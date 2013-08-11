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Yeni Exynos 5 Octa daha güçlü ve daha az enerji harcıyor

5 yıl
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18
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Exynos 5 Octa daha güçlü ve daha az enerji harcıyor

Samsung'un yılın başında tasarladığı ve ARM'ın big.LITTLE tasarımını kullanan ilk yongaseti olma özelliği kazanan Exynos 5 Octa, geçen ay sonunda firma tarafından güncellenmişti.

İş yüküne göre devreye giren 1.6GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A15 çekirdeği ve 1.2GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeği ile toplamda 8 çekirdeğe sahip olan ilk Exynos 5 Octa, grafik birimi tercihi Power VR SGX 544'ten yana kullanılınca epey eleştiri almıştı.

Samsung yenilenmiş Exynos 5420 veya Exynos 5 Octa işlemcisinde, Cortex-A15 çekirdek grubunun hızını 1.6GHz'den 1.8GHz'ye yükseltirken, Cortex-A7 çekirdek grubunun hızını ise 1.2GHz'den 1.3GHz'e yükseltti. Böylece ilk nesilden yüzde 20 performans artışı elde edilmiş oldu. Samsung enerji verimliliği merak edilen yongasetinin yeni detaylarını paylaştı.

Samsung, yeni yongasetinde en önemli özellik olarak grafik birimini gösteriyor. Mali-T628 grafik birimi T6xx serisinde ikinci nesil olarak kabul ediliyor ve 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Exynos 5420 yongasetinde kullanılan Mali-T628 grafik birimi ise 6 çekirdekli olarak ölçeklendirilmiş.

Birim; daha kaliteli ve 3D destekli grafiklere imkan tanıyan OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 ile iş yükünü grafik birimine de paylaştıran OpenCL 1.1 ve DirectX 11'e destek sunuyor. İşlemcinin yükünü bazı noktalarda yüklenen grafik birimi böylece performans artışı ve enerji verimliliğine katkı sağlıyor. Mali-T628 ilk nesile göre iki kata varan performans artışı sağlıyor. 

GPU Compute de denen bu özellik sayesinde Exynos 5 Octa enerji verimliliği konusunda da kendini geliştirmiş ve önceki nesle göre daha az enerji harcıyor.

Enerji verimliliğine katkı yapan diğer bir özellik ise Mobil Görüntü Sıkıştırma - MIC. MIC ile bellekteki görseller ekrana getirilirken daha az enerji harcanması sağlanıyor. Böylece yüksek çözünürlüklü ekranlarda fotoğraf düzenleme işlemleri bataryaya fazla yük bindirmiyor. Ayrıca ekranın sık sık yenilenmesini gerektirecek uygulama ve oyunlarda da batarya ömrü korunuyor.

Samsung, yeni yongasetinin örneklemesine başlamış durumda ve gelecek ay hacimli üretime girecek. Gelen bilgiler firma içerisinde denenen Galaxy Note III modelinin yenilenmiş Exynos 5 Octa işlemcisine sahip olduğu yönünde.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-sheds-some-more-light-on-the-Exynos-5420-Octa-more-power-and-longer-battery-life_id46233 Yorum Yaz
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Sakomo 5 yıl en beğenilen
S4 octa ile biraz kazık atıllar gibi
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vankomisin 5 yıl Like a Sir
kaleci07
exynos işlemciler , hem beceriksiz işlemciler hemde android port işlemi zor işlemciler( öyle ki cm takımı artık exynos'a port çıkarmayacağını söyledi ) , samsung neden qualcoom dan lisanslayıp kendi üretmiyor ki

