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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni MacBook performansıyla bizi geçmişe götürecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,6b
1
79
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni MacBook performansıyla bizi geçmişe götürecek

Apple Watch lansmanında saatten daha fazla ilgi gören yeni MacBook modeli 10 Nisan için gün saymaya başladı. Ancak modelin performansından umut bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir. 

Bilindiği üzere yeni MacBook modelinde 1.1GHz saat hızında çalışan Broadwell tabanlı ve çift çekirdekli Core M yongaseti bulunuyor. 14nm fabrikasyon süreci sayesinde toplamda 5W ısıl tasarım gücü olan yongaseti bu sayede fansız bir yapıya da imkan sağlıyor. 

Cihazın Retina ekrana sahip olması nedeniyle güç tüketiminde artış olacağı aşikar. Ancak Core M işlemcinin frekans hızı biraz azaltılarak 9-10 saatlik kullanım süresi başarılı bir şekilde korunuyor. Ancak bu, bazı kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. 

Ortaya çıkan Geekbench skorlarına göre MacBook modeli tek çekirdek testinde 1924, çok çekirdek testinde de 4038 puan alıyor. Puanlar ise 2011 yılı 11 inçlik MacBook Air modelinde kulanılan Intel Core i7 işlemcisinden biraz aşağıda kalıyor. Yani bir performans cihazından ziyade enerji tasarrufunu temel alan bir cihaz karşımızda. 

Bu bakımdan yeni MacBook modeli gündelik işlemler, internet veya ofis uygulamaları açısından zorlanmayacak diyebiliriz. Ancak iş yükü artmaya başladığında cihaz da terlemeye başlayabilir. Lansman sonrası ilk izlenimlerde de MacBook ailesindeki en güçsüz modelin yeni MacBook olacağı gündeme gelmişti.  

http://appleinsider.com/articles/15/04/01/apples-ultra-thin-12-inch-macbook-benchmarks-on-par-with-2011-macbook-air- Yorum Yaz
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javaprof 4 yıl en beğenilen
bilgisayradan çok tablet gibi bişey olmuş asus transformerbook t100 bile bundan daha iyidir 1.10 ghz imiş şaka gibi.bunu alan adam ne yapacak acaba çok merak ediyorum kendi alt serisinin 4 sene önceki haliyle başa çıkamayan bir pc olmuş.şimdi ama macos akıyoo diye başlar apple fanları.
alın size daha az fiyata çok daha iyisi.

