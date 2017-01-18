Yeni Mini Coutryman John Cooper Works (2018) artık resmi

Mini, yeni Countryman John Cooper Works modelini resmiyete kavuşturdu, kompakt crossover araç artık daha fazla stil ve daha fazla hıza sahip. İkinci jenerasyon olan Countryman JCW, şu ana kadarki en büyük ve en güçlü Mini konumunda.

Bilmeyenler için açıklamak gerekirse John Cooper Works, Mini modellerinde en yüksek performans versiyonunu belirtmek adına kullanılıyor, aynı zamanda ünlü spor otomobili tasarımcısına da bir saygı anlamı taşıyor. Countryman JCW gibi JCW logosunu taşıyan her modern Mini modeli motor, şanzıman, süspansiyon ve tasarım konularında geliştirmeler taşıyor.

2.0-litre 4 silindirli turbo benzinli motora sahip Countryman JCW 231 beygir (170kW) güç ve 350 Nm tork değerlerine sahip. Bu değerlerle 0-100 km/h hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlayan araç, maksimum 234 km/h hıza çıkabiliyor. Standart olarak 6 ileri manuel şanzıman ile sunulan Countryman JCW'de 8 ileri Steptronic Sport Automatic şanzıman da seçilebiliyor ve bu şanzımanların ilettiği güç ALL4 dört çeker sistemiyle tekerleklere aktarılıyor.

18-inç alaşım jantlarının arkasında 4 pistonlu Brembo fren sistemi yer alırken, sportif süspansiyon sayesinde aracın yol tutuşu da artmış durumda. Dış kısmında aerodinamik dokunuşlar yapılan modelde daha geniş hava ızgaraları yer alıyor. İç kısımda özel JCW imzalı koltuklar yer alırken, sürücüye çoklu sürüş modları sunuluyor.

Yeni 2018 Mini Countryman JCW'nin ilk olarak nisan ayında düzenlenecek 2017 Şangay Otomobil Fuarında görücüye çıkması ve bahar döneminde satışa sunulması bekleniyor.

https://www.netcarshow.com/mini/2018-john_cooper_works_countryman/