Yeni Ekonomi Programı'nda ICO vurgusu

Bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen etkinlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı(YEP)'nı açıkladı. "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan ve 2019-2021 yıllarına yönelik hedeflerin ve beklentilerin yer aldığı YEP'in onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 34 sayfalık raporda kripto para dünyasını yakından ilgilendiren ICO'lar da yer alıyor.





ICO'lara destek mesajı

Raporda ICO'lara ilişkin kısım şu şekilde:





''Dijital dönüşüm teşvik edilerek yenilikçi projelerin finansmanı için Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) ve IPO alternatifi olarak ICO (Initial Coin Offering) gibi modern ve yeni nesil finansman yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.''

Kitlesel fonlama ve halka arz işlemlerine alternatif olarak geliştirilen ICO konseptinde yatırımcılar, projelere kripto paralarla yatırım yapabiliyor. Halka arzdan farklı olarak yatırım sonucunda hisse senedi yerine yatırımcılara ICO projesine özgülenen jetonlar(bir tür kripto para birimi) veriliyor. Tabi bu jetonlar projenin temelini oluşturduğu için bu kısmın halka arza paralel olduğunu söyleyebiliriz ancak ICO'lar yatırıma ve çok sayıda yatırımcıya ulaşma konusunda halka arzdan ciddi bir şekilde ayrılıyor.





Mevcut ICO'lara yapılan yatırımlarda yatırımcılar için akredite olmak gibi sıkı şartlar aranmadığı için küçük yatırımcılar da projelere destek verebiliyor. Bu da çok kısa bir süre içinde projelerin hedeflediği yatırımlara ulaşmasını sağlıyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde toplamda 8 milyar doların üstünde yatırım toplanılmasını sağlayan ICO konsepti ile projeler dakikalar içinde milyonlarca dolarlık yatırıma ulaşabiliyor.





ICO konseptini özel kılan bir diğer nokta ise ICO'nun aslında bir kripto para birimini doğuşunu simgeliyor oluşu. Günümüzde sayıları iki bine yaklaşan kripto para birimlerinin büyük bir kısmı ICO sonrasında yatırımcılara verilen jetonlar olarak kripto para dünyasına adım atmış durumda. Venezuela'nın yeni resmi para birimi olan Petro isimli kripto para birimi de bu yılın başında başlayan ICO süreciyle birlikte arz edilmişti.





Tabi henüz ICO'ların nasıl kullanılacağını kestirmek zor ancak ICO'lara yönelik atılan bu adım sadece bir yatırım aracı olarak değil yerli kripto para birimlerine yakılan yeşil ışık olarak da yorumlanabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm