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Yeni Google Maps videosunda, uygulama menüsü kayboluyor

Google'ın Android işletim sistemindeki ikonik uygulama menüsünü kaldıracağına dair emareler giderek artıyor. Artık resmi videolarda da bu konuya vurgu yapılmaya başlandı.
3 yıl
3,9b
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12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Google Maps videosunda, uygulama menüsü kayboluyor

Google'ın Android N sürümü ile birlikte uygulama menüsü tasarımına son vereceği, kısayolların artık ana ekrana dizileceği iddiası sıklıkla dile getiriliyor. Pek çok Android üreticisinin hali hazırda bu tür bir tasarım kullanması ve Galaxy S7 serisinde, opsiyonel olarak böyle bir arayüzün yer alması, iddiaları güçlendiriyor.

Google tarafından yayınlanan Google Haritalar servisinin son videosunda da ilginç bir şekilde yeni arayüze atıfta bulunuluyor. Videonun ilk saniyelerinde görünen arayüzde, uygulama menüsü geçiş butonu kalkmış. Yerine üçlü bir panel dizilimi yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Android'in geleneksel uygulama menüsü kalkıyor mu?"
Android işletim sistemi ilk piyasaya çıktığından bu yana, ana ekrandan geçiş yapılan uygulama menüsü yerini korudu ve ikonik bir hale geldi. Öyle ki, Android ve iOS arayüzlerinin temel farklarından birisi iç uygulama menüsü oldu. Şimdilik iddia seviyesinde bile olsa, sosyal mecralarda eleştiri yağmuru başlamış durumda.

Google'ın uygulama menüsü konseptinden pek memnun olmadığı aslında zaman zaman dile getiriliyordu. Menüyü tamamen kaldırmak yerine, daha işlevsel bir optimizasyon yapılabileceği tahmin ediliyordu ancak görüldüğü kadarıyla, kökten bir çözüm tercih edilmiş. Yine bazı kaynaklar, yeni tasarımın opsiyonel olarak da sunulabileceğini belirtiyor.
 

https://twitter.com/googlemaps/status/703235681976332288 Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen Guest_976545
1myst
Gayet güzel. Uygulamaları çalıştırmak için bir tık süresince zaman kazanılacak. Uygulama menüsünden anasayfaya dönmek için yine bir tık süresince zaman kazanılacak. Beğenmeyenler 3310 kullanmaya devam edebilir. Yenilikten korkan ve reddeden insanlar her zaman var oldu. Ne yazık ki var olmaya da devam edecek gibi görünüyor.

Öncelikle Android'de stock launcher kullanmak istemeyen marketten istediği launcherı yükleyebilir. Bunlardan bazıları görsel olarak çok iyi, bazıları pratik, bazıları işkevsel, bazıları ise basit yapıda. Yani zaten isteyen istediğini yükleyebilir, kullanabilir. Zorlama veya dayatma yok.
Ancak uyg menüsünün olmaması özelliklede çok uyg kullanan biri için basitlik değil tam tersine büyük kargaşa.
Benim kullanımım belli. Masaüstünde hava durumu widgetı + 4 en çok kullandığım uyg.
Diğer sayfalarda da yine en çok kullandığım uyg ve widget'lar.
Uyg menüsünde çok fazla kullanılmayanlar "ayarlar" "araçlar" "sony" "diğer" vb menülerinde. Ayrıca oyunlar "oyunlar" menüsünde (oyunlara masaüstünden zedge'nin widget'ından giriyorum)
Ben sıradan bir Android kullanıcısıyım. Benim için uyg menüsüz kullanmak zulüm olur.
1mystGayet güzel. Uygulamaları çalıştırmak için bir tık süresince zaman kazanılacak. Uygulama menüsünden anasayfaya dönmek için yine bir tık ...
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FRAPS_TR 3 yıl
Berbat olmuş.
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VulonViing 3 yıl
Android in en sevdiğim özelliklerinden biriydi. Yine uygulama menüsü sağlanır ancak ek uygulama yüklemek gerekir. Umarım böyle bir saçmalık yapmazlar...
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heredot_abi_ 3 yıl
Sakın yapma. En sevdiğim şey farklı olan ekranlar zaten androidde. ios ile aday ettiğim şey şimdi bazşımıza geliyor ... :s
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MegaWolt38 3 yıl
Elektrofx320
ilerde widgetleride kaldırır bunlar tam çakma ios olur bu android. Şimdiden işe yarar arayüz bulmaya çalışmalı

Zaten çıkış noktası da ios çakması olması değil mi?
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
ilerde widgetleride kaldırır bunlar tam çakma ios olur bu android. Şimdiden işe yarar arayüz bulmaya çalışmalı
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kadirirdem 3 yıl
bunu opsiyon olarak sunmalılar, yoksa çok kaybedersin google... ios çakması gibi bu nedir...
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deoksiriboz1001 3 yıl
Aklın yolu bir. Ekstradan uygulama menüsü eklemek saçma. Aynı gruplamayı ana ekranda da yapabilirsiniz. İos da bu ekstra uygulama menüsüne geçme işini yapmadığım için çoğu zaman daha pratik oluyor.
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alemburda34 3 yıl
Secenek olarak birakilirsa super olur.
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Das Boot 3 yıl
Bende beğendim. Daha işlevsel.
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VulonViing 3 yıl
Android in en sevdiğim özelliklerinden biriydi. Yine uygulama menüsü sağlanır ancak ek uygulama yüklemek gerekir. Umarım böyle bir saçmalık yapmazlar...
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FRAPS_TR 3 yıl
Berbat olmuş.
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