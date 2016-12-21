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TSK, Suriye’de kullanılan RQ-20 Puma İHA’dan fotoğraf paylaştı

TSK, Altoy Havacılık tarafından ülkemizde üretilen insansız hava aracı RQ-20 Puma’nın da yer aldığı bir dizi fotoğraf paylaştı. Yazımızda İHA’ya dair detaylar ve ilgi çekici görseller var.
2 yıl
13,6b
1
31
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TSK, Suriye’de kullanılan RQ-20 Puma İHA’dan fotoğraf paylaştı
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Geçtiğimiz Eylül ayında sizlere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Altoy Savunma Sanayii ve Havacılık şirketi tarafından Türkiye’de üretilen insansız hava aracı RQ-20 Puma’nin ilk testlerini Suriye’de yaptığını ve İHA ile önemli görüntüler topladığını aktarmıştık. TSK tarafından yayınlanan son görsellerde de Puma açık bir şekilde görülüyor.

TSK’nın kullandığı İHA AeroVironment tarafından geliştirilen haa modelinin ülkemizde üretilmiş bir versiyonu. Otonom uçuş özelliklerinin yanı sıra yedek güç adaptörü ve gözlem ekipmanları ile üç buçuk saatten daha uzun süre havada kalabiliyor. Mini sınıftaki İHA’nın menzili 15km. Saatteki hızıysa 37-83km arasında. Otonom olarak karaya ve denize inebilen araç, taşınabilir fırlatma rampası ile her yerde kolayca kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Japonya'nın yeni nesil mini roketi Epsilon-2 ilk kez fırlatıldı: İşte o anlar (VİDEO)"

%51’i Türk, %49’u yabancı olsa da bu şirketin kuruluş amacı sadece mini sınıfta bir İHA üretmek değil. Neresi yerli şeklinde kafalarda soru işareti olabilir ancak asıl amaç, şirketin ASELSAN ile birlikte üzerinde çalıştığı HALE sınıfı İHA geliştirmek. Bu yolla da ASELSAN’a HALE sınıfında İHA için bilgi birikimi sağlayarak ülkemize 1000km gözetleme alanına sahip bir İHA ortaya çıkarmak. 5 gün havada kalabilecek Küresel Gözlem Uçağı sayesinde uydular vasıtasıyla sağlanabilen üst düzey gözlem yetenekleri, insansız hava aracı esnekliğinde ülkemize kazandırılmış olacak.

Ayrıca Bkz. "Aselsan 1000km'lik bölgeyi gözetleyebilecek yerli İHA için çalışıyor"

Aşağıdaki galeride RQ-20 Puma’nın TSK tarafından paylaşılan bazı görüntüleri yer alıyor.


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ahmet. 2 yıl en beğenilen uniquebison
Orijinalden alıntı: uniquebison
%100 milli %93 yerli (ne demekse) üretim bayraktar 2 yi, Amerikan yapımı Predator mq-1 in üretim bedelinin %50si yani 1.5 kat fazlasına bu ülkeye kitlediler.
acaba bunun fiyatı neydi ? malum bu sefer %49 u yabancı. gerçi üstündeki tüm teknolojik ürünler yabancı tasarım - üretim
ama nasıl oluyorsa %100 milli %93 yerli ?
bildiğin paradox ...

