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Yeni Mini Coutryman John Cooper Works (2018) artık resmi

Mini'nin şu ana kadarki en büyük ve en güçlü modeli Countryman John Cooper Works resmiyete kavuştu. 231 beygir gücündeki araç ilk olarak Şangay'da sergilenecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,2b
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24
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mini, yeni Countryman John Cooper Works modelini resmiyete kavuşturdu, kompakt crossover araç artık daha fazla stil ve daha fazla hıza sahip. İkinci jenerasyon olan Countryman JCW, şu ana kadarki en büyük ve en güçlü Mini konumunda.
Bilmeyenler için açıklamak gerekirse John Cooper Works, Mini modellerinde en yüksek performans versiyonunu belirtmek adına kullanılıyor, aynı zamanda ünlü spor otomobili tasarımcısına da bir saygı anlamı taşıyor. Countryman JCW gibi JCW logosunu taşıyan her modern Mini modeli motor, şanzıman, süspansiyon ve tasarım konularında geliştirmeler taşıyor.
2.0-litre 4 silindirli turbo benzinli motora sahip Countryman JCW 231 beygir (170kW) güç ve 350 Nm tork değerlerine sahip. Bu değerlerle 0-100 km/h hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlayan araç, maksimum 234 km/h hıza çıkabiliyor. Standart olarak 6 ileri manuel şanzıman ile sunulan Countryman JCW'de 8 ileri Steptronic Sport Automatic şanzıman da seçilebiliyor ve bu şanzımanların ilettiği güç ALL4 dört çeker sistemiyle tekerleklere aktarılıyor.
18-inç alaşım jantlarının arkasında 4 pistonlu Brembo fren sistemi yer alırken, sportif süspansiyon sayesinde aracın yol tutuşu da artmış durumda. Dış kısmında aerodinamik dokunuşlar yapılan modelde daha geniş hava ızgaraları yer alıyor. İç kısımda özel JCW imzalı koltuklar yer alırken, sürücüye çoklu sürüş modları sunuluyor.
Yeni 2018 Mini Countryman JCW'nin ilk olarak nisan ayında düzenlenecek 2017 Şangay Otomobil Fuarında görücüye çıkması ve bahar döneminde satışa sunulması bekleniyor.

https://www.netcarshow.com/mini/2018-john_cooper_works_countryman/ Yorum Yaz
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Delikli Nane 2 yıl en beğenilen
ooo yeni duvar kağıtları gelmiş
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Paco-De Lucia 2 yıl
Ula bu arabada 2002 den beri aynı kasa,üzerine bir-iki çıkartma yapıştırıp veriyorlar odunu firina
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haberelectro 2 yıl
Gönül rahatlığıyla söylüyorum. Dünyanın en gereksiz kombinasyonu.
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SiNaPSiS 2 yıl
Ayıptır söylemesi it gibi gidiyorlar
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Duratec 2 yıl
Gayet güzel bir otomobil olmuş. Çok beğendim. Değerleri de çok iyi. Sürüş özellikleri bakımından da muhteşem bir otomobil. Benim Golf ü satıp alabilirim belki.. Neden olmasın..
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mavizaman 2 yıl
nevi şahsına münhasır bir araç bu mini herkes sevmez ben bu modeli beğendim; tabi full versiyonu görücüye çıkarırlar herdaim kim bilir kaç kuruştur bu hali...
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ozbey08 2 yıl
çok şekil bir araba,param olsa sırf şeklinden ötürü bile alırdım.
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zotacing 2 yıl
Kendinin 2 katı gücünde ki arabaları trafikte madara etmesiyle ünlüdür bu araçlar. Yolda görünce küçümsemeyin yani. Öyle 1.6 dizel arabanızla bir halt yiyemezsiniz.
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Guest-38F9BBB0B 2 yıl
yani iki kırmızı şerit çekince tarz sahibi mi oluyor? ayrıca jantlar c4 cactusten copy paste. iki araçta da çok moktan görünüyor.
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Guest-D7F4BA6BC 2 yıl
Bunların hastası hiçbir marka/modelde yok arkadaş.
Bizim evdede var birtane hastası. 2007cooper satıp 2016 cooper D aldık sıfır. Tek farkı rengi gibi geldi bana.
Hoş alırken donanım listesine bile bakmadan 120lira bayıldı,kardeşim olur kendisi

O eleştirdiğim tasarım özürlüsü golfte bile daha çok değişiklik vardır. Araba jant ,renk ve farlar hariç dıştan tıpatıp aynı.
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aycibin 2 yıl Guest-D7F4BA6BC
grkankot2
Bunların hastası hiçbir marka/modelde yok arkadaş.
Bizim evdede var birtane hastası. 2007cooper satıp 2016 cooper D aldık sıfır. Tek farkı rengi gibi geldi bana.
Hoş alırken donanım listesine bile bakmadan 120lira bayıldı,kardeşim olur kendisi

O eleştirdiğim tasarım özürlüsü golfte bile daha çok değişiklik vardır. Araba jant ,renk ve farlar hariç dıştan tıpatıp aynı.

buna klasikleşme,modası geçmeme diyoruz.2007 golf'ün eskiyen yüzüne kimse bakmaz mesela :)
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AirSupport 2 yıl
Tasarımını sevdim
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aycibin 2 yıl
gücü bence az olmuş.2lt turbo motorlar artık 300bg'lere ulaştı.S modelinin 230bg,jcw modelinini ise 280bg'lerde olmasını beklerdim. 1.6lt turbo motorla 211bg sunan bir markadan sözediyoruz.
bmw fiyatına bir bmw değil diyen olmuş.çok farklı arabalar.ben ikisine de test sürüşü yapınca cooperS almaya karar verdim.bmw mini yanınıda çok hantal bir araba hem motor gücü ve sesi,hem direksiyon/gaz tepkisi,hem de yürüyen aksam olarak.iç dizaynı da mini'ye kıyasla çok sıkıcı.boyutla ilgili bir sıkınıtı yoksa mini daha keyifli bir araç.countryman de gerçi geniş bir araç.
ama ülkemizin çağdışı vergi sistemine S ve JCW'te kullanılan 2lt motor yüzünden uymuyor.orası ayrı.
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