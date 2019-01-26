Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Christopher Nolan filminin vizyon tarihi açıklandı

İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın çektiği her film büyük bir merakla bekleniyor. Yapımcı stüdyo Warner Bros., ünlü yönetmenin yeni projesiyle ilgili ilk kez bir açıklama yaptı.
3 ay
7,2b
1
13
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
21. yüzyılın en başarılı yönetmenlerinden birisi olarak gösterilen Christopher Nolan, yepyeni bir proje için hazırlıklara başladı. Warner Bros. tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ünlü yönetmenin yeni filmi 17 Temmuz 2020'de vizyona girecek.

Yeni Nolan projesi için şu anda çok fazla bilgimiz yok. Warner Bros., yönetmen ve vizyon tarihi hariç film hakkında henüz hiçbir detay vermiş değil. Oyuncu kadrosu, hikayesi hatta filmin ismi bile bilinmiyor. Ancak bir Nolan projesi olduğu için beklentiler elbette yüksek. Film muhtemelen yine ilginç bir konuya ve işlenişe sahip olacaktır.

Christopher Nolan, 2000 yılında vizyona giren Memento filmiyle ilk kez adını duyurmuştu. Nolan'ın sonrasında yönettiği The Batman serisi, The Prestige, Inception ve Interstellar filmleri de sinema dünyasında büyük ses getirdi ve her biri son 20 yılın kült filmleri arasına girmeyi başardı.

Nolan'ın son filmi Dunkirk ise hem gişede hem de sinemaseverler karşısında aslında çok da bekleneni verememişti. Bakalım ünlü yönetmenin 2020 yılında vizyona girecek yeni filmi yine bizleri şaşırtmayı başarabilecek mi.

https://variety.com/2019/film/news/next-christopher-nolan-movie-release-date-1203118713/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Barni Moloztaş 3 ay en beğenilen
Umarım bilim kurgu çeker bi de christian bale yi alsın özledik adamı, prestij, memento, inception, interstellar, tdk trilogy hepsini izledim ama dunkirk ilgimi çekmediği için izlememiştim.
Umarım bilim kurgu çeker bi de christian bale yi alsın özledik adamı, prestij, memento, inception, interstellar, tdk trilogy hepsini izledim ama dunkirk ilgimi...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 ay strathmorea
strathmorea
Dunkirk, hikaye anlatımı, çekim tekniği, oyunculuk ve sinematografi olarak çok başarılı bir filmdi. Bekleneni veremedi demek filme haksızlık yapmaktır. Gayet de içine alan ve memnun eden güzel bir filmdi.

Bekleneni veremedi işte. Benim en sevdiğim yönetmen. En çok sevdiğim ilk 2 film bu yönetmene ait. İnterstaller ve inception ama gitti sma salak bir tarihi film çekti. Oda 2. Dünya savaşı çok büyük bir ilgi alanım içerisinde olmasına rağmen beğenmedim.

Umarım tekrar kendine gelirde adam gibi film izleriz.
strathmoreaDunkirk, hikaye anlatımı, çekim tekniği, oyunculuk ve sinematografi olarak çok başarılı bir filmdi. Bekleneni veremedi demek filme ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
boss101 2 ay
Dunkirk hariç bütün filmlerini izledim. 1 bu adam 2 Quentin Tarantino efsane yönetmenler. Kesinlikle bu işin üstatları.
Keşke beraber bir film yapsalar ne güzel olur ama ikisinin de film çekme anlayışı başka

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Riyaziyeci 3 ay
Başlığı okuyup resmi görünce Prestij filminin devamı geliyor sandım heyecanlandım birden.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axiprens 2 ay Riyaziyeci
Hugh jacman ı geri getirecek bir sihir bilmiyolar muhtemelen
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 3 ay
film 15 temmuzda vizyona gelseydi iyi olurdu herhalde :) ;)
dunkirk güzel filmdi ama beklenti bizde fazla olmuş. filme bizim gözümüzden bakmayın tarih onların tarihi belki onlara göre güzeldir. neyse bu çıkacak film çok farklı kafa yapıcı olursa iyi olur herhalde.
17 temmuz 2020'yede daha çok var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeforeIforget 3 ay
Kacmak ingilizlerin isi sen karistirmissin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 ay
3 oskar almış filme bekleneni veremedi demek ilginç gerçekten...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 3 ay
Dunkirk filmden anladığı tek şey plot twist olanlar haricinde beğenildi diye düşünüyorum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 3 ay en beğenilen
Umarım bilim kurgu çeker bi de christian bale yi alsın özledik adamı, prestij, memento, inception, interstellar, tdk trilogy hepsini izledim ama dunkirk ilgimi çekmediği için izlememiştim.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 3 ay
Dunkirk, hikaye anlatımı, çekim tekniği, oyunculuk ve sinematografi olarak çok başarılı bir filmdi. Bekleneni veremedi demek filme haksızlık yapmaktır. Gayet de içine alan ve memnun eden güzel bir filmdi.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 ay strathmorea
strathmorea
Dunkirk, hikaye anlatımı, çekim tekniği, oyunculuk ve sinematografi olarak çok başarılı bir filmdi. Bekleneni veremedi demek filme haksızlık yapmaktır. Gayet de içine alan ve memnun eden güzel bir filmdi.