ABD vakti zamanında sadece bir tane Predator için 77 milyon dolar para istemişti. Bayraktar 12 tanesini çok daha düşük bir paraya (44 milyon dolar) devlete sattı. İşin stratejik boyutuna ise girmiyorum bile. Hoş sonra satmaktan da vazgeçti.
Paradoks?
Orijinalden alıntı: uniquebison%100 milli %93 yerli (ne demekse) üretim bayraktar 2 yi, Amerikan yapımı Predator mq-1 in üretim bedelinin %50si yani 1....
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1 Yanıt Yanıtla +59
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MustafaC53 2 yıl
Cıkk olmazz %100 yerli değilmiş, İstemezük (!)
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ilkerinanç 2 yıl
yeni nesil entersan.don lastiğine kadar dışardan alırken neden böyle diye sorgulamıyor şimdi iha tank helikopter yapanın yaptığını beğenmiyor,sanki daha iyisini kendi yapabilirmiş de tenezül etmiyormuş gibi.
yeni nesil entersan.don lastiğine kadar dışardan alırken neden böyle diye sorgulamıyor şimdi iha tank helikopter yapanın yaptığını beğenmiyor,sanki daha iyisin...
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DaVinci 2 yıl
Kafaya bak, Predator ile Bayraktar'ı karşılaştırıyor.
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kadirirdem 2 yıl
Vurduğu gol olsun...
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asiruhh1903 2 yıl
Güzel iha.
TSK'dan yapılan açıklamada, El Bab'da üç ayrı intihar saldırısında 10 askerin şehit olduğu, 6'sı ağır 18 askerin de yaralandığı açıklandı.
ntv.com.tr/...
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ilkerinanç 2 yıl
yeni nesil entersan.don lastiğine kadar dışardan alırken neden böyle diye sorgulamıyor şimdi iha tank helikopter yapanın yaptığını beğenmiyor,sanki daha iyisini kendi yapabilirmiş de tenezül etmiyormuş gibi.
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hollowman_ 2 yıl
TR'nin hali hazırda zaten %100 yerli mini iha'sı vardı. Baykar makina'nın 150'den fazla mini bayraktar iha'sı sahada kullanılıyor yıllardır. TSK ihtiyaçlarıyla orantılı envanterini çeşitlendiriyor. Altoy havacılığın AeroVironment firmasında ortaklığı var zaten. mini iha'nın abd'de geliştirilmiş olması önemli değil, yerli yazılım ve üretimle TR'de üretiliyor olması bizim için yeterli.
önümüzdeki günlerde firmanın 7 gün havada kalabilen yüksek irtifa gözetleme iha'sı Global Observer da envanterimize girecek. 60.000 feet'te de sınırlarımızı gözetleyebileceğiz.
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proteo 2 yıl
Uçak, otomobil üretme sevdasını bırakıp bu tür insansız hava araçlarını üretmeye yönelmeliyiz. Gelecek insansız hava araçlarında. Bunlara bir de çok amaçlı silahları da eklemeyi başarırsak iyice caydırıcı bir güç oluruz. Sadece silah yüklemekten değil kastım, haberleşme, radar vs girdiği menzil de bütün irtibatı kestiren sistemlerle donatmak. Bunların bir de intihar amaçlı olanlarını geliştirmek, teröristin nerede ini var ise askeri sokmadan girip kendini patlatacak. Kısaca ağır ve intikali uzun süren araçlar yerine binlerce bu tür iha ya yatırım yapmak çok daha mantıklı.
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34dxf 2 yıl
İstediğin kadar silahın olsun onu kullanacak irade ve cesaretin olmalı , bak yunanistan 16 adayı işgal etti sesini çıkartabilen yok.
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Bluflame 2 yıl 34dxf
34dxf
İstediğin kadar silahın olsun onu kullanacak irade ve cesaretin olmalı , bak yunanistan 16 adayı işgal etti sesini çıkartabilen yok.

bu mudur budur.
Millet anlamıyor, bizim bu savaşı kaybetmemizin nedeni teknolojik veya silah donanım eksikliğinden değil, silahın yerli olup olmamasıda değil, Ankara’dakilerin işi bilmemesi/iradesizliği/salaklığındandır. Karşımızda teknolojik olarak gelişmiş bir ordu yok, biz bu işi beceremiyoruz.
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gentoure 2 yıl
Predator MQ9 Reaper var iken üretilen tüm ürünler gereksiz gibi geliyor. Keşke Nato üyeliğimizi kullanıp sınırlarımızı bunlarla korusaydık. Ne terör sorunumuz olurdu ne de sınırlarımız kevgire dönerdi.
Özelliklerini soran varsa yazayım
Azami hız 480 km
Havada uçuş süresi 14 saat
Menzil 1852 km
1.5 ton silah mühimmatı taşıyabiliyor. Hell fire ve lazer güdümlü füze taşıyor.
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Ferrari 2 yıl gentoure
gentoure

Predator MQ9 Reaper var iken üretilen tüm ürünler gereksiz gibi geliyor. Keşke Nato üyeliğimizi kullanıp sınırlarımızı bunlarla korusaydık. Ne terör sorunumuz olurdu ne de sınırlarımız kevgire dönerdi.

Özelliklerini soran varsa yazayım
Azami hız 480 km
Havada uçuş süresi 14 saat
Menzil 1852 km
1.5 ton silah mühimmatı taşıyabiliyor. Hell fire ve lazer güdümlü füze taşıyor.

ABD bize vaktinde çok fazla terörist öldürüyoruz diye AH-1'lerin yedek parçalarını satmadı. Sonra Kara borsada bu helikopterlerin parçalarını aradık durduk. Hani şu NATO üyeliğimizi kullanıp Predator alalım dediğiniz ABD.
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BekirTemel 2 yıl
Hadi bakalım
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Tugrul_512bit 2 yıl
3.5 saat uçuş süresi = eskiden de olduğu gibi, gemiyle yaklaşan olursa gg yaparız. Cıss. Hazır adalarda köşe kapmaca oynanırken bu iha iyi oldu. Buna bombayı koyup geminin bacasından içeri salacan.
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