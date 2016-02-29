Yeni Google Maps videosunda, uygulama menüsü kayboluyor

Haber Editörü
Google'ın Android N sürümü ile birlikte uygulama menüsü tasarımına son vereceği, kısayolların artık ana ekrana dizileceği iddiası sıklıkla dile getiriliyor. Pek çok Android üreticisinin hali hazırda bu tür bir tasarım kullanması ve Galaxy S7 serisinde, opsiyonel olarak böyle bir arayüzün yer alması, iddiaları güçlendiriyor.
Google tarafından yayınlanan Google Haritalar servisinin son videosunda da ilginç bir şekilde yeni arayüze atıfta bulunuluyor. Videonun ilk saniyelerinde görünen arayüzde, uygulama menüsü geçiş butonu kalkmış. Yerine üçlü bir panel dizilimi yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "Android'in geleneksel uygulama menüsü kalkıyor mu?"
Android işletim sistemi ilk piyasaya çıktığından bu yana, ana ekrandan geçiş yapılan uygulama menüsü yerini korudu ve ikonik bir hale geldi. Öyle ki, Android ve iOS arayüzlerinin temel farklarından birisi iç uygulama menüsü oldu. Şimdilik iddia seviyesinde bile olsa, sosyal mecralarda eleştiri yağmuru başlamış durumda.
Google'ın uygulama menüsü konseptinden pek memnun olmadığı aslında zaman zaman dile getiriliyordu. Menüyü tamamen kaldırmak yerine, daha işlevsel bir optimizasyon yapılabileceği tahmin ediliyordu ancak görüldüğü kadarıyla, kökten bir çözüm tercih edilmiş. Yine bazı kaynaklar, yeni tasarımın opsiyonel olarak da sunulabileceğini belirtiyor.
https://twitter.com/googlemaps/status/703235681976332288 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öncelikle Android'de stock launcher kullanmak istemeyen marketten istediği launcherı yükleyebilir. Bunlardan bazıları görsel olarak çok iyi, bazıları pratik, bazıları işkevsel, bazıları ise basit yapıda. Yani zaten isteyen istediğini yükleyebilir, kullanabilir. Zorlama veya dayatma yok.
Ancak uyg menüsünün olmaması özelliklede çok uyg kullanan biri için basitlik değil tam tersine büyük kargaşa.
Benim kullanımım belli. Masaüstünde hava durumu widgetı + 4 en çok kullandığım uyg.
Diğer sayfalarda da yine en çok kullandığım uyg ve widget'lar.
Uyg menüsünde çok fazla kullanılmayanlar "ayarlar" "araçlar" "sony" "diğer" vb menülerinde. Ayrıca oyunlar "oyunlar" menüsünde (oyunlara masaüstünden zedge'nin widget'ından giriyorum)
Ben sıradan bir Android kullanıcısıyım. Benim için uyg menüsüz kullanmak zulüm olur.