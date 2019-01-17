Yeni Ghostbusters filminden ilk teaser geldi

80’li yılların kült filmi Ghostbusters halen beğenilen ve takip edilen bir seri. 2016 yılında bayanlardan oluşan bir ekiple yeniden çevrilen film beğeni görmeyince bu kez rota orijinal seriye çevrildi.

Yeni Ghostbusters neler sunacak?

2020 yılı yaz aylarında vizyona girmesi planlanan yeni Ghostbusters orijinal iki filmin devamı niteliğinde olacak ve günümüzde geçecek. Yönetmen koltuğuna ise orijinal serinin yönetmeni Ivan Reitman’ın oğlu Jason Reitman oturacak.

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Yeni projeden yayınlanan ilk teaser ise efsane Ghostbuster aracının rüzgâr nedeniyle kılıfının açılması ve plakasının görülmesini anlatıyor. Bunun haricinde herhangi bir ipucu verilmemiş.

Devam filmi dendiği zaman elbette akla Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Bill Murray ve Harold Ramis dörtlüsü geliyor. Şimdilik filmin kadrosu ile ilgili bir bilgi yok. Gerçi Harold Ramis 2014 yılında hayatını kaybetmişti. Yeni Ghostbusters filmi ile ilgili önümüzdeki aylarda daha çok detay duyabiliriz.