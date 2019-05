Yeni Battlefield oyununun tanıtım tarihi nihayet belli oldu

Electronic Arts'ın popüler FPS serisi Battlefield'ın yeni oyunu bildiğiniz gibi bu yılın sonbahar aylarında bizlerle olacak. Battlefield V'in detaylarını sır gibi saklamaya devam eden EA, artık E3'ün de yaklaşmasıyla beraber nihayet yeni oyunun tanıtım tarihiniortaya çıkardı. Battlefield 1 oyuncuları, geliştirici stüdyo DICE tarafından oyundaki haritalardan birine yerleştirilen bulmacayı çözerek Battlefield V'in tanıtım tarihine ulaştı. Buna göreBFEE topluluğu tarafından çözülen bulmaca, şu sıralar ücretsiz olarak edinilebilen They Shall Not Pass DLC'sinin Fort de Vaux haritasında yer alıyor. 2017'nin Mart ayında yayınlanan haritada, Battlefield 1 oyuncularının da çok iyi bileceği gibi gizemli biryer alıyordu. Bu odanın yakınlarına gittiğinizde zombi seslerine benzeyen ürkütücü sesler duyuyordunuz. Ancak oyuncular bu ilginç odanın kapısını hiçbir şekilde açmayı başaramamışlardı.DICE ise geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir güncellemeyle beraber Fort de Vaux haritasına yeni bir bulmaca ekledi. BFEE ekibi de bu bulmacayı kısa sürede çözerek haritanın yayınlanmasından tam 1 yıl sonra odanın kapısını nihayet açmayı başardı. Daha sonra odanın içerisindeekip, bu bulmacayı da hemen birkaç günde çözdü ve yeni Battlefield oyunun tanıtım tarihini ortaya çıkardı.