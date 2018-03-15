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Yeni MOBA oyunu Dungeon Hunter Champions yakında geliyor

MOBA türünü sevenler için Gameloft’un merakla beklenen Dungeon Hunter Champions oyunu yakında indirmeye sunuluyor. Ön kayıt sürecinde güzel hediyeler sizi bekliyor.
1 yıl
2b
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil oyun dünyasının en popüler türlerinden birisi haline gelen MOBA için yeni yapımlar birbiri ardına geliyor. Gameloft, merakla beklenen Dungeon Hunter Champions’ın yakında yayınlanacağını duyurdu.

Dungeon Hunter Champions neler sunuyor?

Popüler kılıç sallama temalı Dungeon Hunter serisini yeni bir yöne taşıyacağı belirtilen Dungeon Hunter Champions, hem tek kişilik senaryo moduna hem de 5v5 gerçek zamanlı çok oyunculu mücadelelere sahip olacak. Oyuncular 250’den fazla şampiyonla kendi takımlarını oluşturabilecek ve çoklu evrenin her köşesinde savaşabilecek.

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Yeni oyun  Dungeon Hunter’ın devasa evreninde geçiyor. Oyuncular, yüksek seviyedeki görsel deneyim eşliğinde Valenthia’nın kurak topraklarındaki Dragon Sanctuary’den, Slammed dünyasındaki stadyuma kadar, uzak boyutlar arasındaki yeni birçok dünya arasında yolculuk edecekler.

Dungeon Hunter Champions için ön kayıtlar başlamış durumda. Tüm dünyadan oyuncular hemen ön-kayıt yaptırarak, özel eşyalar, 24 saatlik iki kat altın kazanma ve 15 farklı şampiyon kazanma şansı yakalayabilecekler. Bunun için oyunu sosyal medya hesaplarından takip etmek yeterli olacak.


 

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