Yeni Hayalet Avcıları filminden ilk fragman yayınlandı

Sinema dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Hayalet Avcıları (Ghostbusters), 27 yıllık aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor. 2000'li yılların başından beri gündemde olan yeni Hayalet Avcıları filminin gerçeğe dönüşmesi için yıllarca beklenmesi gerekse de, yeni film sonunda izleyicilerin karşısına çıkmaya hazır görünüyor. Temmuz ayında vizyona girecek Hayalet Avcıları için bekleyiş sürerken, filmin ilk fragmanı yayınlandı.

Yeni Hayalet Avcıları filmi konuşulmaya başlandığı ilk yıllarda, yeni film serinin ana karakterlerini bir araya getirecek bir devam filmi olarak düşünülmüş olsa da, Bill Murray'nin seriye geri dönme konusunda isteksiz olması bu fikrin rafa kaldırılmasına neden oldu. Bunun yerine yeni bir hayalet avcıları ekibi oluşturmak için harekete geçen yapımcılar, tamamen kadınlardan oluşan bir ekip oluşturmaya karar verdiler.

Yeni Hayalet Avcıları ekibi 4 kadından oluşuyor

Bu yeni filmin başrollerinde, ünlü komedi oyuncuları Kristen Wiig ve Melissa McCarthy'e, ABD'nin en popüler eğlence programlarından biri olan Saturday Night Live'ın yıldızlarından Kate McKinnon ve Leslie Jones eşlik edecek. Orijinal filmlerin yıldızları; Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson ve Sigourney Weaver ise yeni filmde konuk oyuncu olarak yer alacaklar.

29 Temmuz 2016'da vizyona girecek filmin yönetmenliğini, Nedimeler (Bridesmaids) ve Ajan (Spy) gibi başarılı komedi filmleri ile adını duyuran Paul Feig üstlenecek.

http://deadline.com/2016/03/ghostbusters-trailer-video-1201713457/