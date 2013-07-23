Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Exynos 5 Octa duyuruldu : Yüzde 20 performans artışı, Mali grafik birimine geri dönüş

5 yıl
1,6b
1
73
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni Exynos 5 Octa duyuruldu : Yüzde 20 performans artışı, Mali grafik birimine geri dönüş

Samsung'un bu hafta en üst seviyedeki Exynos 5 Octa yongasetini yenilenmiş olarak tekrar görücüye çıkaracağı duyurulmuştu. Yeni yongasetinin neler sunacağı merakla beklenirken, nihayet resmi lansman da geldi.

Özellikle Snapdragon 800'ün Exynos 5 Octa yongasetini benchmark skorlarında geride bırakması ve Full HD çözünürlüğe en hazır grafik birimine sahip olduğu yorumları yapılması görünüşe göre Samsung'u hamle yapmaya zorluyor.

Yenilenmiş Exynos 5 Octa yongasetinde Samsung, Cortex-A15 çekirdek grubunun hızını 1.6GHz'den 1.8GHz'ye yükseltirken, Cortex-A7 çekirdek grubunun hızını ise 1.2GHz'den 1.3GHz'e yükseltmiş. Böylece firmanın verdiği bilgilere göre ilk nesilden yüzde 20 performans artışı elde edilmiş. Bu da benchmark yarışında Snapdragon 800'ün geride bırakılması anlamına geliyor.

Samsung yeni yongasetini Exynos 5420 olarak adlandırmış. İlk nesilde Power VR 5 serisi bir grafik birimine yer veren Samsung epey eleştiri almıştı. Bu kez firma Mali-T628 grafik birimi kullanarak kadim ortağı ARM'a geri dönüş yapıyor. 

Mali-T628 grafik birimi T6xx serisinde ikinci nesil olarak kabul ediliyor ve 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Birim; OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 ile OpenCL 1.1 ve DirectX 11'e de destek sunuyor. İşlemcinin yükünü bazı noktalarda yüklenen grafik birimi böylece performans artışı ve enerji verimliliğine katkı sağlıyor. Mali-T628 ilk nesile göre iki kata varan performans artışı sağlıyor. Exynos 5420 yongasetinde kullanılan Mali-T628 grafik birimi ise 6 çekirdekli olarak ölçeklendirilmiş.

Yongasetindeki çoklu görüntü sıkıştırıcısı sayesinde multimedya içeriği ekrana yansıdığında toplam sistem gücü azaltılıyor. Böylece 2500x1600 gibi yüksek çözünürlüklü ekranlarda da batarya tüketimi düşürülüyor. Ayrıca ekranın sık sık yenilenmesini gerektirecek uygulama ve oyunlarda da batarya ömrü korunuyor.

Samsung, ilk nesilde sunduğu 1600MHz hızındaki 2x32 bit LPDDR3 desteğini 1866MHz'e çıkarmış ve bantgenişliğini 933MHz'de saniyede 14.9Gb'a artırarak herhangi bir darboğaz yaşanmasını engellemiş. Böylece hızlı veri işleme ve Full HD kablosuz görüntü aktarımı mümkün kılınmış. 1080p video oynatma ve işlemede de 60 kare/saniye seviyesine çıkılmış.

Samsung, yeni yongasetinin örneklemesine başlamış durumda ve gelecek ay hacimli üretime girecek. Gelen bilgiler firma içerisinde denenen Galaxy Note III modelinin yenilenmiş Exynos 5 Octa işlemcisine sahip olduğu yönünde. Eğer yüzde 20'lik performans artışı yakalanırsa, Galaxy Note 3 segmentin en güçlü akıllı telefonu olabilir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
vankomisin 5 yıl en beğenilen
bkadem
A15 çekirdeklerinin 1.6dan 1.8e çıkarılması %20 değil %12.5 performans verir. Yani Snapdragon 800 ile kafa kafaya çarpışacak.

bakkal hesabıyla işlemci performansı hesapladın. Helal olsun
bkademA15 çekirdeklerinin 1.6dan 1.8e çıkarılması %20 değil %12.5 performans verir. Yani Snapdragon 800 ile kafa kafaya çarpışacak.ba...
Devamını Gör
Yanıtla +96
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VstyLe 5 yıl
armanatilgan
Yeni plastik kral geliyor. :D

