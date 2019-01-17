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Yeni Ghostbusters filminden ilk teaser geldi

Sony Pictures’ın hep büyük önem verdiği Ghostbusters film efsanesi dördüncü kez vizyona girmeye hazırlanıyor. Bu kez orijinal serinin devamı niteliğinde olacak.
4 ay
4,1b
1
13
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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80’li yılların kült filmi Ghostbusters halen beğenilen ve takip edilen bir seri. 2016 yılında bayanlardan oluşan bir ekiple yeniden çevrilen film beğeni görmeyince bu kez rota orijinal seriye çevrildi.

Yeni Ghostbusters neler sunacak?

2020 yılı yaz aylarında vizyona girmesi planlanan yeni Ghostbusters orijinal iki filmin devamı niteliğinde olacak ve günümüzde geçecek. Yönetmen koltuğuna ise orijinal serinin yönetmeni Ivan Reitman’ın oğlu Jason Reitman oturacak.

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Yeni projeden yayınlanan ilk teaser ise efsane Ghostbuster aracının rüzgâr nedeniyle kılıfının açılması ve plakasının görülmesini anlatıyor. Bunun haricinde herhangi bir ipucu verilmemiş.

Devam filmi dendiği zaman elbette akla Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Bill Murray ve Harold Ramis dörtlüsü geliyor. Şimdilik filmin kadrosu ile ilgili bir bilgi yok. Gerçi Harold Ramis 2014 yılında hayatını kaybetmişti. Yeni Ghostbusters filmi ile ilgili önümüzdeki aylarda daha çok detay duyabiliriz.

 

https://www.theverge.com/2019/1/16/18185309/ghostbusters-sequel-jason-reitman-2020 Yorum Yaz
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zeg392 4 ay en beğenilen
Son çıkan saçmalığa benzemez inşallah.
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Bloodin 4 ay
Sadece o efsanevi müziği koysunlar, her şekil izlenir...
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furandor 4 ay
75 yaşında hayalet avcılarımı olacak elbet genç oyuncular olacak ama orjinal kadro da olacakmiş kadro da bekleyip gorelim.
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Nightwing 4 ay furandor
hocam tamam da teenage diyor kaynakta. 15 16 yaşında ergenlerden oluşursa film hiç çekilmez o zaman.
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Nightwing 4 ay
film kadrosu gençlerden oluşacakmış
ilk filmden ders almadılar sanırım ..
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obili 4 ay
Olmadı baştan ...
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RockConn 4 ay
Bu orijinal devam filmi. Oğul Jason Reitman dümeni babasından devralıyor :) Zaten gelecek vadeden yönetmenlerdendir kendisi.
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Quard 4 ay
3.çekileni de sevmiştim ama orijinal olana sadık kalmak daha iyi olur.
Bunun yanında bence aynı Örümcek Adam filmi gibi yeniden yeni bir seri başlamalı.
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valek 4 ay
Kadınların yaptığı vardı bir tane Ghostbusters iğrenciti, seriyi bitirdi gömdü resmen buda onun gibi olur büyük ihtimal ile. yeni birşeyler bulamayıp kendini tekrar eden bir popüler kültür yıkılmaya mahkumdur. yaşasın animeler mangalar diyeceğim onlarda bazı durumlarda kendini tekrarlamaya başladı dur bakiyim ben çok izlemişim azcım gezeyim
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gümüş_süvari 4 ay
Asla eski tadı olmayacak olsa da hiç yoktan iyidir.Son bölüm gibi facia olmaz en azından.
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-SKYNET- 4 ay
Bu kadar zaman varken duyurmanın anlamı nedirki,çokta fifi :D
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aca-n 4 ay
Fragmana orjinal müzikte koyulsaymış daha güzel olurmuş...
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zeg392 4 ay en beğenilen
Son çıkan saçmalığa benzemez inşallah.
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