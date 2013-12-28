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Yeni Galaxy Note 3 S-View Flip Cover aksesuarı kablosuz şarj imkanı sunuyor

5 yıl
4,5b
1
19
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Galaxy Note 3 S-View Flip Cover aksesuarı kablosuz şarj imkanı sunuyor

Samsung'un Galaxy Note 3 modeli için satışa sunduğu S-View Flip Cover kılıf aksesuarı, önemli bir özelliği bünyesine katarak güncellendi. Yeni S-View Flip Cover kılıf aksesuarında bundan böyle kablosuz şarj imkanı da sunulmaya başlanacak.

Samsung, aksesuarın arka kısmına Qi standardına uyumlu bir panel ekleyerek kablosuz şarja uygun hale getirmiş. Kablosuz şarj için elbette bir de Qi standardına uyumlu bir istasyona ihtiyacınız var. 

Samsung, yeni S-View Flip Cover aksesuarını 70$ fiyat etiketiyle satışa sundu. Bir şarj istasyonu için de yaklaşık 30$-40$ ödemeniz gerekiyor. Böylece kablosuz bir şarj sisteminin size maliyeti 100$'ı bulabiliyor.

Yeni S-View Flip Cover aksesuarı da ilk ürün gibi çeşitli özelliklerle destekleniyor. Kılıfın küçük penceresine göre ayarlanan arayüz sayesinde belirli menüler arasında gezinti, kamera, müzik, İş Notu gibi fonksiyonlara kapağı açmadan erişilebiliyor. Ürün siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip.  

http://www.androidauthority.com/samsung-wireless-s-view-327796/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Master_Evil 5 yıl en beğenilen
eski s-view lere 100tl verenlerin suçu neydi
1 Yanıt Yanıtla +8
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Adittorie 5 yıl
Bizim s viewlar yalan oldu .
1 Yanıt Yanıtla +7
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Firaristt 5 yıl
Yedek pil alıp kullanmak daha mantıklı bence. 100 lira iyi para.
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WildDestiny 5 yıl
On kapagı keşke mıknatıslı yapsalarmıs ipad smart coverlar gibi. Yoksa bir süre ters kullandıktan sonra kapanmaz oluyor uzerıne bıraz baskı uygulamak veya telefonu ters koymak gerekıyor
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james4242 5 yıl
ARKADASLAR SANALPAZARA S VIEW COVER KOYDUM 2 GUN KULLANDIM SADECE SPIGEN ALDIGIM ICIN SATIYORUM FIYATIDA UYGUN .2 TANE KOYDUM SIYAH OLANDA HEDIYE GELDI YAKISMADI HIC KULLANILMADI ONUDA SATIYORUM ORJINALDIR 
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onizuka_sensei 5 yıl
Ya o paraya bi yedek pil bi de class 10 hafıza kartı alınır 32 belki 64 gb. Samsung S3 ü çıkardığından beri yani telefona nfc koyduğundan beri bu yalanı yediriyor kullanıcıya. S3 çıktığında da kablosuz şarj mevzusu vardı. Şimdide kullanıcıyı tekrardan kılıf+aparat aldırabilmek için zora sokuyor. Zaten kusura bakmayın şu nfc nin gerekliliğini de anlamış değilim. Ha illa bişeylerle eşleştirecem bişeyler gönderecem diyosanız bluetooth 4.0 şarj tüketimi olsun hız olsun çok çok yeterli ve daha başarılı. Ayrıca kablosuz şarj olayı normal şarj aletine göre daha yavaş şarj ediyor. Bataryanın ne kadar sürede bittiği gibi ne kadar sürede dolduğu da çok önemli. Kısacası geliştirilmesi gereken ve şuan için kullanımı çok da gerekli olmayan bi teknoloji.
Yanıtla +2
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TeufeL-07 5 yıl
Ben ömrü hayatımda bu kablosuz şarj teknolojisi adı altında duyrulan teknoloji kadar saçma gereksiz birşey görmedim.
Lafım samsunga değil bu teknolojiyi çıkarana.
Kablo takmayıpta pad e koymanın ne mantığı kullanılabilirliği var ? Şarjdayken eline alamıyorsun , şarjdayken kullanmıyorsun.
Kablosuz teknolojinin en kötü ihtimalle yarayacağı şey en az 2 metre içinde wireless gibi çekerek şarj edebilen teknoloji olmalı.
Yanıtla +3
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avcitalip 5 yıl
bir kere s3'üm varken Flip cover almıştım sonrasında lanet etmiştim,şu anda bir daha öyle bir aksesuarı evime sokmam,kablosuz şarj alıcısını niye telefonun içine koymazlar onuda anlamış değilim...
Spigen Neo Hybird kılıf kullanıyorum şu anda Note 3'ümde,sonuna kadar memnunum...
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Firaristt 5 yıl
Yedek pil alıp kullanmak daha mantıklı bence. 100 lira iyi para.
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silver0021 5 yıl
s wiew kılıflar çok hoş duruyor lakin kalkıpta orjinalinde almaktansa yan sanayisinden rahatlıkla heryerde bulabilirsinizki teknolojisi basit aslında yani kolaylıkla taklit edilebiliyor. :) ben 20 liraya swiew aldım ancak aynı swiew turkcell bayisinde 100 liraya satılıyordu.
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Alegro1453 5 yıl

silver0021
s wiew kılıflar çok hoş duruyor lakin kalkıpta orjinalinde almaktansa yan sanayisinden rahatlıkla heryerde bulabilirsinizki teknolojisi basit aslında yani kolaylıkla taklit edilebiliyor. :) ben 20 liraya swiew aldım ancak aynı swiew turkcell bayisinde 100 liraya satılıyordu.

Bazi insanlarda orijinal takintisi olabiliyor. Bende de var o durum. S4'ume orijinal Protective Cover+ aldim mesela.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Adamlar kendini aştı bir dünya para ver telefonlara ekstradan aparat al.Nedir bu tükettireyimde parasının üstüne yatayım mantığı.Firmaları yönetenler hep bana hep bana mantığında.Tüketicilerde ne kadar bilinçli orasıda tartışılır.
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