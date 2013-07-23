Yeni Exynos 5 Octa duyuruldu : Yüzde 20 performans artışı, Mali grafik birimine geri dönüş





Samsung'un bu hafta en üst seviyedeki Exynos 5 Octa yongasetini yenilenmiş olarak tekrar görücüye çıkaracağı duyurulmuştu. Yeni yongasetinin neler sunacağı merakla beklenirken, nihayet resmi lansman da geldi.





Özellikle Snapdragon 800'ün Exynos 5 Octa yongasetini benchmark skorlarında geride bırakması ve Full HD çözünürlüğe en hazır grafik birimine sahip olduğu yorumları yapılması görünüşe göre Samsung'u hamle yapmaya zorluyor.





Yenilenmiş Exynos 5 Octa yongasetinde Samsung, Cortex-A15 çekirdek grubunun hızını 1.6GHz'den 1.8GHz'ye yükseltirken, Cortex-A7 çekirdek grubunun hızını ise 1.2GHz'den 1.3GHz'e yükseltmiş. Böylece firmanın verdiği bilgilere göre ilk nesilden yüzde 20 performans artışı elde edilmiş. Bu da benchmark yarışında Snapdragon 800'ün geride bırakılması anlamına geliyor.





Samsung yeni yongasetini Exynos 5420 olarak adlandırmış. İlk nesilde Power VR 5 serisi bir grafik birimine yer veren Samsung epey eleştiri almıştı. Bu kez firma Mali-T628 grafik birimi kullanarak kadim ortağı ARM'a geri dönüş yapıyor.





Mali-T628 grafik birimi T6xx serisinde ikinci nesil olarak kabul ediliyor ve 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Birim; OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 ile OpenCL 1.1 ve DirectX 11'e de destek sunuyor. İşlemcinin yükünü bazı noktalarda yüklenen grafik birimi böylece performans artışı ve enerji verimliliğine katkı sağlıyor. Mali-T628 ilk nesile göre iki kata varan performans artışı sağlıyor. Exynos 5420 yongasetinde kullanılan Mali-T628 grafik birimi ise 6 çekirdekli olarak ölçeklendirilmiş.





Yongasetindeki çoklu görüntü sıkıştırıcısı sayesinde multimedya içeriği ekrana yansıdığında toplam sistem gücü azaltılıyor. Böylece 2500x1600 gibi yüksek çözünürlüklü ekranlarda da batarya tüketimi düşürülüyor. Ayrıca ekranın sık sık yenilenmesini gerektirecek uygulama ve oyunlarda da batarya ömrü korunuyor.





Samsung, ilk nesilde sunduğu 1600MHz hızındaki 2x32 bit LPDDR3 desteğini 1866MHz'e çıkarmış ve bantgenişliğini 933MHz'de saniyede 14.9Gb'a artırarak herhangi bir darboğaz yaşanmasını engellemiş. Böylece hızlı veri işleme ve Full HD kablosuz görüntü aktarımı mümkün kılınmış. 1080p video oynatma ve işlemede de 60 kare/saniye seviyesine çıkılmış.





Samsung, yeni yongasetinin örneklemesine başlamış durumda ve gelecek ay hacimli üretime girecek. Gelen bilgiler firma içerisinde denenen Galaxy Note III modelinin yenilenmiş Exynos 5 Octa işlemcisine sahip olduğu yönünde. Eğer yüzde 20'lik performans artışı yakalanırsa, Galaxy Note 3 segmentin en güçlü akıllı telefonu olabilir.