Yeni Marvel dizisi Iron Fist'in çıkış tarihi açıklandı

Çizgi roman devi Marvel ile dev bir anlaşmaya imza atan Netflix, bu anlaşma kapsamında Marvel'in sevilen kahramanlarının bireysel dizilerini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Daredevil ve Jessica Jones'u yayınladıktan sonra geçtiğimiz hafta da Luke Cage'in ilk sezonunu yayınlayan Netflix, şimdi de Iron Fist'in çıkışına hazırlanıyor.

Bir süredir hazırlık aşamasında olan Iron Fist için meraklı bekleyiş devam ederken, dizinin ne zaman başlayacağı açıklandı. Netflix tarafından yayınlanan kısa tanıtım videosu, Iron Fist'in ilk sezonunun 17 Mart 2017'te yayınlanacağını ortaya çıkardı. Netflix'in diğer dizileri gibi Iron Fist'in de bir sezonundaki tüm bölümler aynı anda yayınlanacak.

Dexter dizisinin yazarları arasında yer alan Scott Buck ve Scott Reynolds tarafından yazılan Iron Fist; ufak bir çocukken geçirdiği uçak kazası sonrası kaybolan ve yıllar sonra New York'a bir dövüş ustası olarak dönen Danny Rand'in hikayesini anlatacak. New York'ta hızla yayılan suç dalgasının önüne geçmek için kung-fu konusundaki ustalığını kullanan Rand, mistik güçlerden faydalanarak Iron Fist'in gücünü de kullanacak.

Danny Rand'i Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Finn Jones'un canlandıracağı dizinin başrollerinde Jessica Henwick, David Wenham, Jessica Stroup, Tom Pelphrey ve Carrie-Anne Moss yer alıyor.

http://deadline.com/2016/10/marvel-iron-fist-launch-date-first-look-finn-jones-luke-cage-netflix-1201830355/