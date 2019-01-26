Yeni Christopher Nolan filminin vizyon tarihi açıklandı

https://variety.com/2019/film/news/next-christopher-nolan-movie-release-date-1203118713/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

21. yüzyılın en başarılı yönetmenlerinden birisi olarak gösterilen Christopher Nolan, yepyeni bir proje için hazırlıklara başladı. Warner Bros. tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ünlü yönetmenin yeni filmiYeni Nolan projesi için şu anda çok fazla bilgimiz yok. Warner Bros., yönetmen ve vizyon tarihi hariç film hakkında henüz hiçbir detay vermiş değil. Oyuncu kadrosu, hikayesi hatta filmin ismi bile bilinmiyor. Ancak bir Nolan projesi olduğu için beklentiler elbette yüksek. Film muhtemelen yine ilginç bir konuya ve işlenişe sahip olacaktır.Christopher Nolan, 2000 yılında vizyona giren Memento filmiyle ilk kez adını duyurmuştu. Nolan'ın sonrasında yönettiği The Batman serisi, The Prestige, Inception ve Interstellar filmleri de sinema dünyasında büyük ses getirdi ve her biri son 20 yılın kült filmleri arasına girmeyi başardı.Nolan'ın son filmi Dunkirk ise hem gişede hem de sinemaseverler karşısında aslında çok da bekleneni verememişti. Bakalım ünlü yönetmenin 2020 yılında vizyona girecek yeni filmi yine bizleri şaşırtmayı başarabilecek mi.