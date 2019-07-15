Kim Nerede? 78 Avengers: Endgame, gişede Avatar'ı devirmek üzere 31 Apex Legends hile yapanları birbiriyle eşleştiriyor 24 Yeni Kingsman filminden ilk fragman yayınlandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Kingsman filminden ilk fragman yayınlandı

Kingsman ajanlarının orijin hikayesini anlatan The King's Man filmi için ilk fragman yayınlandı. 1900'lü yıllarda geçen The King's Man, ilk iki filme göre çok daha farklı bir yapıya sahip.
2 sa.
1,2b
24
4
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
21st Century Fox, merakla beklenen yeni Kingsman filminin ilk fragmanını nihayet paylaştı. The King's Man isimli filmde, Kingsman ajanlarının kuruluş hikayesi anlatılıyor. Yayınlanan fragmanda filmin oldukça etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz.


Fragmandan da anlaşıldığı gibi The King's Man'de ilk iki filmin sevilen kahramanları yer almıyor. 1900'lü yıllarda geçen yeni filmde, Kingsman isimli süper ajan ekibinin ortaya çıkış hikayesine tanıklık edeceğiz. 21st Century Fox'un filmin konusuyla ilgili yayınladığı yazıda,"Tarihin gördüğü en kötü zalimler ve suç dehaları, milyonlarca insanın ölümüne yol açacak bir savaşı planlamak için bir araya geliyor...Bir adam, onları durdurmak için zamana karşı yarışmak zorunda." ifadeleri kullanılmış.

Kingsman serisinin daha önce Kingsman: The Secret Service (2015) ve Kingsman: The Golden Circle (2017) isimli iki filmi yayınlanmıştı. İlk film sinemaseverler tarafından oldukça olumlu yorumlar almayı başarmıştı. İkinci film ise en azından eleştirel anlamda aynı başarıyı gösteremedi.

The King's Man ise ilk iki filmden çok daha farklı bir yapıya sahip olacakmış gibi görünüyor. Ünlü yapımcı ve yönetmen Matthew Vaughn tarafından hazırlanan The King's Man'in oyuncu kadrosunda Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Djimon Hounsou ve Matthew Goode gibi ünlü isimler yer alıyor.

The King's Man, ülkemizde 14 Şubat 2020'de vizyona girecek. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yazmayı_Severim 1 sa.
ralph fiennes hatrina izlenir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deswaaa 1 sa.
İlk film mükemmel di 2 film pek beğenmedim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r.yilmaz4545 2 sa.
Tanrı Hitleri yaratmasaydı holywood ne yapardı merak ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GAMBIT 2 sa. r.yilmaz4545
film birinci dünya savaşında geçiyor yalnız. biraz daha öncesi de olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 sa. Apex Legends hile yapanları birbiriyle eşleştiriyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yeni Kingsman filminden ilk fragman yayınlandı Sonraki Microsoft’un kart ve masa oyunları kapanıyor 3 sa. Realme 3i resmen tanıtıldı: Helio P60, damla çentik ve çift arka kamera 4 sa. Şizofreni ile bipolar psikotik bozukluklar üzerinde çalışmalar sürüyor 4 sa. İstanbul dışındaki ilk Mi Store mağazası 20 Temmuz’da İzmir’e açılıyor 5 sa. Realme, ülkemize giriş yapmaya hazırlanıyor 5 sa. Fransa'nın 14 Temmuz kutlamalarına 'Green Goblin' damgasını vurdu 6 sa. Snapdragon 855+ duyuruldu 8 sa. Avengers: Endgame, gişede Avatar'ı devirmek üzere 9 sa. AMD 400 serisi çipsetlerde PCIe 4.0 kavgası 9 sa. Sony'den dünyanın en hızlı SD kart okuyucusu: MRW-S3 10 sa. Huawei'nin ABD kabusu iki hafta içinde sona eriyor 11 sa. Fransa’dan Uzay Kuvvet Komutanlığı atağı 12 sa. Samsung Galaxy Note 10 5G'nin depolama seçenekleri ortaya çıktı 13 sa. 2si1 | Sony'nin PlayStation 5 Planları Belli Oldu 13 sa. Honor 9X’in özellikleri TENAA’da görüldü 14 sa. TurboGrafx-16 mini konsolu gelecek yıl piyasaya çıkıyor 15 sa. Space Invaders filmi geliyor 16 sa. Bu kez bir öğretim kurumu fidye yazılımına maruz kaldı 23 sa. NASA'nın Mars'taki gözlem aracı Curiosity, uzaydan görüntülendi 1 gün Cyberpunk 2077’de çocuklar ve senaryo NPC’leri hariç herkese saldırabileceğiz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Blizzard, Owerwatch'ta Hile Yapan Oyuncuları Affetmeyecek
Bölüm Sonu Canavarı
Dota Underlords da Battle Pass Sistemine Geçti
Bölüm Sonu Canavarı
The Surge 2'nin İlk 16 Dakikası ve Boss Dövüşü Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Kansere iki farklı ilaçla saldıran bilim insanları, şaşırtıcı ...
DonanımHaber
AMD Radeon VII emekli oluyor
DonanımHaber
Haftaya BİM marketlerde çok uygun fiyata Galaxy J4 Plus var
DonanımHaber
Başörtüsü ilahi emir değil dedi Savcı Dava açtı!
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma ve Transfer Konusu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim