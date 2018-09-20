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Yeni Ekonomi Programı'nda ICO vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Eonomik Programı'nda, kripto paralarla yatırımlara imkan sağlıyor ICO'lara da yer verildi.
8 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen etkinlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı(YEP)'nı açıkladı. "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan ve 2019-2021 yıllarına yönelik hedeflerin ve beklentilerin yer aldığı YEP'in onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 34 sayfalık raporda kripto para dünyasını yakından ilgilendiren ICO'lar da yer alıyor.


ICO'lara destek mesajı 

Raporda ICO'lara ilişkin kısım şu şekilde:


''Dijital dönüşüm teşvik edilerek yenilikçi projelerin finansmanı için Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) ve IPO alternatifi olarak ICO (Initial Coin Offering) gibi modern ve yeni nesil finansman yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.''

Kitlesel fonlama ve halka arz işlemlerine alternatif olarak geliştirilen ICO konseptinde yatırımcılar, projelere kripto paralarla yatırım yapabiliyor. Halka arzdan farklı olarak yatırım sonucunda hisse senedi yerine yatırımcılara ICO projesine özgülenen jetonlar(bir tür kripto para birimi) veriliyor. Tabi bu jetonlar projenin temelini oluşturduğu için bu kısmın halka arza paralel olduğunu söyleyebiliriz ancak ICO'lar yatırıma ve çok sayıda yatırımcıya ulaşma konusunda halka arzdan ciddi bir şekilde ayrılıyor.


Mevcut ICO'lara yapılan yatırımlarda yatırımcılar için akredite olmak gibi sıkı şartlar aranmadığı için küçük yatırımcılar da projelere destek verebiliyor. Bu da çok kısa bir süre içinde projelerin hedeflediği yatırımlara ulaşmasını sağlıyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde toplamda 8 milyar doların üstünde yatırım toplanılmasını sağlayan ICO konsepti ile projeler dakikalar içinde milyonlarca dolarlık yatırıma ulaşabiliyor.


ICO konseptini özel kılan bir diğer nokta ise ICO'nun aslında bir kripto para birimini doğuşunu simgeliyor oluşu. Günümüzde sayıları iki bine yaklaşan kripto para birimlerinin büyük bir kısmı ICO sonrasında yatırımcılara verilen jetonlar olarak kripto para dünyasına adım atmış durumda. Venezuela'nın yeni resmi para birimi olan Petro isimli kripto para birimi de bu yılın başında başlayan ICO süreciyle birlikte arz edilmişti.


Tabi henüz ICO'ların nasıl kullanılacağını kestirmek zor ancak ICO'lara yönelik atılan bu adım sadece bir yatırım aracı olarak değil yerli kripto para birimlerine yakılan yeşil ışık olarak da yorumlanabilir. 