microsoft.com/...
bilgisayradan çok tablet gibi bişey olmuş asus transformerbook t100 bile bundan daha iyidir 1.10 ghz imiş şaka gibi.bunu alan adam ne yapacak acaba çok merak e...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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turyunus 4 yıl
Samsung Exynos 7420 bundan daha iyi donanımla geliyor ya
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balcis 4 yıl
tabletin klavyelisi bu cihaz. zaten hakkında çıkan dedikodular he tablet sanıldığı ve ipad pro olarak adlandırığı haberlerdi.
Yanıtla +6
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1 Avatar
tempestatem 4 yıl
Steve jobs öldükten sonraki Apple gerçekten kötü durumda, ios 8, 7 ve mac os sistemleri, ergen kız çocuğu tasarımında.
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DH Misafiri 4 yıl
İlginçtir İnsanlar hala ne bekliyorlar bu cihazdan anlayamadım Zaten yapım amacı performans olmayan bi cihazı hala ne diye performans odaklı yorumlarlar ki Bu pc sadece internet müzik ve film için Arada da gerekirse ofis programları falan Tablet sevmeyen masaustu işletim sistemi kullanmak isteyenler için Bunları yerine getiriyor ve uzun oil suresi vaadediyorsa yeterli bi cihaz Elbette pahalı olması premium kullanıcılar için Alıcısı elbette çok olacaktır Daha fazla guç ve fonksiyon isteyenler macbook air yada macbook Pro alacaklardır Herkese hitap eden bi cihaz değil Zaten herkesin alması beklenen bi cihaz da değil Core M in gucu belli zaten Gelişmiş atom bu kadar
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DH Misafiri 4 yıl
4.300 tl çok pahalı bu cihaz'a göre.İncelik ve Performans için Dell Xps 13 ideal gibi duruyor.
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DH Misafiri 4 yıl
hedef kitlesinin ihtiyaçlarını karşıladığı sürece bi sorun göremiyorum.
Cihazın başarısını kullanıcılarının mutluluğu ile ölçmek bence en doğru sonucu çıkaracaktır.
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multiTYRT 4 yıl
Gereksiz bir cihaz olmuş
Fansız Macintosh galiba Macintosh SE idi, onun gibi problemler olursa çok fena. Film-internet için sadece.
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doctor_bey 4 yıl
Gülüyorum
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Yürüyen Ölü 4 yıl
İsterse performansı 10 yıl geri olsun.yine alan olacaktır.
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Celeste 4 yıl
Bu cihazı alacak adam teknolojiden anlamıyordur net. iPad Air 2 performansı veren bir cihaz bu paraları kesinlikle haketmiyor üstelik mobil kategoride değil.
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beyinsis 4 yıl ekrem71
Core m işlemcisinin ultrabook'dan bile zayıf olduğu bilinen birşey. Windows altında bile sorun olmuyor. Mac os'da hiç sorun olmaz.
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Morphinz 4 yıl
Ulan şu firmadan oldum olası nefret ediyorum. Hepte nefret edicem. Tasarım yapıp millete bir halta yaramayan Hatta WIFI'ı bile düzgün çalışmayan cihazları iteliyor insanlar yinde owww olsun ipad için değer diyor. Ulan sizin kadar acınası insanlar yok.
Yazılımcıyım her gün 20 saat bilgisayarın başındayım. Benden daha fazla PC kullanan bir insan yoktur aranızda. Görsel tasarım, Animasyon, Oyun vb pc'de hardcore yapılabilecek herşeyi yapıyorum. Elimde 2005 yılından kalma i7 işlemcili bir DELL laptop var. Görünümü falan hikaye cihazın cidden. Şirketlere görüşmeye gidiyorum elemanların SEKRETERİNDE BİLE MACBOOK var. Bunların tamamı hava atmak için, ben bu işi biliyorum demek için. Ekranı çevir bak okey oynuyor hepsi. Ben DELL laptop'um ile Ubuntu - Windows - Solaris kullanıyorum. Android Cep telefonum ile RDP yaparak windows kullanıyorum. Sabah işe gelirken bu MAC kullanan Yazılım ekibinin çözemediği sistem problemlerini cep telefonumdan RDP yaparak hallediyorum. Evimde kendi kurmuş olduğum i7 3770K'lı bir makine bulunuyor ve yapamayacağım şey yok. Bakın PC dünyasında BENİM KULLANAMAYACAĞIM PROGRAM YOK O MAKİNEDE!
En sevdiğim şey özgürlük. Geçen bir iphone 4s tamir ettim Boot loop'ta kalmış atmışlar çekmeceye çalışmıyor diye. Çünkü elinde iphone 6 var bakarmı o dandik cihazın yüzüne? Çalışmıyor dediği için ver bana o zaman dedim aldım tamir ettim biraz kullanayım dedim. Ulan daha telefon açılmadan bana illaki kredi kartı bilgilerini ver diyor. Kredi kartı bilgilerini vermezsen açmıyor Itunes'u haaa yok yani vereceksin abi mecbursun.. Benden o bilgilerimi istedi tuttum telefonu verdim bir tanıdığıma.
Stabil falan hikaye uyduruyor burda arkadaşlar. Elimde 3 yıllık android bir cihaz var arayüzünü kendim yazdım ve düzenledim. Bir tanede proccess'leri kısıtlayan bir program yazdım. Cihaz uçuyor. Ve ben bu cihazla RDP yapıp Windows'a bağlanıp (Teamviewer tarzında ama direk windows'a programsız bağlanmaktır RDP "Remote Desktop Protocol") bildiğin herşeyi yapıyorum. Autocad, 3dmax kullanıyorum android telefonum ile.
Dün win10'u denemek için Sanal makine kurdum ulan daha kurulum sırasında bana illaki MAİL ADRESİNİ VE ŞİFRENİ VER diyor. Yav kardeşim benim windows hesabım yok ve istemiyorumda! ZORLAMI LAN? Zorlaymış arkadaşlar yoksa o adımı atlayamıyorsunuz. Değiştirirler asıl sürümde umarım.
Kısacası arkadaşlar Marka düşkünü olmayın, Enayi olmayın, EGO sahibi olmayın.
Kim sizin ihtiyaçlarınızı DAHA UCUZA, DAHA ÇOK karşılıyorsa onu alın.
Bilgisayar, Telefon vb teknolojik ürünler dünyanın en büyük saçmalığı. Kendi hapishanemizi oluşturmak için üstüne para ödüyoruz hemde deli gibi...
Buraya vericeğiniz parayla gidin tatil yapın, Paraşütle atlayın, Rafting yapın, Yurtdışına gezmeye gidin.
AMA ELİNİZDE SİZE YETEN BİR CİHAZ VARKEN SIRF YENİSİ ÇIKTI DİYE, SIRF APPLE DİYE PARANIZI ÇÖPE ATMAYIN!!! ÇÜNKÜ 1 YIL SONRA YİNE BİRAZ DAHA İYİSİ ÇIKACAKTIR!!! BU YAZIYI 15 YILDIR GÜNDE 10-20 SAATİNİ BİLGİSAYAR BAŞINDA GEÇİREN VE HEPİNİZDEN DAHA ÇOK BİLGİSAYAR KULLANAN BİRİSİ OLARAK YAZDIM.
Kurtulun teknolojiden bu sadece bir ilüzyon!
5 Yanıt Yanıtla +5
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Guest-FA9189F46 4 yıl Morphinz
Morphinz

