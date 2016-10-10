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Yeni Marvel dizisi Iron Fist'in ilk uzun fragmanı yayınlandı

Netflix, merakla beklenen yeni Marvel dizisi Iron Fist'in ilk uzun fragmanını yayınladı. Ayrıca Punisher ve The Defenders dizileri hakkında da önemli açıklamalar yapıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Daredevil, Jessica Jones ve Luke Cage gibi Marvel'in sevilen kahramanlarını dizi dünyasına taşıyan Netflix, çok yakında bunlara bir yenisini daha ekleyecek. The Defenders ekibini oluşturacak dört kahramanın sonuncusu olan Iron Fist'in bireysel dizisi, 17 Mart 2017'de izleyiciler ile buluşacak. Merakla beklenen Iron Fist dizisi için daha önce iki kısa tanıtım videosu yayınlayan Netflix, nihayet dizinin ilk uzun fragmanını da yayınladı.
Dexter dizisinin yazarları arasında yer alan Scott Buck ve Scott Reynolds tarafından yazılan Iron Fist; ufak bir çocukken geçirdiği uçak kazası sonrası kaybolan ve yıllar sonra New York'a bir dövüş ustası olarak dönen Danny Rand'in hikayesini anlatacak. New York'ta hızla yayılan suç dalgasının önüne geçmek için kung-fu konusundaki ustalığını kullanan Rand, mistik güçlerden de faydalanacak.
Danny Rand'i Game of Thrones dizisinden tanıdığımız Finn Jones'un canlandıracağı dizinin başrollerinde Jessica Henwick, David Wenham, Jessica Stroup, Tom Pelphrey, Carrie-Anne Moss ve Rosario Dawson yer alıyor.
Bu arada yeni projelerini tanıtmak için New York Comic Con'da bir etkinlik düzenleyen Marvel, yeni Netflix dizileri hakkında önemli açıklamalar yaptı. İlk olarak; çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan Punisher dizisinin oyuncu kadrosuna Deborah Ann Woll da katıldı. Daredevil'ın başrolleri arasında yer alan Woll, Punisher dizisinde de Karen Page karakterini canlandıracak.
Marvel'in duyurduğu bir diğer önemli haber de The Defenders mini dizisinin oyuncu kadrosu ile alakalıydı. Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones ve Iron Fist'i bir araya getirecek olan The Defenders'ta bu dört kahramanın karşılacağı düşmanı usta oyuncu Sigourney Weaver canlandıracak.

http://deadline.com/2016/10/marvel-iron-fist-rosario-dawson-cast-new-teaser-trailer-ny-comic-con-1201833442/ Yorum Yaz
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TearsForFears 3 yıl
luke cage çok iyi değildi daredevil in ekmeğini yemezler umarım
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captain_turkiye 3 yıl
The Defenders'tan onceki son seri galiba. The Punisher tam ne zaman yayinlanacak bilmiyorum ama. Bakalim kalitesi nasil olacak?
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dede17 3 yıl TearsForFears
TearsForFears

luke cage çok iyi değildi daredevil in ekmeğini yemezler umarım

Luke cage bence güzel diye en azından son 10 seneden baştan sona izlediğim takip ettiğim ve beni sürükleyen dizi yoktu ama luke cage baştan sona izledim tamam mükemmel demiyorum ama kurgusu fena değil bence
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BekirTemel 3 yıl
film evet de dizilerini takip etmem marvel yada dc nin.
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1907Fatih1907 3 yıl
Daredevil in bütün manitalari diğerlerine yapıştı
. Karen ve punisher askıda olursa murdockun seytan boynuzları uzar tümden
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MessiTugi 3 yıl 1907Fatih1907
Punisher'ın kendi dizisindeki düşmanı Daredevil oluyormuş
kezban Karen yüzünden
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dere.beyi 3 yıl
luke cage gibi hayal kırıklığı olacak
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MessiTugi 3 yıl
Fragman müthiş
Daredevil kalitesinde bir koreografi bekliyorum.
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2K 3 yıl
Iron Fist çizgi romanlarda ejderha falan öldüren baya mistik dünyaların içinde olan bir karakter Netflix nasıl yansıtacak bunu merakla bekliyorum.
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