http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm Yorum Yaz
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pspoor 8 ay en beğenilen
Hala daha bu herifin programina falan inanan mi var?...
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bayraak 8 ay
ICO'ların %90'ı keriz avından başka bir şey değil. Burada anlayamadım bizim Ekonomistler mi keriz tarafında, yoksa keriz mi aranıyor...
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yunusyunus 8 ay
Eskisi ne ki yenisi ne olsun.
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kadalt 8 ay
Hükümet tarafından değil de aile şirketi tarafından yönetilirsek böyle olur. Bu ülke bütün bu zamlarıda, açlık sınırında yaşamayı da hepsini hak ediyor, sadece bu koyunlar yüzünden bizde bu bedelleri ödemek zorunda kalıyoruz.
Berat Albayrak denilen adamın ekonomi ile yakından uzaktan alakası yok sadece ailenin damadı olduğu için getirildi, hâlbuki şu ülkede ekonomi alanında uzman o kadar kalifiye adamlar varki ama yok olmaz padişahım çok yaşa düzeni bozulur. Aile şirketi akp zihniyetine aykırı olur.
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Silent Guardian 8 ay
Ülke destekli resmi kripto para çıkarsa uluslararası yatırımcıyı da çekersiniz. Kripto paranın yatırımcıyı tedirgin eden yanı dengesiz güvensiz oluşu. Tabi bu aynı zamanda ICO’nun doğasını oluştursa da, psikolojik bir güven duygusu aşılanabilir
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interwap 8 ay
Yeni tosuncuklar doğacak
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emre1393 8 ay
kripto para haramdı hani yüzükçü kardeş, hadi onu geçtim çiftlik bankı ne çabuk unuttun.
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erdemkuru 8 ay
''Dijital dönüşüm teşvik edilerek yenilikçi projelerin finansmanı için Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) ve IPO alternatifi olarak ICO (Initial Coin Offering) gibi modern ve yeni nesil finansman yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.''
hakkaten bu cümleyi kurmuş mu? yan yana getirmiş mi?
Yanıtla +2
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fuckulteli 8 ay
Popüler şeylerden bahset, ekrana gelecekle ilgili (bir iki gece önce hazırlanmış) sunumlar yansıt.
*bir ay önceki gelecek planı bugünküyle örtüşmüyor daha.
1 Yanıt Yanıtla +7
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hckr 8 ay fuckulteli
Aynen bu şekilde.
Önceki sunumda rakam/grafik bile yoktu. Bugün biraz ders alıp enflasyon ve büyüme beklentilerini yazdılar.
Yenilikçi projelerin finansmanı için demişler bir de
. Uber'in kovulduğu bir ülkede Uber gibi bir uygulama çıkar mı? Airbnb çıkar mı? Paypal gibi bir uygulama çıkar mı? Her bir yenilikçi fikre karşı çıkacak yerel unsurlar mevcut. Bu yerel unsurlar da seçim rüşveti olarak yenilikçi fikirlerin yasaklanmasını istiyor zaten.
Bir de bu ICO'ların büyük bir kısmı keriz avı olabilir ancak bu tür ICO'lara giren "keriz"lerin de bir seviyesi var. Parasını koyup çıkamayacağı bir ülkeye girmezler. Bu ICO'lar aynı zaman da belli teknolojiler için çıkıyor. Mesela yeni bir ödeme sistemi geliştirilecek ICO'su burada yapılıyor. Hop BKM, bankalar vs. dava açıyor ve rekabete aykırı bulunarak ya da dolandırıcılık diyerek tüm proje dağıtılıyor, toplanan paralar da kamu yararına denip varlık fonuna atılıyor. Gayet gerçekçi bir senaryo.
Ortada bu tür dijital işler için ne bir kanun var ne de yargı. Kanun olsa bile okuyup anlayabilecek kişiler yok. Okuyup anlasalar bile doğru kararı birilerine rağmen verebilecek yürek yok.
Ayrıca bu ICO'lar para toplayıp dağılmıyorlar. Donanım satın alıyorlar/kiralıyorlar. Burada aynı donanıma vergiler ile birlikte daha fazla dolar ödemek zorunda kalacaklar. Bu yapılar Suriyeli işçi çalıştırmayacaklar, yüksek kalibre mühendisler gerekli onları da bu ülkeye çekemezsin. Yani olumsuzluklar saymakla bitmez.
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nexus can 8 ay
Dijital para çok önemli birşey. Türkiye bu trende öncülük yaparsa %40000 gelir kazanır. yeni bir medeniyetin ortaya çıkışı gibi birşey.
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bayraak 8 ay
ICO'ların %90'ı keriz avından başka bir şey değil. Burada anlayamadım bizim Ekonomistler mi keriz tarafında, yoksa keriz mi aranıyor...
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CaBr2 8 ay
ICO konusu çok önemli, insanlar kaliteli ICO bulup yatırım yapmak için yer arıyorlar, kaliteli proje sayısı artarsa, ülkeye döviz girişine katkısı büyük olur. Şu aralara crypto dünyası duruldu, bizim de trene binebilmemiz için uygun zamanlar.
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pspoor 8 ay en beğenilen
Hala daha bu herifin programina falan inanan mi var?...
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