Bekleneni veremedi işte. Benim en sevdiğim yönetmen. En çok sevdiğim ilk 2 film bu yönetmene ait. İnterstaller ve inception ama gitti sma salak bir tarihi film çekti. Oda 2. Dünya savaşı çok büyük bir ilgi alanım içerisinde olmasına rağmen beğenmedim.

Umarım tekrar kendine gelirde adam gibi film izleriz.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 3 ay strathmorea
Ben izleyemedim yarısında çıktım salondan belki Türk olduğum içindir savaştan kaçan askerleri izleyemedim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlak.Sıfır 3 ay
Bunca çer çöp içinde Nolan varsa her türlü izlenir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7242 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
film, sinema ve
6 etiket daha Christopher Nolan Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Google, Android Q ile dahili yüz tanıma özelliği sunacak 3 ay Android Oreo güncellemesi Nokia 2 modelinin performansını düşürecek 3 ay Juno, Jüpiter'in devasa fırtınalarını görüntüledi 3 ay Avrupa, 2025 yılında Ay’a yapılacak bir maden çıkarma görevinin mümkün olup olmadığını inceliyor 3 ay Video uzmanı | Canon EOS R inceleme 3 ay GTX 1660 Ti ve GTX 1660’ın fiyatı ve çıkış tarihi sızdı 3 ay Redmi Note 7 üzerinde denenen ilginç testler 3 ay Uygun Fiyata 4K Destekli 2 Farklı Android Tv Kutusunu İnceliyoruz 3 ay Yüz tanıma uygulaması ile etkinliklerde yabancılık çekmeyin 3 ay BOE, AMOLED ekran üretiminde LG'yi geçerek Samsung'u yakaladı 3 ay Son güncelleme ile Skype'a pek çok kullanışlı özellik eklendi 3 ay Google Play Store web sitesinde garip bir sorun yaşanmaya başladı 3 ay Metro Exodus için sistem gereksinimleri açıklandı 3 ay Nokia 1 Plus sızdı! 3 ay Apple'ın yeni iPad'leri EEC veritabanında ortaya çıktı 3 ay Huawei'ye bir yasak daha Fransa'dan geliyor 3 ay Rovio'nun yeni oyunu Angry Birds Dream Blast yayınlandı 3 ay SpaceX, Crew Dragon’un roketlerini deneme maksatlı ateşledi! Test uçuşu Şubat ayında gerçekleşebilir 3 ay Youtube komplo teorileri içeren videoları tavsiye etmeyi durduruyor 3 ay Bing arama motoru Çin'de yeniden erişime açıldı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Yeni Christopher Nolan filminin vizyon tarihi açıklandı Sonraki Intel zayıf üretime rağmen rekor gelir elde etti 3 ay Google, Duo uygulaması için web sürümü hazırlıyor 3 ay Ezgi Yelen’in yeni klibi iPhone XS Max ile çekildi 3 ay Garfield Rush oyunu indirmeye sunuldu 3 ay Google I/O geliştirici konferansı 7 Mayıs tarihinde başlayacak 3 ay Moto G6 ve Moto G6 Play modelleri Android 9 Pie güncellemesi alacak 3 ay Virgin Galactic'in uzay kıyafetini Under Armour geliştirecek 3 ay LG G8 ThinQ'nun basın görseli internete düştü 3 ay The Umbrella Academy: Netflix'in merakla beklenen dizisi için ilk fragman geldi 3 ay Apple kulak üstü kablosuz bir kulaklık piyasaya sürebilir 3 ay Çocuklar için kodlama ve yapay zeka 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı 3 ay Blue Origin, uzay turizmini başlatmaya artık çok yakın 3 ay Apple'ın Çin'e iPhone sevkiyatı yıllık yüzde 22 azaldı 3 ay Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı 3 ay iPhone XR son çeyrekte en çok satan iPhone modeli oldu 3 ay Qualcomm, Intel ve MediaTek, 5G çip pazarına hakim olacak 3 ay Netflix, Resident Evil dizisi için düğmeye bastı 3 ay Blizzard, Cyberpunk 2077’nin başyazarını kendi saflarına kattı 3 ay Resident Evil 2 Remake Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim