Yeni Gmail güncellemesi ile eklentiler mail içerisinde gezilebilecek









Son dönemde mail servisini sık sık yeniliklerle güncelleyen Google, bugün de önemli bir yeniliğin duyurusunu yaptı.





Son yenilik ile artık maile ekli gelen tüm dosyalar önizleme olarak en altta görülebilecek. Önizlemenin üzerine geldiğiniz zaman ise tam boyutlu olarak da gezilebilecek. Bu yenilikte çok sayfalı dosyalar da destekleniyor. Ayrıca gezinti esnasında metin içerisinde arama yapılabiliyor.





Bunun dışında eklentileri doğrudan Google Drive hesabınıza kaydetme imkanı da sunuluyor. Google bu yeniliği önümüzdeki haftadan itibaren sadece masaüstü sürümüne dağıtmaya başlayacak. Ancak mobil platformlara da yakın zamanda sunulması bekleniyor.

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