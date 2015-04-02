Yeni MacBook performansıyla bizi geçmişe götürecek

Apple Watch lansmanında saatten daha fazla ilgi gören yeni MacBook modeli 10 Nisan için gün saymaya başladı. Ancak modelin performansından umut bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir.





Bilindiği üzere yeni MacBook modelinde 1.1GHz saat hızında çalışan Broadwell tabanlı ve çift çekirdekli Core M yongaseti bulunuyor. 14nm fabrikasyon süreci sayesinde toplamda 5W ısıl tasarım gücü olan yongaseti bu sayede fansız bir yapıya da imkan sağlıyor.





Cihazın Retina ekrana sahip olması nedeniyle güç tüketiminde artış olacağı aşikar. Ancak Core M işlemcinin frekans hızı biraz azaltılarak 9-10 saatlik kullanım süresi başarılı bir şekilde korunuyor. Ancak bu, bazı kısıtlamaları da beraberinde getiriyor.





Ortaya çıkan Geekbench skorlarına göre MacBook modeli tek çekirdek testinde 1924, çok çekirdek testinde de 4038 puan alıyor. Puanlar ise 2011 yılı 11 inçlik MacBook Air modelinde kulanılan Intel Core i7 işlemcisinden biraz aşağıda kalıyor. Yani bir performans cihazından ziyade enerji tasarrufunu temel alan bir cihaz karşımızda.





Bu bakımdan yeni MacBook modeli gündelik işlemler, internet veya ofis uygulamaları açısından zorlanmayacak diyebiliriz. Ancak iş yükü artmaya başladığında cihaz da terlemeye başlayabilir. Lansman sonrası ilk izlenimlerde de MacBook ailesindeki en güçsüz modelin yeni MacBook olacağı gündeme gelmişti.

http://appleinsider.com/articles/15/04/01/apples-ultra-thin-12-inch-macbook-benchmarks-on-par-with-2011-macbook-air-