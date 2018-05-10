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Yeni Battlefield oyununun tanıtım tarihi nihayet belli oldu

PC, PS4 ve Xbox One platformları üzerinde tam 54 milyon oyuncuya ulaşan Battlefield serisi, sonbahar aylarında yeni oyunuyla geri dönüyor. İşte Battlefield 2018'in tanıtım tarihi:
1 yıl
2,6b
1
19
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Electronic Arts'ın popüler FPS serisi Battlefield'ın yeni oyunu bildiğiniz gibi bu yılın sonbahar aylarında bizlerle olacak. Battlefield V'in detaylarını sır gibi saklamaya devam eden EA, artık E3'ün de yaklaşmasıyla beraber nihayet yeni oyunun tanıtım tarihini ilginç bir yolla ortaya çıkardı. Battlefield 1 oyuncuları, geliştirici stüdyo DICE tarafından oyundaki haritalardan birine yerleştirilen bulmacayı çözerek Battlefield V'in tanıtım tarihine ulaştı. Buna göre yeni Battlefield oyunu 23 Mayıs'ta tanıtılacak.

BFEE topluluğu tarafından çözülen bulmaca, şu sıralar ücretsiz olarak edinilebilen They Shall Not Pass DLC'sinin Fort de Vaux haritasında yer alıyor. 2017'nin Mart ayında yayınlanan haritada, Battlefield 1 oyuncularının da çok iyi bileceği gibi gizemli bir "Zombili Oda" yer alıyordu. Bu odanın yakınlarına gittiğinizde zombi seslerine benzeyen ürkütücü sesler duyuyordunuz. Ancak oyuncular bu ilginç odanın kapısını hiçbir şekilde açmayı başaramamışlardı.

DICE ise geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir güncellemeyle beraber Fort de Vaux haritasına yeni bir bulmaca ekledi. BFEE ekibi de bu bulmacayı kısa sürede çözerek haritanın yayınlanmasından tam 1 yıl sonra odanın kapısını nihayet açmayı başardı. Daha sonra odanın içerisinde ikinci bir bulmacayla daha karşılaşan ekip, bu bulmacayı da hemen birkaç günde çözdü ve yeni Battlefield oyunun tanıtım tarihini ortaya çıkardı.
Odanın içerisindeki borulardan belli aralıklarla damlayan suyu Mors alfabesiyle çözümleyen ekip "Never Be The Same" cümlesini bulmuş. Nihayet buradan da EA.com/neverbethesame adresine ulaşan ekibi işte yukarıda görmüş olduğunu sayfa karşılamış.

EA.com/neverbethesame adresinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra 23 Mayıs tanıtım tarihi bir DICE geliştiricisi tarafından da Twitter üzerinden onaylandı. Yine milyonlarca oyuncunun dikkatini üzerine çekecek olan yeni Battlefield oyunu, bakalım nasıl bir yapıya sahip olacak. 

https://www.eurogamer.net/articles/2018-05-10-how-a-battlefield-1-door-sealed-shut-for-a-year-lead-players-to-discover-the-battlefield-v-reveal-date Yorum Yaz
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kaan0101 1 yıl en beğenilen
mors alfabesi filan nedir ulan sanırsın evrenin sırlarını açıklayacaklar
altu üstu oyun tanıtacaklar
2 Yanıt Yanıtla +26
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EasternBloodTR 1 yıl
Şu easter egg leri çözenlere hayranım ya böyle işsizlik ve zaka görülmedi
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nebulabado 1 yıl
Yuhhh artık.
Bu kadar boş işlerle uğraşan adamlar da varmış.
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10ff 1 yıl
Insallah gunumuzu yada ww2 konu aliyordur. Ww1 temasindan nefret ediyorum. 😔
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TheNewAtilla 1 yıl
Adı bc3 mü olur V mi bilmem ama modern zamanı yapsınlar artık
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hamza5806 1 yıl
Hayırlı olsun ama bf oyunları beni çok çabuk sıkıyor yav bf 3 4 1i oynadim oynadim sinir stres yapinca sildim cod kadar tat vermiyor
Yine de fps anlaminda en onemli serilerden biri tabiki muhtemelen ya gunumuzde gecer yada 2.dunya savasinda ama 2. Dunya savasi olmaz gibi geliyor bana cunku tema bir anda patladı ve piyasa doydu gibi
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snakefatih 1 yıl
Hani oyun şaheser olur da 10 yılda 1 çıkar anlarım yıllarını gömsünler. Fifa gibi her sene çıkan bir oyun o kadar zaman harcayacaklarına bana sorsalaedı 3 aşağı 5 yukarı bu tarihi verirdim.
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WARTIME 1 yıl
Yok artık EA suyunu cıkardın alt tarafı senden bekledıgımız oyun BC3 bunu cıkartman gerekıyor.Bos ıslerle ugrascagına bc3 yapımına basla ea
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BlackLead 1 yıl
ww2 geliyor galiba
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Johny Constantine 1 yıl
Mors nedir birader Interstellar'a diss mi attınız ne yaptınız?
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fotifoti 1 yıl
ww2 bekliyorum. artık bf42'nin geri dönme vakti geldi. Büyük haritalae ve daha sakin akan bir oyun görsek bayram edeceğim. Bütün oyunlar cs'ye döndü
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EasternBloodTR 1 yıl
Şu easter egg leri çözenlere hayranım ya böyle işsizlik ve zaka görülmedi
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Ambarad 1 yıl
Umarım günümüz savaşlarını konu alır. Ne gelecek temalı, ne de WW1 WW2 gibi arada kalmış dönemleri sevmiyorum. Hatta ortaçağ temalı bir Battlefield olsa tadından yenmez oyunun atmosferiyle.
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battlefield 1, battlefield ve
6 etiket daha battlefield 5 battlefield v battlefield serisi Oyunlar Yazılım Hasan Aygünoğlu
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