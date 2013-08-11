Yeni Exynos 5 Octa daha güçlü ve daha az enerji harcıyor





Samsung'un yılın başında tasarladığı ve ARM'ın big.LITTLE tasarımını kullanan ilk yongaseti olma özelliği kazanan Exynos 5 Octa, geçen ay sonunda firma tarafından güncellenmişti.





İş yüküne göre devreye giren 1.6GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A15 çekirdeği ve 1.2GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeği ile toplamda 8 çekirdeğe sahip olan ilk Exynos 5 Octa, grafik birimi tercihi Power VR SGX 544'ten yana kullanılınca epey eleştiri almıştı.





Samsung yenilenmiş Exynos 5420 veya Exynos 5 Octa işlemcisinde, Cortex-A15 çekirdek grubunun hızını 1.6GHz'den 1.8GHz'ye yükseltirken, Cortex-A7 çekirdek grubunun hızını ise 1.2GHz'den 1.3GHz'e yükseltti. Böylece ilk nesilden yüzde 20 performans artışı elde edilmiş oldu. Samsung enerji verimliliği merak edilen yongasetinin yeni detaylarını paylaştı.





Samsung, yeni yongasetinde en önemli özellik olarak grafik birimini gösteriyor. Mali-T628 grafik birimi T6xx serisinde ikinci nesil olarak kabul ediliyor ve 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Exynos 5420 yongasetinde kullanılan Mali-T628 grafik birimi ise 6 çekirdekli olarak ölçeklendirilmiş.





Birim; daha kaliteli ve 3D destekli grafiklere imkan tanıyan OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 ile iş yükünü grafik birimine de paylaştıran OpenCL 1.1 ve DirectX 11'e destek sunuyor. İşlemcinin yükünü bazı noktalarda yüklenen grafik birimi böylece performans artışı ve enerji verimliliğine katkı sağlıyor. Mali-T628 ilk nesile göre iki kata varan performans artışı sağlıyor.





GPU Compute de denen bu özellik sayesinde Exynos 5 Octa enerji verimliliği konusunda da kendini geliştirmiş ve önceki nesle göre daha az enerji harcıyor.





Enerji verimliliğine katkı yapan diğer bir özellik ise Mobil Görüntü Sıkıştırma - MIC. MIC ile bellekteki görseller ekrana getirilirken daha az enerji harcanması sağlanıyor. Böylece yüksek çözünürlüklü ekranlarda fotoğraf düzenleme işlemleri bataryaya fazla yük bindirmiyor. Ayrıca ekranın sık sık yenilenmesini gerektirecek uygulama ve oyunlarda da batarya ömrü korunuyor.





Samsung, yeni yongasetinin örneklemesine başlamış durumda ve gelecek ay hacimli üretime girecek. Gelen bilgiler firma içerisinde denenen Galaxy Note III modelinin yenilenmiş Exynos 5 Octa işlemcisine sahip olduğu yönünde.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-sheds-some-more-light-on-the-Exynos-5420-Octa-more-power-and-longer-battery-life_id46233