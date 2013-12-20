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Yeni Mac Pro için yeni EFI donanım güncellemesi yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
792
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Yeni Mac Pro için yeni EFI donanım güncellemesi yayınlandı

Apple, 19 Aralık itibariyle yeni nesil Mac Pro'yu satışa sunar sunmaz EFI Donanım Güncellemesi 2.0'ı da yayınladı.

Tüm 2013 sonu Mac Pro'lara yönelik olarak yayınlanan Mac Pro EFI Donanım Güncellemesi 2.0, yeniden başlatma esmasında sistemi güvenilirliğini arttırıyor, belleğin kendini test etmesinde ortaya çıkan sorunu gideriyor ve Boot Camp kullanımı esnasındaki grafik güç yönetimini arttırıyor.

5MB boyutundaki EFI güncellemesinin destek sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://support.apple.com/kb/DL1714


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SEO-Uzmanı 5 yıl
japonlar yapay zekaya geçmiş
siz elma ile armutla oynamaya devam edin ! :)

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