Note 3 Aliminyum v.s. kasalı olsa gece yatakta film izlerken yüzüne düşürdüğünde 2 dişin olmuyabilir.
armanatilganYeni plastik kral geliyor. :DNote 3 Aliminyum v.s. kasalı olsa gece yatakta film izlerken yüzüne düşürdüğünde 2 dişin...
Devamını Gör
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tenghis 5 yıl
Apple telefonların hava atma amacıyla alındığını söyleyip Samsung'u savunanların "Telefonumuz demode oldu bu yeni modeller yüzünden, böaaa" diye ağlamaları çok manidar.
Apple telefonların hava atma amacıyla alındığını söyleyip Samsung'u savunanların "Telefonumuz demode oldu bu yeni modeller yüzünden, böaaa" diye ağlamaları çok ...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
atp96 5 yıl
Bu sene kaçinci s4 olacak bunla sayamiyorum artik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 5 yıl
Nanometrik küçülme yani şu anki 28 nm sürecinden 22 veya 20 nm sürecine geçilmediği sürece ısı ve batarya sorunu çözülmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 5 yıl
Işlemciyi beğendim güzel olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 5 yıl
s4 almayıp bekleyenlere iyi haber fiyatı düşmüş hızlı s4 veya note 3 alırlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deli333 5 yıl
ulan ne iphone fanatiğinisiniz arkadaşım ya.

application a göre kağnı gibi işletim sistemlerini desteklersiniz.

metaline göre telefonu.

klasına göre iphone u.

ulan ısını goruyor mu once onu söyle. yok.

plastik gelsin, tüm işimi görsün, ota boka takılmasın yeter ya.

4000 batarya, adam gibi ekran, ortalaama işlemci şu bu koy işte .

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 5 yıl
Note 2 can'dır canandır yar'dır yarendir..Bilinçli,tok gözlü kullanıcı olmak lazım..Exynos 7 cıksada 10 çıksada bozulana kadar ,çürüyene kadar ( o kadar da degil tabi
) Note 2 ye devam sonrasında hangi Note ?? Bakarız ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marquis-de-Sade. 5 yıl
VstyLe
armanatilganYeni plastik kral geliyor. :D
Note 3 Aliminyum v.s. kasalı olsa gece yatakta film izlerken yüzüne düşürdüğünde 2 dişin olmuyabilir.

Facebookta troll capslerinden birinde görüp yorum olarak sunmuş alüminyumu aliminyum yapan arkadaş. Alüminyumun yarattığı dayanıklı yapısını güvenilir hissiyatını premium ürün hissiyatı veren tarafını bir kenara bırakmış gece yatmadan önce film izlerken elimizden yüzümüze düşerse burnumuzdan sekerse dişimizin kırılabileceği tarafını düşünmüş tebrikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 5 yıl
bu haber yine birilerinin zoruna gidecek.. onlar istiyorlarki kendileri telefon aldıktan sonra uzun bir süre daha iyisi çıkmasın.. sonra zorlarına gidiyor basıyor eksileri.. basında rahatlayın bakalım ne değişecek..
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nomenore 5 yıl Batuist
Batuist
bu haber yine birilerinin zoruna gidecek.. onlar istiyorlarki kendileri telefon aldıktan sonra uzun bir süre daha iyisi çıkmasın.. sonra zorlarına gidiyor basıyor eksileri.. basında rahatlayın bakalım ne değişecek..

