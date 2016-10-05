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Yeni Marvel dizisi Iron Fist'in çıkış tarihi açıklandı

Marvel dizilerine yenilerini eklemeye devam eden Netflix, Luke Cage'in ardından şimdi de Iron Fist'in çıkışına hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin çıkış tarihi açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman devi Marvel ile dev bir anlaşmaya imza atan Netflix, bu anlaşma kapsamında Marvel'in sevilen kahramanlarının bireysel dizilerini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Daredevil ve Jessica Jones'u yayınladıktan sonra geçtiğimiz hafta da Luke Cage'in ilk sezonunu yayınlayan Netflix, şimdi de Iron Fist'in çıkışına hazırlanıyor.
Bir süredir hazırlık aşamasında olan Iron Fist için meraklı bekleyiş devam ederken, dizinin ne zaman başlayacağı açıklandı. Netflix tarafından yayınlanan kısa tanıtım videosu, Iron Fist'in ilk sezonunun 17 Mart 2017'te yayınlanacağını ortaya çıkardı. Netflix'in diğer dizileri gibi Iron Fist'in de bir sezonundaki tüm bölümler aynı anda yayınlanacak.
 Dexter dizisinin yazarları arasında yer alan Scott Buck ve Scott Reynolds tarafından yazılan Iron Fist; ufak bir çocukken geçirdiği uçak kazası sonrası kaybolan ve yıllar sonra New York'a bir dövüş ustası olarak dönen Danny Rand'in hikayesini anlatacak. New York'ta hızla yayılan suç dalgasının önüne geçmek için kung-fu konusundaki ustalığını kullanan Rand, mistik güçlerden faydalanarak Iron Fist'in gücünü de kullanacak.
Danny Rand'i Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Finn Jones'un canlandıracağı dizinin başrollerinde Jessica Henwick, David Wenham, Jessica Stroup, Tom Pelphrey ve Carrie-Anne Moss yer alıyor.

http://deadline.com/2016/10/marvel-iron-fist-launch-date-first-look-finn-jones-luke-cage-netflix-1201830355/ Yorum Yaz
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DeanWinchester. 2 yıl
Benim en sevdiğim karakterlerden biri
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kadirirdem 3 yıl
Yenilmezler 3 ü bekliyorum
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captain_turkiye 3 yıl
Bundan sonra da The Defenders gelecek. Bu karakterleri bakalim nasil toplayacaklar?
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trakya1923 3 yıl
çok fazla marvel'e yöneldiler, marco polo tarzında yapımlara umarım biran önce geri dönerler :(
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MaterialScience 3 yıl
Telif hakkı bizde... Nuh the Iron Fist (hatalı sollamadan)
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*siteci* 3 yıl
Şu sıralar (Netflix'in ilk ay bedava üyeliği sağolsun) Luke Cage izliyorum ve Daredevil gibi hoşuma gitti. Netflix'in fantastik dizilere daha gerçekçi bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum.
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redoracle 3 yıl
Umarım Luke Cage kadar kötü bir dizi olmaz.

Gerçi bu sefer kadroda iyi oyuncular var ve hikayede daha sağlam duruyor, zaten dövüş ustası olan bir karaktere daradevildeki kareograflar sahne kurgulasa,artı tabi birde gücünü tek bir yerde toplayıp çelik duvarı bile kağıt gibi delen demir yumruğuda tam gerilimli yerlerde kullanılsa(demir yumruk tek seferlik bir hareket bir sonraki yumruk için tekrar şarj olması lazım o yüzden çok gerekmedikçe ıron fist bu gücünü kullanmaz,mesela bosslarda zayıf tarafı öğrenilip kullanılabilir,ya da havasız kaldığı bir yerden çıkmak için vs) ortaya güzel bir dizi çıkacaktır,tabi baş kötü elemanında katkısı yadsınamaz derecede fazla oluyor ki daradevil 1. sezonun başarısında wilson fisk ve onu canlandıran oyuncunun da katkısı büyük,zaten 2. sezonunda o eksikliği hissediyorsunuz her ne kadar iyide olsa.
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dere.beyi 3 yıl
yine bir netflix hayal kırıklığı daha geliyor
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TearsForFears 3 yıl
İyi veya kötü adamlar belkide hiç dizisi çekilmeyecek marvel karakterlerine dizi çekiyorlar parasını verin abone olup izleyin mis gibi.
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