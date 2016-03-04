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Yeni Hayalet Avcıları filminden ilk fragman yayınlandı

Temmuz ayında vizyona girecek yeni Hayalet Avcıları filminin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmana bakılacak olursa, 4 kadından oluşan yeni hayalet avcılarını keyifli maceralar bekliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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32
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yeni Hayalet Avcıları filminden ilk fragman yayınlandı
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Sinema dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Hayalet Avcıları (Ghostbusters), 27 yıllık aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor. 2000'li yılların başından beri gündemde olan yeni Hayalet Avcıları filminin gerçeğe dönüşmesi için yıllarca beklenmesi gerekse de, yeni film sonunda izleyicilerin karşısına çıkmaya hazır görünüyor. Temmuz ayında vizyona girecek Hayalet Avcıları için bekleyiş sürerken, filmin ilk fragmanı yayınlandı.
Yeni Hayalet Avcıları filmi konuşulmaya başlandığı ilk yıllarda, yeni film serinin ana karakterlerini bir araya getirecek bir devam filmi olarak düşünülmüş olsa da, Bill Murray'nin seriye geri dönme konusunda isteksiz olması bu fikrin rafa kaldırılmasına neden oldu. Bunun yerine yeni bir hayalet avcıları ekibi oluşturmak için harekete geçen yapımcılar, tamamen kadınlardan oluşan bir ekip oluşturmaya karar verdiler.

Yeni Hayalet Avcıları ekibi 4 kadından oluşuyor

 Bu yeni filmin başrollerinde, ünlü komedi oyuncuları Kristen Wiig ve Melissa McCarthy'e, ABD'nin en popüler eğlence programlarından biri olan Saturday Night Live'ın yıldızlarından Kate McKinnon ve Leslie Jones eşlik edecek. Orijinal filmlerin yıldızları; Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson ve Sigourney Weaver ise yeni filmde konuk oyuncu olarak yer alacaklar.
29 Temmuz 2016'da vizyona girecek filmin yönetmenliğini, Nedimeler (Bridesmaids) ve Ajan (Spy) gibi başarılı komedi filmleri ile adını duyuran Paul Feig üstlenecek.

http://deadline.com/2016/03/ghostbusters-trailer-video-1201713457/ Yorum Yaz
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deoksiriboz1001 3 yıl en beğenilen
desperate ghostbusters
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soneday 3 yıl
aga bu garıların ne işi var başrollerde hanım evindeki hayalet avcılarına dönmş film
yazıktır , la kadın koyuyorsun bari 1-2 tane koy. hangi filminde çizgi filmnde vardı başrolde kadın hayalet avcıları.
saçma sapan şii yapıyosnz ya
aga bu garıların ne işi var başrollerde hanım evindeki hayalet avcılarına dönmş filmyazıktır , la kadın koyuyorsun bari 1-2 tane koy. hangi filminde çizgi f...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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gcb1903 3 yıl
Ghostbuster filimleri, çizgi filimleri, müziği ile bambaşka bir yerde olan hepimizin çocukluk-gençlik efsanesidir. Resmen filme tecavüz etsek de nasıl etsek diye bakmışlar olaya. Yani nedir kadın oynatarak onlarca yıllık sevgimizi bitirmek mi istiyorsunuz.
Anladık kıtlık var senaryo bulamıyorsunuz ki film çekesiniz. Ama eskinin efsanelerini de madara etmeyin.
Ghostbuster filimleri, çizgi filimleri, müziği ile bambaşka bir yerde olan hepimizin çocukluk-gençlik efsanesidir. Resmen filme tecavüz etsek de nasıl etsek diy...
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mabovski 3 yıl
bir efsane daha mahvoldu yazık.
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LeSRiSeL 3 yıl
bence harika extended versiyonunu ve credit sahnesini tavsiye ederim..zulu da kim :D
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esmerbuyucu 3 yıl
Chris Hemsworth için gidilir.
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Master_Evil 3 yıl
fragmanın nesini beğendiniz vasat görünüyor
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Sarparian 3 yıl
Şimdi birşey yazıcam kadın düşmanısın falan diyecekler Ama ayıp,cocuklugumuzun en favori çizgi filmlerinden olan bu film ancak bu kadar katledilebilirdi.Farklı birşey yapmak için...neyse ağzımdan kötü şeyler çıkacak!
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Festen 3 yıl
Who're you gonna call ?

GHOSTBUSTERS!



Az önce haberlerde gördüm izlemeyenlere tavsiye ederim.
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DH Misafiri 3 yıl
Bill Murraysiz GhostBusters mi olurmus ? Tutmadim bunu siin sil.
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Ryan Gosling 3 yıl


bir efsanenin de içine etmeyin be kardeşim. koyun dursun orda, gözünüze mi battı.
hadi tamam yaptınız! niye dördü de kadın?
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joyberk 3 yıl
bence bu film için boşuna sinemaya gitmeyin, evde seyredin. maalesef bu da fantastik dörtlü gibi fiyasko olmuş
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Redunay 3 yıl
Efsanenin dönüşü böylemi olacaktı yazık. Youtube da 80 bin like, 130 bin dislike başka söze gerek yok.
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shadowtr 3 yıl
Filmin çıkacağıı ilk duyduğumda ne kadar heyecanlanmıştım. Şuna bak saçma salak bir konseptle içine etmişler.

Amiyane tabirle yapacağınız işi seveyim...



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strathmorea 3 yıl
İlk filmin aynısının kadınlı versiyonu. Sinemada gidilmez.
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brshr 3 yıl
Bu filmden cacık olmaz.
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Dodge 3 yıl
Beklentim düşük ancak fragman fena değilmiş.
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0MG90 3 yıl
Hepsinin kadın olması nerenize batıyor anlamadım. Bence gayet güzel gözüküyor.
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olağan_şüpheli 3 yıl
oyuncuları beğenmedim. senaryo anlamında kaliteli bir ürün yoksa iş çıkmaz bu filmden.
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