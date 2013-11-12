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Yeni Gmail güncellemesi ile eklentiler mail içerisinde gezilebilecek

5 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Gmail güncellemesi ile eklentiler mail içerisinde gezilebilecek

Son dönemde mail servisini sık sık yeniliklerle güncelleyen Google, bugün de önemli bir yeniliğin duyurusunu yaptı.

Son yenilik ile artık maile ekli gelen tüm dosyalar önizleme olarak en altta görülebilecek. Önizlemenin üzerine geldiğiniz zaman ise tam boyutlu olarak da gezilebilecek. Bu yenilikte çok sayfalı dosyalar da destekleniyor. Ayrıca gezinti esnasında metin içerisinde arama yapılabiliyor. 

Bunun dışında eklentileri doğrudan Google Drive hesabınıza kaydetme imkanı da sunuluyor. Google bu yeniliği önümüzdeki haftadan itibaren sadece masaüstü sürümüne dağıtmaya başlayacak. Ancak mobil platformlara da yakın zamanda sunulması bekleniyor.  
Yeni Gmail güncellemesi ile eklentiler mail içerisinde gezilebilecek

www.gmail.com Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
E adamlar eklentinin içine bakarken arada bize de önizleme opsiyonunu güzel bir yenilik olarak sunuyorlar.
Teşekkürler Big Brother!
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Les Rychla Klingonska 5 yıl
Geç bile kalındı...ama hayırlı olsun sonunda uygulanmaya başlandı.
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denizlirfann 5 yıl
Simdiye kadar yapilmasi gereken bir yenilikti. Umarim mailin yukleme ve goruntuleme surelerini cok yavaslatmaz.
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Virinom 5 yıl denizlirfann
denizlirfann
Simdiye kadar yapilmasi gereken bir yenilikti. Umarim mailin yukleme ve goruntuleme surelerini cok yavaslatmaz.

Resimler gerçek boyutunda yüklenmediği için yavaşlatacığını sanmıyorum.Gerçekten faydalı bir güncelleme olmuş.
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