Ulan şu firmadan oldum olası nefret ediyorum. Hepte nefret edicem. Tasarım yapıp millete bir halta yaramayan Hatta WIFI'ı bile düzgün çalışmayan cihazları iteliyor insanlar yinde owww olsun ipad için değer diyor. Ulan sizin kadar acınası insanlar yok.
Yazılımcıyım her gün 20 saat bilgisayarın başındayım. Benden daha fazla PC kullanan bir insan yoktur aranızda. Görsel tasarım, Animasyon, Oyun vb pc'de hardcore yapılabilecek herşeyi yapıyorum. Elimde 2005 yılından kalma i7 işlemcili bir DELL laptop var. Görünümü falan hikaye cihazın cidden. Şirketlere görüşmeye gidiyorum elemanların SEKRETERİNDE BİLE MACBOOK var. Bunların tamamı hava atmak için, ben bu işi biliyorum demek için. Ekranı çevir bak okey oynuyor hepsi. Ben DELL laptop'um ile Ubuntu - Windows - Solaris kullanıyorum. Android Cep telefonum ile RDP yaparak windows kullanıyorum. Sabah işe gelirken bu MAC kullanan Yazılım ekibinin çözemediği sistem problemlerini cep telefonumdan RDP yaparak hallediyorum. Evimde kendi kurmuş olduğum i7 3770K'lı bir makine bulunuyor ve yapamayacağım şey yok. Bakın PC dünyasında BENİM KULLANAMAYACAĞIM PROGRAM YOK O MAKİNEDE!

En sevdiğim şey özgürlük. Geçen bir iphone 4s tamir ettim Boot loop'ta kalmış atmışlar çekmeceye çalışmıyor diye. Çünkü elinde iphone 6 var bakarmı o dandik cihazın yüzüne? Çalışmıyor dediği için ver bana o zaman dedim aldım tamir ettim biraz kullanayım dedim. Ulan daha telefon açılmadan bana illaki kredi kartı bilgilerini ver diyor. Kredi kartı bilgilerini vermezsen açmıyor Itunes'u haaa yok yani vereceksin abi mecbursun.. Benden o bilgilerimi istedi tuttum telefonu verdim bir tanıdığıma.

Stabil falan hikaye uyduruyor burda arkadaşlar. Elimde 3 yıllık android bir cihaz var arayüzünü kendim yazdım ve düzenledim. Bir tanede proccess'leri kısıtlayan bir program yazdım. Cihaz uçuyor. Ve ben bu cihazla RDP yapıp Windows'a bağlanıp (Teamviewer tarzında ama direk windows'a programsız bağlanmaktır RDP "Remote Desktop Protocol") bildiğin herşeyi yapıyorum. Autocad, 3dmax kullanıyorum android telefonum ile.

Dün win10'u denemek için Sanal makine kurdum ulan daha kurulum sırasında bana illaki MAİL ADRESİNİ VE ŞİFRENİ VER diyor. Yav kardeşim benim windows hesabım yok ve istemiyorumda! ZORLAMI LAN? Zorlaymış arkadaşlar yoksa o adımı atlayamıyorsunuz. Değiştirirler asıl sürümde umarım.

