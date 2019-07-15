Yeni Kingsman filminden ilk fragman yayınlandı

21st Century Fox, merakla beklenen yeni Kingsman filminin ilk fragmanını nihayet paylaştı. The King's Man isimli filmde, Kingsman ajanlarının kuruluş hikayesi anlatılıyor. Yayınlanan fragmanda filmin oldukça etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz.Fragmandan da anlaşıldığı gibi The King's Man'de ilk iki filmin sevilen kahramanları yer almıyor. 1900'lü yıllarda geçen yeni filmde, Kingsman isimli süper ajan ekibinin ortaya çıkış hikayesine tanıklık edeceğiz. 21st Century Fox'un filmin konusuyla ilgili yayınladığı yazıda,"Tarihin gördüğü en kötü zalimler ve suç dehaları, milyonlarca insanın ölümüne yol açacak bir savaşı planlamak için bir araya geliyor...Bir adam, onları durdurmak için zamana karşı yarışmak zorunda." ifadeleri kullanılmış.Kingsman serisinin daha önce Kingsman: The Secret Service (2015) ve Kingsman: The Golden Circle (2017) isimli iki filmi yayınlanmıştı. İlk film sinemaseverler tarafından oldukça olumlu yorumlar almayı başarmıştı. İkinci film ise en azından eleştirel anlamda aynı başarıyı gösteremedi.The King's Man ise ilk iki filmden çok daha farklı bir yapıya sahip olacakmış gibi görünüyor. Ünlü yapımcı ve yönetmen Matthew Vaughn tarafından hazırlanan The King's Man'in oyuncu kadrosunda Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Djimon Hounsou ve Matthew Goode gibi ünlü isimler yer alıyor.The King's Man, ülkemizde 14 Şubat 2020'de vizyona girecek.