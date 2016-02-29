Yeni Google Maps videosunda, uygulama menüsü kayboluyor

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"Android'in geleneksel uygulama menüsü kalkıyor mu?"

Google'ın Android N sürümü ile birlikte uygulama menüsü tasarımına son vereceği, kısayolların artık ana ekrana dizileceği iddiası sıklıkla dile getiriliyor. Pek çok Android üreticisinin hali hazırda bu tür bir tasarım kullanması ve Galaxy S7 serisinde, opsiyonel olarak böyle bir arayüzün yer alması, iddiaları güçlendiriyor.Google tarafından yayınlanan Google Haritalar servisinin son videosunda da ilginç bir şekilde yeni arayüze atıfta bulunuluyor. Videonun ilk saniyelerinde görünen arayüzde, uygulama menüsü geçiş butonu kalkmış. Yerine üçlü bir panel dizilimi yer alıyor.Android işletim sistemi ilk piyasaya çıktığından bu yana, ana ekrandan geçiş yapılan uygulama menüsü yerini korudu ve ikonik bir hale geldi. Öyle ki, Android ve iOS arayüzlerinin temel farklarından birisi iç uygulama menüsü oldu. Şimdilik iddia seviyesinde bile olsa, sosyal mecralarda eleştiri yağmuru başlamış durumda.Google'ın uygulama menüsü konseptinden pek memnun olmadığı aslında zaman zaman dile getiriliyordu. Menüyü tamamen kaldırmak yerine, daha işlevsel bir optimizasyon yapılabileceği tahmin ediliyordu ancak görüldüğü kadarıyla, kökten bir çözüm tercih edilmiş. Yine bazı kaynaklar, yeni tasarımın opsiyonel olarak da sunulabileceğini belirtiyor.