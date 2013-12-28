Yeni Galaxy Note 3 S-View Flip Cover aksesuarı kablosuz şarj imkanı sunuyor





Samsung'un Galaxy Note 3 modeli için satışa sunduğu S-View Flip Cover kılıf aksesuarı, önemli bir özelliği bünyesine katarak güncellendi. Yeni S-View Flip Cover kılıf aksesuarında bundan böyle kablosuz şarj imkanı da sunulmaya başlanacak.





Samsung, aksesuarın arka kısmına Qi standardına uyumlu bir panel ekleyerek kablosuz şarja uygun hale getirmiş. Kablosuz şarj için elbette bir de Qi standardına uyumlu bir istasyona ihtiyacınız var.





Samsung, yeni S-View Flip Cover aksesuarını 70$ fiyat etiketiyle satışa sundu. Bir şarj istasyonu için de yaklaşık 30$-40$ ödemeniz gerekiyor. Böylece kablosuz bir şarj sisteminin size maliyeti 100$'ı bulabiliyor.





Yeni S-View Flip Cover aksesuarı da ilk ürün gibi çeşitli özelliklerle destekleniyor. Kılıfın küçük penceresine göre ayarlanan arayüz sayesinde belirli menüler arasında gezinti, kamera, müzik, İş Notu gibi fonksiyonlara kapağı açmadan erişilebiliyor. Ürün siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip.

http://www.androidauthority.com/samsung-wireless-s-view-327796/