Ne kadar cahilce bi bakis acisi ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DantevsVergil 5 yıl
bkadem
OverClocK1ng
bkademForumda kalite sorunu var. Yukarıda demişim ki yeni Octa s800 ile kafa kafaya çarpışır. Birileri cahilliklerini gizlemeyip cevap vermiş. Aşağıdaki Antutu testinde s800 ve eski octaya %18 fark atıyor. Yeni Octanın eski Octaya işlemci bazında %12.5, bellek bant genişliği vs. gibi konularda da en fazla %5 daha hızlı desek yine s800 ile aynı puanı almayacak mı? Bir şey yazarken belgeli veya bilimsel cevap yazın, öyle cahil cahil konuşmayın. store.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ya arkadaşım, o kadar cahilce konuşuyorsun ki, bir şey yazmayacaktım ama kendimi tutamadım. Bir de öz eleştrin de yok. Yazdığın mesajlara baksan, aldığın eksileri görsen, belki Acaba yanlış düşünüyor olabilir miyim ki herkes bana eksi vermiş, kimse benimle aynı fikirde değil diye düşünebilirdin de.Kalkıp oran-orantı hesabıyla hesap yapıp şu kadar fark eder diyorsun. Bu matematik değil.Saat hızı açısından haklısın, %12.5 fark edebilir. Ama haberi okursan bellek bant genişliği arttırılmış. Sen kalkıp onu da hesaplıyorsun. Bu belleklerin sadece bant genişliği yok. CAS-RAS-RAStoCAS gibi bir sürü değerleri de var. Ayrıca GPU da gelişti. Belki işlemci çok güçlüydü ama aynı PC de olduğu gibi üzerindeki GPU dan yeterli desteği alamadığı için işlemci olması gerekenden daha az performans gösteriyordu. Veya GPU daha fazla ısındığı için işlemci Throttle yapıyordu ve olması gerekenden daha yavaş çalışıp performansı düşürüyordu. Yukarıda Bakkal hesabı yapmışsın diyen arkadaşa bakacak olursan 30 kişi de aynı fikirde. Yani bu insanlar bunu düşünüyorlar hepsi hatalı da bir sen mi doğrusun? Veya bu işlemciyi yapan mühendisler %20 diyip yanılıyorlar da , sen mi daha görmediğin bir işlemcinin performansını bilebiliyorsun? Sen kahin misin? (G.O.R.A.) (Geçmiş Olsun Rasim Abi)
Aynı fikirde olmaları doğru düşündüklerini mi gösteriyor. Forumun kalitesi ortada zaten. Araştırmadan eksileri basanları dikkate mi alayım. Ben sızan bilgilere göre yapıyorum. Ortaya çıkmamış bilgilere göre yorum yapmıyorum. Cehalet diz boyu.

Arkadasim, anlamaya calismiyorsun. Ilk yorumunda islemci hizlariyla 12.5% demissin. Zaten hatan orda basliyor. Islemci hizi O 20%nin toplaminda %5-%10-%15-%20 performans artisi getirir getirmez, bunun tam degerini tahmin edebilmek Loto tutturmak gibi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 5 yıl
OverClocK1ng

bkademForumda kalite sorunu var. Yukarıda demişim ki yeni Octa s800 ile kafa kafaya çarpışır. Birileri cahilliklerini gizlemeyip cevap vermiş. Aşağıdaki Antutu testinde s800 ve eski octaya %18 fark atıyor. Yeni Octanın eski Octaya işlemci bazında %12.5, bellek bant genişliği vs. gibi konularda da en fazla %5 daha hızlı desek yine s800 ile aynı puanı almayacak mı? Bir şey yazarken belgeli veya bilimsel cevap yazın, öyle cahil cahil konuşmayın. store.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ya arkadaşım, o kadar cahilce konuşuyorsun ki, bir şey yazmayacaktım ama kendimi tutamadım. Bir de öz eleştrin de yok. Yazdığın mesajlara baksan, aldığın eksileri görsen, belki Acaba yanlış düşünüyor olabilir miyim ki herkes bana eksi vermiş, kimse benimle aynı fikirde değil diye düşünebilirdin de.Kalkıp oran-orantı hesabıyla hesap yapıp şu kadar fark eder diyorsun. Bu matematik değil.Saat hızı açısından haklısın, %12.5 fark edebilir. Ama haberi okursan bellek bant genişliği arttırılmış. Sen kalkıp onu da hesaplıyorsun. Bu belleklerin sadece bant genişliği yok. CAS-RAS-RAStoCAS gibi bir sürü değerleri de var. Ayrıca GPU da gelişti. Belki işlemci çok güçlüydü ama aynı PC de olduğu gibi üzerindeki GPU dan yeterli desteği alamadığı için işlemci olması gerekenden daha az performans gösteriyordu. Veya GPU daha fazla ısındığı için işlemci Throttle yapıyordu ve olması gerekenden daha yavaş çalışıp performansı düşürüyordu. Yukarıda Bakkal hesabı yapmışsın diyen arkadaşa bakacak olursan 30 kişi de aynı fikirde. Yani bu insanlar bunu düşünüyorlar hepsi hatalı da bir sen mi doğrusun? Veya bu işlemciyi yapan mühendisler %20 diyip yanılıyorlar da , sen mi daha görmediğin bir işlemcinin performansını bilebiliyorsun? Sen kahin misin? (G.O.R.A.) (Geçmiş Olsun Rasim Abi)


