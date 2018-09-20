Yeni Ekonomi Programı'nda ICO vurgusu

Bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen etkinlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı(YEP)'nı açıkladı. "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan ve 2019-2021 yıllarına yönelik hedeflerin ve beklentilerin yer aldığı YEP'in onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 34 sayfalık raporda kripto para dünyasını yakından ilgilendiren ICO'lar da yer alıyor.
ICO'lara destek mesajı
Raporda ICO'lara ilişkin kısım şu şekilde:
''Dijital dönüşüm teşvik edilerek yenilikçi projelerin finansmanı için Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) ve IPO alternatifi olarak ICO (Initial Coin Offering) gibi modern ve yeni nesil finansman yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.''
Kitlesel fonlama ve halka arz işlemlerine alternatif olarak geliştirilen ICO konseptinde yatırımcılar, projelere kripto paralarla yatırım yapabiliyor. Halka arzdan farklı olarak yatırım sonucunda hisse senedi yerine yatırımcılara ICO projesine özgülenen jetonlar(bir tür kripto para birimi) veriliyor. Tabi bu jetonlar projenin temelini oluşturduğu için bu kısmın halka arza paralel olduğunu söyleyebiliriz ancak ICO'lar yatırıma ve çok sayıda yatırımcıya ulaşma konusunda halka arzdan ciddi bir şekilde ayrılıyor.
Mevcut ICO'lara yapılan yatırımlarda yatırımcılar için akredite olmak gibi sıkı şartlar aranmadığı için küçük yatırımcılar da projelere destek verebiliyor. Bu da çok kısa bir süre içinde projelerin hedeflediği yatırımlara ulaşmasını sağlıyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde toplamda 8 milyar doların üstünde yatırım toplanılmasını sağlayan ICO konsepti ile projeler dakikalar içinde milyonlarca dolarlık yatırıma ulaşabiliyor.
ICO konseptini özel kılan bir diğer nokta ise ICO'nun aslında bir kripto para birimini doğuşunu simgeliyor oluşu. Günümüzde sayıları iki bine yaklaşan kripto para birimlerinin büyük bir kısmı ICO sonrasında yatırımcılara verilen jetonlar olarak kripto para dünyasına adım atmış durumda. Venezuela'nın yeni resmi para birimi olan Petro isimli kripto para birimi de bu yılın başında başlayan ICO süreciyle birlikte arz edilmişti.
Tabi henüz ICO'ların nasıl kullanılacağını kestirmek zor ancak ICO'lara yönelik atılan bu adım sadece bir yatırım aracı olarak değil yerli kripto para birimlerine yakılan yeşil ışık olarak da yorumlanabilir.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Berat Albayrak denilen adamın ekonomi ile yakından uzaktan alakası yok sadece ailenin damadı olduğu için getirildi, hâlbuki şu ülkede ekonomi alanında uzman o kadar kalifiye adamlar varki ama yok olmaz padişahım çok yaşa düzeni bozulur. Aile şirketi akp zihniyetine aykırı olur.
hakkaten bu cümleyi kurmuş mu? yan yana getirmiş mi?
*bir ay önceki gelecek planı bugünküyle örtüşmüyor daha.
Yenilikçi projelerin finansmanı için demişler bir de . Uber'in kovulduğu bir ülkede Uber gibi bir uygulama çıkar mı? Airbnb çıkar mı? Paypal gibi bir uygulama çıkar mı? Her bir yenilikçi fikre karşı çıkacak yerel unsurlar mevcut. Bu yerel unsurlar da seçim rüşveti olarak yenilikçi fikirlerin yasaklanmasını istiyor zaten.
Bir de bu ICO'ların büyük bir kısmı keriz avı olabilir ancak bu tür ICO'lara giren "keriz"lerin de bir seviyesi var. Parasını koyup çıkamayacağı bir ülkeye girmezler. Bu ICO'lar aynı zaman da belli teknolojiler için çıkıyor. Mesela yeni bir ödeme sistemi geliştirilecek ICO'su burada yapılıyor. Hop BKM, bankalar vs. dava açıyor ve rekabete aykırı bulunarak ya da dolandırıcılık diyerek tüm proje dağıtılıyor, toplanan paralar da kamu yararına denip varlık fonuna atılıyor. Gayet gerçekçi bir senaryo.
Ortada bu tür dijital işler için ne bir kanun var ne de yargı. Kanun olsa bile okuyup anlayabilecek kişiler yok. Okuyup anlasalar bile doğru kararı birilerine rağmen verebilecek yürek yok.
Ayrıca bu ICO'lar para toplayıp dağılmıyorlar. Donanım satın alıyorlar/kiralıyorlar. Burada aynı donanıma vergiler ile birlikte daha fazla dolar ödemek zorunda kalacaklar. Bu yapılar Suriyeli işçi çalıştırmayacaklar, yüksek kalibre mühendisler gerekli onları da bu ülkeye çekemezsin. Yani olumsuzluklar saymakla bitmez.
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