Kısacası arkadaşlar Marka düşkünü olmayın, Enayi olmayın, EGO sahibi olmayın.
Kim sizin ihtiyaçlarınızı DAHA UCUZA, DAHA ÇOK karşılıyorsa onu alın.
Bilgisayar, Telefon vb teknolojik ürünler dünyanın en büyük saçmalığı. Kendi hapishanemizi oluşturmak için üstüne para ödüyoruz hemde deli gibi...
Buraya vericeğiniz parayla gidin tatil yapın, Paraşütle atlayın, Rafting yapın, Yurtdışına gezmeye gidin.
AMA ELİNİZDE SİZE YETEN BİR CİHAZ VARKEN SIRF YENİSİ ÇIKTI DİYE, SIRF APPLE DİYE PARANIZI ÇÖPE ATMAYIN!!! ÇÜNKÜ 1 YIL SONRA YİNE BİRAZ DAHA İYİSİ ÇIKACAKTIR!!! BU YAZIYI 15 YILDIR GÜNDE 10-20 SAATİNİ BİLGİSAYAR BAŞINDA GEÇİREN VE HEPİNİZDEN DAHA ÇOK BİLGİSAYAR KULLANAN BİRİSİ OLARAK YAZDIM.

Kurtulun teknolojiden bu sadece bir ilüzyon!

