Yeni Mercedes B Serisi Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Alman otomotiv devi Mercedes’in kompakt MPV sınıfındaki temsilcisi Mercedes B Serisi, üçüncü nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Hem iç hem de dış tasarımında selefine göre önemli değişiklikler barındıran aracın teknolojileri de güncellendi. Yeni Mercedes B Serisi’nin Türkiye’deki başlangıç fiyatı 235 bin 500 TL olarak belirlenmiş.

Yeni Mercedes B Serisi’nin uzunluğu selefine nazaran 26 mm artarak 4.419 mm’ye ulaştı. 30 mm daha uzun olan 2.729 mm’lik aks mesafesi ve 33 mm artan 1.456 mm’lik genişlik de yolculara daha geniş bir iç mekanın kapılarını araladı. Yeni Mercedes B Serisi’ndeki oturma geometrisinin elden geçirildiği ve omuz çizgisinin alçaltıldığı bildirilirken, oturma pozisyonunun da A Serisi’ne kıyasla 90 mm daha yüksek olduğu açıklandı. Ayrıca, rüzgar direnci 0.24 Cd’ye düşürülen yeni B Serisi’nin kabinine yansıyan rüzgar sesi de bu sayede azaltılmış.

MBUX bilgi-eğlence sistemi yeni B Serisi'nde

Yeni Mercedes B Serisi’nin iç tasarımında A Serisi ile hemen hemen aynı tasarım dili kullanılmış. Türkiye’de Style ve Progressive donanım paketleriyle sunulan aracın orta konsolunda dokunmatik yüzeyli bir kumanda paneli bulunuyor. Ayrıca araçta şirketin yapay zeka destekli bilgi-eğlence sistemi MBUX kullanılıyor. Sesli komut ve hareket algılama özelliklerine sahip bu sistem dahilinde iki adet 7 inç dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekranlar opsiyon olarak 10.25 inç botuyunda tercih edilebiliyor.

Havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltukların da opsiyon olarak sunulduğu yeni Mercedes B Serisi’nde ayarlanabilir bagaj zemini ve katlanabilir arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi 1.540 litreye kadar yükseliyor. Bagaj kapağını tek bir tuşla açmaya ve kapatmaya imkan veren EASY-PACK ve ellerinizi kullanmadan tek bir ayak hareketiyle bagaj kapağını açmanızı sağlayan HANDS-FREE ACCESS gibi özellikler de opsiyon listesinde yer alıyor.

Motorlar otomatik şanzımanla sunuluyor

Yeni Mercedes B Serisi’nin kaputunun altında benzinli ve dizel motor seçenekleri sunuluyor. Euro 6d-TEMP uyumlu bu motor seçenekleri standart olarak 7 ileri DCT çift kavramalı yarı otomatik şanzımanla eşlenmiş. Benzinli motora sahip B 180’de 136 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 1.33 litre hacimli motor bulunurken, dizel motorlu B 180 d modelinde ise 116 beygir güç ve 260 Nm tork üreten 1.5 litre ünite kullanılıyor.

B 180 ve B 180 d modellerinin karma yakıt tüketimi de sırasıyla 5.4 lt/100 km ve 4.1 lt/100 km olarak açıklandı. Yeni Mercedes B Serisi Türkiye fiyatları şu şekilde;

Yeni B 180

Style à 235.500 TL

235.500 TL Progressive à 246.600 TL

Yeni B 180 d

Style à 255.500 TL

255.500 TL Progressive à 268.000 TL