'in detaylarını sır gibi saklamaya devam eden EA, artık E3'ün de yaklaşmasıyla beraber nihayet yeni oyunun tanıtım tarihini ilginç bir yolla ortaya çıkardı. Battlefield 1 oyuncuları, geliştirici stüdyo DICE tarafından oyundaki haritalardan birine yerleştirilen bulmacayı çözerek Battlefield V'in tanıtım tarihine ulaştı. Buna göre yeni Battlefield oyunu 23 Mayıs'ta tanıtılacak.
BFEE topluluğu tarafından çözülen bulmaca, şu sıralar ücretsiz olarak edinilebilen They Shall Not Pass DLC'sinin Fort de Vaux haritasında yer alıyor. 2017'nin Mart ayında yayınlanan haritada, Battlefield 1 oyuncularının da çok iyi bileceği gibi gizemli bir "Zombili Oda" yer alıyordu. Bu odanın yakınlarına gittiğinizde zombi seslerine benzeyen ürkütücü sesler duyuyordunuz. Ancak oyuncular bu ilginç odanın kapısını hiçbir şekilde açmayı başaramamışlardı.
DICE ise geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir güncellemeyle beraber Fort de Vaux haritasına yeni bir bulmaca ekledi. BFEE ekibi de bu bulmacayı kısa sürede çözerek haritanın yayınlanmasından tam 1 yıl sonra odanın kapısını nihayet açmayı başardı. Daha sonra odanın içerisinde ikinci bir bulmacayla daha karşılaşan ekip, bu bulmacayı da hemen birkaç günde çözdü ve yeni Battlefield oyunun tanıtım tarihini ortaya çıkardı.
BFEE topluluğu tarafından çözülen bulmaca, şu sıralar ücretsiz olarak edinilebilen They Shall Not Pass DLC'sinin Fort de Vaux haritasında yer alıyor. 2017'nin Mart ayında yayınlanan haritada, Battlefield 1 oyuncularının da çok iyi bileceği gibi gizemli bir "Zombili Oda" yer alıyordu. Bu odanın yakınlarına gittiğinizde zombi seslerine benzeyen ürkütücü sesler duyuyordunuz. Ancak oyuncular bu ilginç odanın kapısını hiçbir şekilde açmayı başaramamışlardı.
DICE ise geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir güncellemeyle beraber Fort de Vaux haritasına yeni bir bulmaca ekledi. BFEE ekibi de bu bulmacayı kısa sürede çözerek haritanın yayınlanmasından tam 1 yıl sonra odanın kapısını nihayet açmayı başardı. Daha sonra odanın içerisinde ikinci bir bulmacayla daha karşılaşan ekip, bu bulmacayı da hemen birkaç günde çözdü ve yeni Battlefield oyunun tanıtım tarihini ortaya çıkardı.
Odanın içerisindeki borulardan belli aralıklarla damlayan suyu Mors alfabesiyle çözümleyen ekip "Never Be The Same" cümlesini bulmuş. Nihayet buradan da EA.com/neverbethesame adresine ulaşan ekibi işte yukarıda görmüş olduğunu sayfa karşılamış.
EA.com/neverbethesame adresinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra 23 Mayıs tanıtım tarihi bir DICE geliştiricisi tarafından da Twitter üzerinden onaylandı. Yine milyonlarca oyuncunun dikkatini üzerine çekecek olan yeni Battlefield oyunu, bakalım nasıl bir yapıya sahip olacak.
EA.com/neverbethesame adresinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra 23 Mayıs tanıtım tarihi bir DICE geliştiricisi tarafından da Twitter üzerinden onaylandı. Yine milyonlarca oyuncunun dikkatini üzerine çekecek olan yeni Battlefield oyunu, bakalım nasıl bir yapıya sahip olacak.
https://www.eurogamer.net/articles/2018-05-10-how-a-battlefield-1-door-sealed-shut-for-a-year-lead-players-to-discover-the-battlefield-v-reveal-date Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu kadar boş işlerle uğraşan adamlar da varmış.