Sağ olun hocam eskiden steve jobs zamanında android pek iyi değildi biliyorsunuz şimdi ise android bayağı iyi hele o samsung note serisi yok mu ne istediğinizi yapabiliyorsunuz fakat güncelleme geç geliyor nedeni ise fazla özellik barındırması galaxy s serisinde note serisinde olan özelliklerin Yarısı bile yok doğal olarak s serisine daha hızlı geliyor konumuza dönersek bilgisayarın edeceği fiyat piyasada aynı işlemcili bilgisayarlara bakarsak hadi bunun bir kaç üstün özelliği var 2900 tl yi geçmemesi lazım resmen 1400 tl yazılıma ve markaya para veriyoruz birde sadece 1 port olmasına saçmalık Apple ne yaptığını bilmiyor şu en son çıkardığı cihazlarla ama insanlar aldıkça daha fazla daha fazla Apple rahatlığa vurdu bu mal insanlara ne çıkartsak satarız diye bir algı oldu Apple da bu iyi mi ? Hayır asla değil hatta firmayı batıracak etkendir bu insanlar her yıl telefonunu satıp yenisini almasa apple akıllanacak ama yok google ilkleri yaparken Apple yerinde sayıyor şuanda mesela surface pro 3 alınır bunun yerine daha hafif ama daha kalın ama olsun azıcık kalınlıktan bir şey olmaz hem işlemci güçlü hemde tablet gibi kullanılabiliyor hemde mis gibi kalemi var hatta note serisindeki kalemden bile çok beğeniyorum
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hksdejavu 4 yıl Morphinz
Morphinz
Ulan şu firmadan oldum olası nefret ediyorum. Hepte nefret edicem. Tasarım yapıp millete bir halta yaramayan Hatta WIFI'ı bile düzgün çalışmayan cihazları iteliyor insanlar yinde owww olsun ipad için değer diyor. Ulan sizin kadar acınası insanlar yok.
Yazılımcıyım her gün 20 saat bilgisayarın başındayım. Benden daha fazla PC kullanan bir insan yoktur aranızda. Görsel tasarım, Animasyon, Oyun vb pc'de hardcore yapılabilecek herşeyi yapıyorum. Elimde 2005 yılından kalma i7 işlemcili bir DELL laptop var. Görünümü falan hikaye cihazın cidden. Şirketlere görüşmeye gidiyorum elemanların SEKRETERİNDE BİLE MACBOOK var. Bunların tamamı hava atmak için, ben bu işi biliyorum demek için. Ekranı çevir bak okey oynuyor hepsi. Ben DELL laptop'um ile Ubuntu - Windows - Solaris kullanıyorum. Android Cep telefonum ile RDP yaparak windows kullanıyorum. Sabah işe gelirken bu MAC kullanan Yazılım ekibinin çözemediği sistem problemlerini cep telefonumdan RDP yaparak hallediyorum. Evimde kendi kurmuş olduğum i7 3770K'lı bir makine bulunuyor ve yapamayacağım şey yok. Bakın PC dünyasında BENİM KULLANAMAYACAĞIM PROGRAM YOK O MAKİNEDE!
En sevdiğim şey özgürlük. Geçen bir iphone 4s tamir ettim Boot loop'ta kalmış atmışlar çekmeceye çalışmıyor diye. Çünkü elinde iphone 6 var bakarmı o dandik cihazın yüzüne? Çalışmıyor dediği için ver bana o zaman dedim aldım tamir ettim biraz kullanayım dedim. Ulan daha telefon açılmadan bana illaki kredi kartı bilgilerini ver diyor. Kredi kartı bilgilerini vermezsen açmıyor Itunes'u haaa yok yani vereceksin abi mecbursun.. Benden o bilgilerimi istedi tuttum telefonu verdim bir tanıdığıma.
Stabil falan hikaye uyduruyor burda arkadaşlar. Elimde 3 yıllık android bir cihaz var arayüzünü kendim yazdım ve düzenledim. Bir tanede proccess'leri kısıtlayan bir program yazdım. Cihaz uçuyor. Ve ben bu cihazla RDP yapıp Windows'a bağlanıp (Teamviewer tarzında ama direk windows'a programsız bağlanmaktır RDP "Remote Desktop Protocol") bildiğin herşeyi yapıyorum. Autocad, 3dmax kullanıyorum android telefonum ile.
Dün win10'u denemek için Sanal makine kurdum ulan daha kurulum sırasında bana illaki MAİL ADRESİNİ VE ŞİFRENİ VER diyor. Yav kardeşim benim windows hesabım yok ve istemiyorumda! ZORLAMI LAN? Zorlaymış arkadaşlar yoksa o adımı atlayamıyorsunuz. Değiştirirler asıl sürümde umarım.
Kısacası arkadaşlar Marka düşkünü olmayın, Enayi olmayın, EGO sahibi olmayın.
Kim sizin ihtiyaçlarınızı DAHA UCUZA, DAHA ÇOK karşılıyorsa onu alın.
Bilgisayar, Telefon vb teknolojik ürünler dünyanın en büyük saçmalığı. Kendi hapishanemizi oluşturmak için üstüne para ödüyoruz hemde deli gibi...
Buraya vericeğiniz parayla gidin tatil yapın, Paraşütle atlayın, Rafting yapın, Yurtdışına gezmeye gidin.
AMA ELİNİZDE SİZE YETEN BİR CİHAZ VARKEN SIRF YENİSİ ÇIKTI DİYE, SIRF APPLE DİYE PARANIZI ÇÖPE ATMAYIN!!! ÇÜNKÜ 1 YIL SONRA YİNE BİRAZ DAHA İYİSİ ÇIKACAKTIR!!! BU YAZIYI 15 YILDIR GÜNDE 10-20 SAATİNİ BİLGİSAYAR BAŞINDA GEÇİREN VE HEPİNİZDEN DAHA ÇOK BİLGİSAYAR KULLANAN BİRİSİ OLARAK YAZDIM.
Kurtulun teknolojiden bu sadece bir ilüzyon!

Arkadasim bu neyin siniri anlamadim ben. Ayrica neden para verip bu cihazlari alanlara salak muamelesi yapiyorsun anlamadim. Demek guzel bir yanlari varki dunyada milyonlarca kullanicisi var bu cihazlarin.

Mesela ben Mac Book air kullaniyorum. Freelance tasarimciyim. Su ana kadar hicbir cihaz bana bu performansi, bu stabilitede, bu ergonomiyle, bu hafiflikte ve bu kadar uzun giden pille vermedi. Dolayisiyla secimimi bu yonde yaptim. Sndigin gibi gidip sekline kanmadim anlayacagin. Sevmedigim yonleri benim icin de var ama emin ol cihaza 2650 tl vermeden once bir cok kez dusundum de aldim. Oyle "aaa ne guzel arkasinda elma var" gibi bir durum yok yani :)

