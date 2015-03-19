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Yeni Moto 360 önemli bir değişiklikle gelebilir

4 yıl
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11
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Moto 360 önemli bir değişiklikle gelebilir

Motorola'nın Lenovo'ya satılmadan önce başladığı Moto 360 akıllı saat projesi oldukça beğenildi ve pazardaki önemli örneklerden birisi haline geldi. Lenovo'nun Moto 360 devam modeli üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Firmanın patronu yeni model ile ilgili bazı ipuçları paylaştı.
Aslında yanlışlıkla paylaştı desek daha doğru olur çünkü sosyal ağ hesabındaki gönderiyi yayınladıktan hemen sonra sildi. Gönderide Moto 360 modelinin özgürlük getirdiğine dair bazı fikirlerini paylaşırken bir de görsele yer verdi.
Görselde bir akıllı saat ve bu saate ait kadran, kayış, çerçeve gibi bileşenler görünüyor. Moto 360 modelinin yuvarlak tasarımını devam ettirdiği görülen bu prototipin pimli kayış bağlantıları dikkat çekiyor.
Hatırlanacağı üzere Moto 360 modeli altındaki kayışa oturtulmak suretiyle kullanılıyordu. Görseldeki prototip ise yeni nesil Moto 360 akıllı saatinin pimli kayış tasarımına sahip olacağının işaretlerini veriyor. Bu da saate daha klasik bir görünüm katacaktır.
Ayrıca diğer bir nokta da saat gövdesinin farklı boyutlarda olduğu. Bu da aynı Apple Watch gibi yeni Moto 360 modelinin farklı boyut seçenekleri ile gelebileceğini gösteriyor. Elbette bunlar şimdilik varsayımdan ibaret. Yeni Moto 360 modelinin ne zaman tanıtılacağı konusunda bir bilgi yok.



http://www.droid-life.com/2015/03/19/lenovos-ceo-may-have-just-outed-the-new-moto-360/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 4 yıl
Ben bu saatlerin kısa vadede çok büyük ilgi göreceğini sanmıyorum açıkçası,iWatch da dahil.
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wolfestein 4 yıl
Türkiye'ye her zamanki gibi gelmeyecek.
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Umutcan 4 yıl
Kesin "yanlışlıkla" paylaşmıştır.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Güzel ollur ama o içindeki 5 senelik işlemciyi çıkardıkları sürece ...
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Das Boot 4 yıl
Türkiye'de hala yok dimi?
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Ehlika 4 yıl
Android platformunda ses getirebilecek bir üründü ama ne yazık ki ölü doğdu. Yanlış stratejinin kurbanı oldu 2 yıldır adı geçiyor ama ürünün kendisi yok ortada sonu google glass gibi olacak.
1 Yanıt Yanıtla +1
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chaturanga 4 yıl Ehlika
Ehlika

Android platformunda ses getirebilecek bir üründü ama ne yazık ki ölü doğdu. Yanlış stratejinin kurbanı oldu 2 yıldır adı geçiyor ama ürünün kendisi yok ortada sonu google glass gibi olacak.

Değerli kardeşim ben yaklaşık 6-7 aydır kullanıyorum Moto 360 saati, ürünün olmadığını nerden çıkardınız??? Eylül 2014 te piyasaya çıktı, 2.versiyonu ne zaman satışa çıkacak onu tartışan bir konunun altında ölü doğdu, google glass gibi olacak vs.. demeniz ilginç olmuş kusura bakmayın..

@Ehlika
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