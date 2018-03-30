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Yeni GoPro HERO kamerası duyuruldu

GoPro’nun popüler aksiyon kameralarını pahalı bulanlar için giriş seviyesi bir alternatif geliyor. Yeni GoPro HERO daha geniş bir kitleye hitap etmeyi planlıyor.
1 yıl
3b
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3
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Aksiyon kamerası pazarının lideri olmasına rağmen artan rekabet nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan ve çalışanların belirli bir kısmını işten çıkarmak zorunda kalan GoPro, düze çıkmak adına farklı adımlar atıyor.

Yeni GoPro HERO özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz hafta kamera teknolojilerini lisanslamaya başlayan firma şimdi de geniş bir kitleye hitap etmesini istediği yenilenmiş HERO aksiyon kamerasını duyurdu. GoPro HERO aksiyon kamerası orijinal serinin biraz daha kırpılmış ve maliyetleri düşürülmüş versiyonu olarak dikkat çekiyor.

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Yeni model 10MP çözünürlüğünde bir sensör barındırıyor ve 2K/Full HD 60fps video kaydı yapabiliyor. Elektronik video dengeleme sistemi modelin öne çıkan unsurlarından birisi. 3 mikrofon ile gürültü engelleyen kamera WiFi ve Bluetooth üzerinden dosyalarınızı aktarıyor. Ayrıca microSD girişi de mevcut.

2 inçlik dokunmatik ekrana sahip olan kamera ayrıca su geçirmez kasası sayesinde kullanım alanını genişletiyor. Kullanıcı arayüzü Hero6 ile aynı olan model ayrıca Quik Stories gibi uygulamalara da destek veriyor. Yeni GoPro HERO aksiyon kamerası 199$ fiyat etiketi ile satışa başladı.




 

https://9to5toys.com/2018/03/29/gopro-hero-action-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XPerience 1 yıl
Uygun fiyatlı modelin fiyatının daha iyi görüntü veren gerçek f/p modellerinden pahalı olması...
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a_y_k_u_t 1 yıl
E bu da pahalı :(
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smart1978 1 yıl
Olmamis. Tutmaz. Alternatifleri daha iyi Performans*Ozellik/(fiyat) olarak ...
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