Sadece sekil olsun diye alanlar elbette vardir ama bu sena onlara salak mumamelesi yapma hakkini tanimaz.
2 Yanıt Yanıtla
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beyinsis 4 yıl Morphinz
Morphinz
Ulan şu firmadan oldum olası nefret ediyorum. Hepte nefret edicem. Tasarım yapıp millete bir halta yaramayan Hatta WIFI'ı bile düzgün çalışmayan cihazları iteliyor insanlar yinde owww olsun ipad için değer diyor. Ulan sizin kadar acınası insanlar yok.
Yazılımcıyım her gün 20 saat bilgisayarın başındayım. Benden daha fazla PC kullanan bir insan yoktur aranızda. Görsel tasarım, Animasyon, Oyun vb pc'de hardcore yapılabilecek herşeyi yapıyorum. Elimde 2005 yılından kalma i7 işlemcili bir DELL laptop var. Görünümü falan hikaye cihazın cidden. Şirketlere görüşmeye gidiyorum elemanların SEKRETERİNDE BİLE MACBOOK var. Bunların tamamı hava atmak için, ben bu işi biliyorum demek için. Ekranı çevir bak okey oynuyor hepsi. Ben DELL laptop'um ile Ubuntu - Windows - Solaris kullanıyorum. Android Cep telefonum ile RDP yaparak windows kullanıyorum. Sabah işe gelirken bu MAC kullanan Yazılım ekibinin çözemediği sistem problemlerini cep telefonumdan RDP yaparak hallediyorum. Evimde kendi kurmuş olduğum i7 3770K'lı bir makine bulunuyor ve yapamayacağım şey yok. Bakın PC dünyasında BENİM KULLANAMAYACAĞIM PROGRAM YOK O MAKİNEDE!
En sevdiğim şey özgürlük. Geçen bir iphone 4s tamir ettim Boot loop'ta kalmış atmışlar çekmeceye çalışmıyor diye. Çünkü elinde iphone 6 var bakarmı o dandik cihazın yüzüne? Çalışmıyor dediği için ver bana o zaman dedim aldım tamir ettim biraz kullanayım dedim. Ulan daha telefon açılmadan bana illaki kredi kartı bilgilerini ver diyor. Kredi kartı bilgilerini vermezsen açmıyor Itunes'u haaa yok yani vereceksin abi mecbursun.. Benden o bilgilerimi istedi tuttum telefonu verdim bir tanıdığıma.
Stabil falan hikaye uyduruyor burda arkadaşlar. Elimde 3 yıllık android bir cihaz var arayüzünü kendim yazdım ve düzenledim. Bir tanede proccess'leri kısıtlayan bir program yazdım. Cihaz uçuyor. Ve ben bu cihazla RDP yapıp Windows'a bağlanıp (Teamviewer tarzında ama direk windows'a programsız bağlanmaktır RDP "Remote Desktop Protocol") bildiğin herşeyi yapıyorum. Autocad, 3dmax kullanıyorum android telefonum ile.
Dün win10'u denemek için Sanal makine kurdum ulan daha kurulum sırasında bana illaki MAİL ADRESİNİ VE ŞİFRENİ VER diyor. Yav kardeşim benim windows hesabım yok ve istemiyorumda! ZORLAMI LAN? Zorlaymış arkadaşlar yoksa o adımı atlayamıyorsunuz. Değiştirirler asıl sürümde umarım.
Kısacası arkadaşlar Marka düşkünü olmayın, Enayi olmayın, EGO sahibi olmayın.
Kim sizin ihtiyaçlarınızı DAHA UCUZA, DAHA ÇOK karşılıyorsa onu alın.
Bilgisayar, Telefon vb teknolojik ürünler dünyanın en büyük saçmalığı. Kendi hapishanemizi oluşturmak için üstüne para ödüyoruz hemde deli gibi...
Buraya vericeğiniz parayla gidin tatil yapın, Paraşütle atlayın, Rafting yapın, Yurtdışına gezmeye gidin.
AMA ELİNİZDE SİZE YETEN BİR CİHAZ VARKEN SIRF YENİSİ ÇIKTI DİYE, SIRF APPLE DİYE PARANIZI ÇÖPE ATMAYIN!!! ÇÜNKÜ 1 YIL SONRA YİNE BİRAZ DAHA İYİSİ ÇIKACAKTIR!!! BU YAZIYI 15 YILDIR GÜNDE 10-20 SAATİNİ BİLGİSAYAR BAŞINDA GEÇİREN VE HEPİNİZDEN DAHA ÇOK BİLGİSAYAR KULLANAN BİRİSİ OLARAK YAZDIM.
Kurtulun teknolojiden bu sadece bir ilüzyon!

2005'den kaldığına emin misin o i7 laptop'un?
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