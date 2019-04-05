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Yeni Mercedes B Serisi Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Geçtiğimiz yıl Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılan yeni Mercedes B Serisi Türkiye'de satışa sunuldu. Style ve Progressive paketleriyle satılan yeni Mercedes B Serisi fiyatı ve özellikleri:
1 ay
6,9b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Mercedes B Serisi Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
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Alman otomotiv devi Mercedes’in kompakt MPV sınıfındaki temsilcisi Mercedes B Serisi, üçüncü nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Hem iç hem de dış tasarımında selefine göre önemli değişiklikler barındıran aracın teknolojileri de güncellendi. Yeni Mercedes B Serisi’nin Türkiye’deki başlangıç fiyatı 235 bin 500 TL olarak belirlenmiş.

Yeni Mercedes B Serisi’nin uzunluğu selefine nazaran 26 mm artarak 4.419 mm’ye ulaştı. 30 mm daha uzun olan 2.729 mm’lik aks mesafesi ve 33 mm artan 1.456 mm’lik genişlik de yolculara daha geniş bir iç mekanın kapılarını araladı. Yeni Mercedes B Serisi’ndeki oturma geometrisinin elden geçirildiği ve omuz çizgisinin alçaltıldığı bildirilirken, oturma pozisyonunun da A Serisi’ne kıyasla 90 mm daha yüksek olduğu açıklandı. Ayrıca, rüzgar direnci 0.24 Cd’ye düşürülen yeni B Serisi’nin kabinine yansıyan rüzgar sesi de bu sayede azaltılmış.

MBUX bilgi-eğlence sistemi yeni B Serisi'nde 

Yeni Mercedes B Serisi’nin iç tasarımında A Serisi ile hemen hemen aynı tasarım dili kullanılmış. Türkiye’de Style ve Progressive donanım paketleriyle sunulan aracın orta konsolunda dokunmatik yüzeyli bir kumanda paneli bulunuyor. Ayrıca araçta şirketin yapay zeka destekli bilgi-eğlence sistemi MBUX kullanılıyor. Sesli komut ve hareket algılama özelliklerine sahip bu sistem dahilinde iki adet 7 inç dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekranlar opsiyon olarak 10.25 inç botuyunda tercih edilebiliyor.

Havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltukların da opsiyon olarak sunulduğu yeni Mercedes B Serisi’nde ayarlanabilir bagaj zemini ve katlanabilir arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi 1.540 litreye kadar yükseliyor. Bagaj kapağını tek bir tuşla açmaya ve kapatmaya imkan veren EASY-PACK ve ellerinizi kullanmadan tek bir ayak hareketiyle bagaj kapağını açmanızı sağlayan HANDS-FREE ACCESS gibi özellikler de opsiyon listesinde yer alıyor.

Motorlar otomatik şanzımanla sunuluyor 

Yeni Mercedes B Serisi’nin kaputunun altında benzinli ve dizel motor seçenekleri sunuluyor. Euro 6d-TEMP uyumlu bu motor seçenekleri standart olarak 7 ileri DCT çift kavramalı yarı otomatik şanzımanla eşlenmiş. Benzinli motora sahip B 180’de 136 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 1.33 litre hacimli motor bulunurken, dizel motorlu B 180 d modelinde ise 116 beygir güç ve 260 Nm tork üreten 1.5 litre ünite kullanılıyor.

B 180 ve B 180 d modellerinin karma yakıt tüketimi de sırasıyla 5.4 lt/100 km ve 4.1 lt/100 km olarak açıklandı. Yeni Mercedes B Serisi Türkiye fiyatları şu şekilde;

Yeni B 180

  • Style           à       235.500 TL
  • Progressive à       246.600 TL

Yeni B 180 d

  • Style           à      255.500 TL
  • Progressive à      268.000 TL

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BatuhanXxX 1 ay en beğenilen
Türkiyedeki 245 bin olan modeli almanyada 35 bin Euro :D az daha zorlasalar 10 kati olacakmis.
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The.Mafia 1 ay
235 bin başlangıç güzelmiş
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Tugrul_512bit 1 ay
Geç kaldılar. Artık makam araçları alınmıyor satılıyor.
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fantomasds 1 ay
İç mekanın sağ tarafı ticari araç gibi. Sol tarafında da kocaman bir lcd paneli yapıştırmışlar. Otomobiller bilgisayarlardan daha uzun ömürlüdür. Bugün bakımları yapılmış 1985 model bir E200 hala kullanılabilirken 85 model bir pcyi kimse kullanmaz. Diyeceğim bu araç 10 yıl sonrada hizmet verebilecek mi? Yoska türlü türlü elektronik arızlarla mı boğuşacak?
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Batistuta 1 ay
bir yerden para çıksa kesinlikle alacağım bir araç. Aile kullanımı için çok ideal gözüküyor. Bu sefer tasarımda olmuş.
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medyxnet 1 ay
mercedesin en saçma kasasıydı. Sonunda tasarımı süper olmuş. Fiyatına hiç girmiyorum. Teşekkürler :)
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Fiat S.p.A. 1 ay
Tasarımı mükemmel oldu, eski haline göre tam erkek araç oldu

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_bluescream_ 1 ay
bizde 70bine araba aldık diye seviniyoruz Yeni B 180
Style à 235.500 TL
Progressive à 246.600 TL
Yeni B 180 d
Style à 255.500 TL
Progressive à 268.000 TL
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DH Misafiri 1 ay
Mercedes'in kokpitinin yarısı bmw'de bile yok. mercedesin mpv aracı bile bmw'nin f segment aracına ders veriyorsa bundan bmw'nin utanması gerekir
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mladenbmv 1 ay
acaba bizim fiat reno ve ülkemizde üretilen veya toplanan araçların bu testlerini ne zaman görücez merak ediyorum sonuçları ne olur.
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yc#1 1 ay
Rüzagr direnci muhteşem. Mercedes aerodinamiden anlıyor. C-Max'in de bu sene fişi çekileceğinden bu sınıfta seçenekler gittikçe azalıyor.
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alperdgal 1 ay
Zamanında arkadas 2-3 yasındakını 80000 e almıstı.Sımdı 0 kmsi 250.000 olmus. 0 araba hayal oldu artık
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cokbaska 1 ay
Yuh fiyata bak hemde düşük seri
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