Beceriksiz dediğin exynos işlemcilerden bir tanesi de note 2de var ve şu an bence en iyi oyun telefonu. Android port işlemi zor değil sadece işlemci ile ilgili dokümanları samsung yayınlamadığı için cm takımı portta zorlanıyor. Çıkarmama gibi de bir durumları yok sadece geç çıkıyor. Bir de ne bu qualcom merakı. Size kalsa piyasada snapdragon 800den başka işlemci olmasın. Tüm telefonların içi aynı dışı farklı olsun. İşlemci piyasası tekele düşsün zaten pahalı olan telefonlar iyice tavan yapsın. Çeşitlilik her zaman iyidir rekabet artar
kaleci07exynos işlemciler , hem beceriksiz işlemciler hemde android port işlemi zor işlemciler( öyle ki cm takımı artık exynos'a port çıkarma...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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-BraveHeart- 5 yıl
Mali t628 i insallah note 3 te kullanirlar ama keske once s4 te kullansalardı
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Masquerade89 5 yıl
Ne kadar iyi olduğunu note 3de göreceğiz
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burakesan 5 yıl
spekulatif
black_67 nexus 4 işlemcisi de aynı safsatalarla piyasaya çıkmıştı daha fazla performans daha az enerji tüketimi daha az sıcaklık Hiçbiri son kulanıcıya yanısmıyor Telefon deli gibi ısınıyor su gibi şarj yiyor performansına laf yok ama Artık her firma işelemcisini bu sloganlarla piyasaya sürüyor
n4 deli gibi ısınmıyor, arkası cam olduğu için kullanıcıya diğer telefonlardan daha fazla ısı iletimi yaptığı doğru, ama deli gibi ısınmak lafını haketmiyor bence. ayrıca franco kernel yada xda daki diğer kernelleri yükleyip ısınma olayından kurtulunabiliyor. n4 doğası gereği en fazla geliştiriciye sahip cihaz kullanıcıları biraz araştırma yapıp pek çok eksiğini kapatabilme avantajına sahip.

Deli gibi ısınıyor demek çok da yanlış değil aslında. Isınma yüzünden Throttle yapıp, oyunlarda, internette yavaşlamalara sebep olup, açık ortamdayken bir de ekran ışınığı kendi kısmaya başlayınca 'deli' gibi kısmının çok da abartı olmadığını düşünüyorum açıkçası.
Saat hızları arttırılmasına rağmen nasıl oluyor da mimari değişmeden ısıda ve enerji tüketiminde düşme oluyor onu anlamış değilim. Masaüstü sistemlerde dahi GPU'nun genel sistem performansının ölçeği belirli sınırları aşamazken, bu şekilde iddialı bir bildirim sunmaları 'oldukça' ilginç.
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casperfriendly 5 yıl
Lg bombayı patlattı sen hala exynos un özelliklerini anlat...
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spekulatif 5 yıl
black_67
nexus 4 işlemcisi de aynı safsatalarla piyasaya çıkmıştı daha fazla performans daha az enerji tüketimi daha az sıcaklık Hiçbiri son kulanıcıya yanısmıyor Telefon deli gibi ısınıyor su gibi şarj yiyor performansına laf yok ama Artık her firma işelemcisini bu sloganlarla piyasaya sürüyor

n4 deli gibi ısınmıyor, arkası cam olduğu için kullanıcıya diğer telefonlardan daha fazla ısı iletimi yaptığı doğru, ama deli gibi ısınmak lafını haketmiyor bence. ayrıca franco kernel yada xda daki diğer kernelleri yükleyip ısınma olayından kurtulunabiliyor. n4 doğası gereği en fazla geliştiriciye sahip cihaz kullanıcıları biraz araştırma yapıp pek çok eksiğini kapatabilme avantajına sahip.
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spekulatif 5 yıl
s4'ün yeni nesil exynoslu bir versiyonu da çıkarsa şaşırmamak lazım.
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cmengn 5 yıl
Octa (big.little) pismanliktir.. s4 aldigima sirf bu yuzden pismanim..
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black_67 5 yıl
nexus 4 işlemcisi de aynı safsatalarla piyasaya çıkmıştı

daha fazla performans daha az enerji tüketimi daha az sıcaklık

Hiçbiri son kulanıcıya yanısmıyor

Telefon deli gibi ısınıyor su gibi şarj yiyor performansına laf yok ama



Artık her firma işelemcisini bu sloganlarla piyasaya sürüyor
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sangokudbgt 5 yıl
daha az enerji harcayınca ne olacak? Biz performans istiyoruz adamlar sürekli enerjiden bahsediyor. 1 mili waat'ın lafını yapıyorlar gelişme diyerek. yazık!!
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Sakomo 5 yıl en beğenilen
S4 octa ile biraz kazık atıllar gibi
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Farwynd 5 yıl
Bu MIC, LG'nin Graphic RAM olayı heralde?
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Like a Sir 5 yıl
exynos işlemciler , hem beceriksiz işlemciler hemde android port işlemi zor işlemciler( öyle ki cm takımı artık exynos'a port çıkarmayacağını söyledi ) , samsung neden qualcoom dan lisanslayıp kendi üretmiyor ki
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General. 5 yıl
Kandırmaca bunlar
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