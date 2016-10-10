Yeni Marvel dizisi Iron Fist'in ilk uzun fragmanı yayınlandı

Daredevil, Jessica Jones ve Luke Cage gibi Marvel'in sevilen kahramanlarını dizi dünyasına taşıyan Netflix, çok yakında bunlara bir yenisini daha ekleyecek. The Defenders ekibini oluşturacak dört kahramanın sonuncusu olan Iron Fist'in bireysel dizisi, 17 Mart 2017'de izleyiciler ile buluşacak. Merakla beklenen Iron Fist dizisi için daha önce iki kısa tanıtım videosu yayınlayan Netflix, nihayet dizinin ilk uzun fragmanını da yayınladı.

Dexter dizisinin yazarları arasında yer alan Scott Buck ve Scott Reynolds tarafından yazılan Iron Fist; ufak bir çocukken geçirdiği uçak kazası sonrası kaybolan ve yıllar sonra New York'a bir dövüş ustası olarak dönen Danny Rand'in hikayesini anlatacak. New York'ta hızla yayılan suç dalgasının önüne geçmek için kung-fu konusundaki ustalığını kullanan Rand, mistik güçlerden de faydalanacak.

Danny Rand'i Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Finn Jones'un canlandıracağı dizinin başrollerinde Jessica Henwick, David Wenham, Jessica Stroup, Tom Pelphrey, Carrie-Anne Moss ve Rosario Dawson yer alıyor.

Bu arada yeni projelerini tanıtmak için New York Comic Con'da bir etkinlik düzenleyen Marvel, yeni Netflix dizileri hakkında önemli açıklamalar yaptı. İlk olarak; çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan Punisher dizisinin oyuncu kadrosuna Deborah Ann Woll da katıldı. Daredevil'ın başrolleri arasında yer alan Woll, Punisher dizisinde de Karen Page karakterini canlandıracak.

Marvel'in duyurduğu bir diğer önemli haber de The Defenders mini dizisinin oyuncu kadrosu ile alakalıydı. Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones ve Iron Fist'i bir araya getirecek olan The Defenders'ta bu dört kahramanın karşılacağı düşmanı usta oyuncu Sigourney Weaver canlandıracak.

http://deadline.com/2016/10/marvel-iron-fist-rosario-dawson-cast-new-teaser-trailer-ny-comic-con-1201833442/