Aynı fikirde olmaları doğru düşündüklerini mi gösteriyor. Forumun kalitesi ortada zaten. Araştırmadan eksileri basanları dikkate mi alayım. Ben sızan bilgilere göre yapıyorum. Ortaya çıkmamış bilgilere göre yorum yapmıyorum. Cehalet diz boyu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl bkadem
bkadem
Aynı fikirde olmaları doğru düşündüklerini mi gösteriyor. Forumun kalitesi ortada zaten.
Ben sızan bilgilere göre yapıyorum. Ortaya çıkmamış bilgilere göre yorum yapmıyorum. Cehalet diz boyu.

İşte cehalet dediğin şey kişiden kişiye değişir. Ortaokul mezunu birisi çıkar ve ilkokul mezunu birisinin yanlış düşündüğünü söyler.
Oysa ki üniversite mezunu birisi o ortaokul mezunu kişinin de yanlış düşündüğünü, ne kadar ilkokul mezunundan daha doğru düşünse de kendi kapasitesi kadar doğru düşünebildiğini anlayabilir.

Burada amacım insanları veya kişileri sınıflandırmak değil, anlayabileceğin şekilde anlatmaktı.

Demişsin ki: "Antutu testinde s800 ve eski octaya %18 fark atıyor. Yeni Octanın eski Octaya işlemci bazında %12.5, bellek bant genişliği vs. gibi konularda da en fazla %5 daha hızlı desek yine s800 ile aynı puanı almayacak mı?"

Yahu elma ile armut karşılaştırılır mı? Birisi 2.2 Ghz de olan, diğeri ise 1.6Ghz de olan iki farklı ve bambaşka işlemciden bahsediyoruz. Normalde 2.2 GHz ile 1.6 GHz arasında çok saat hızı farkı var. 1.6GHz olana koyacağın 100MHz fark, 2.2 GHz olana koyacağın 137.5 MHz gibi bir performans farkı oluşturacaktır.

Ama gel gelelim, belki de 1.6Ghz olan işlemcide esasında daha fazla performans var ama içerisindeki GPU dan dolayı bunu gösteremiyor. Veya bu işlemcideki kullanılan bellek daha hızlı olsa, işlemci daha hızlı çalışacak. Veya çalışırken ısındığı için throttle yapıyor ve hızını düşürerek tam performans göstermiyor.
Bunları bilemezsin ki. Belki daha hızlı bellek kullanıldı diye işlemcinin efektifliği daha da arttı ve diğer S800 ile arasındaki baz fark %37.5 un da üzerine çıktı.
Bu yüzden %20 arttırınca diğerinden %20 değil %30 daha fazla verim alıyor olabilir.

Forumun kalitesi demişsin. Kalitesini biliyoruz. Çoluk çocuk da var , yetişkin aklı başında insanlar da. Yapacak şey yok. Çocuk olan yazmasın diyemeyiz.
Foruma gelen herkesin süper bilgili olmasını da bekleyemeyiz. Öğrenmeye gelen de var, bileni de.

Ortaya çıkmamış bilgilere göre yorum yapıyorsun bence. Güzel fikir ortaya atıyorsun, ama denemediğimiz, görmediğimi bir şey üzerine.
Testlere göre dedikleri kadar fark varsa çok iyi. Ben de S800 lü S4 almayı düşünüyordum, hatta parası bile hazır, ama güç tüketimi ve performansa katkısından
dolayı artık şu işlemciyi kullanan cihazı beklerim yani..

Aynı fikirde oldukları doğru düşündüklerini göstermeyebilir. Ama çoğunluk aynı fikirde ise 1 kişi yanlış düşünebilir ama 7 kişi ile bir kişinin yanlış düşünme durumu 7 kişinin lehinedir. Dediklerimi düşünüp değerlendirirsen sevinirim kardeşim. Herkese iyi geceler diliyorum...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raikirin 5 yıl
Gpu iyi olmuş gibi.Testleri gördükten sonra daha iyi konuşabiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1585 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung Galaxy Mega 6.3 cep telefonu "Büyük sevenlere özel" video inceleme 5 yıl NAS Cihazları ve WD'nin Red Serisi Sabit Diskleri Video İnceleme 5 yıl Toshiba ile 4K televizyonlar ve Haswell'li dizüstü bilgisayarları konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim