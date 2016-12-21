TSK, Suriye’de kullanılan RQ-20 Puma İHA’dan fotoğraf paylaştı

Tam Boyutta Gör



Geçtiğimiz Eylül ayında sizlere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Altoy Savunma Sanayii ve Havacılık şirketi tarafından Türkiye’de üretilen insansız hava aracı RQ-20 Puma’nin ilk testlerini Suriye’de yaptığını ve İHA ile önemli görüntüler topladığını aktarmıştık. TSK tarafından yayınlanan son görsellerde de Puma açık bir şekilde görülüyor.

TSK’nın kullandığı İHA AeroVironment tarafından geliştirilen haa modelinin ülkemizde üretilmiş bir versiyonu. Otonom uçuş özelliklerinin yanı sıra yedek güç adaptörü ve gözlem ekipmanları ile üç buçuk saatten daha uzun süre havada kalabiliyor. Mini sınıftaki İHA’nın menzili 15km. Saatteki hızıysa 37-83km arasında. Otonom olarak karaya ve denize inebilen araç, taşınabilir fırlatma rampası ile her yerde kolayca kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Japonya'nın yeni nesil mini roketi Epsilon-2 ilk kez fırlatıldı: İşte o anlar (VİDEO)"

%51’i Türk, %49’u yabancı olsa da bu şirketin kuruluş amacı sadece mini sınıfta bir İHA üretmek değil. Neresi yerli şeklinde kafalarda soru işareti olabilir ancak asıl amaç, şirketin ASELSAN ile birlikte üzerinde çalıştığı HALE sınıfı İHA geliştirmek. Bu yolla da ASELSAN’a HALE sınıfında İHA için bilgi birikimi sağlayarak ülkemize 1000km gözetleme alanına sahip bir İHA ortaya çıkarmak. 5 gün havada kalabilecek Küresel Gözlem Uçağı sayesinde uydular vasıtasıyla sağlanabilen üst düzey gözlem yetenekleri, insansız hava aracı esnekliğinde ülkemize kazandırılmış olacak.

Ayrıca Bkz.

"Aselsan 1000km'lik bölgeyi gözetleyebilecek yerli İHA için çalışıyor"

Aşağıdaki galeride RQ-20 Puma’nın TSK tarafından paylaşılan bazı görüntüleri yer alıyor.