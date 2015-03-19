Yeni Moto 360 önemli bir değişiklikle gelebilir

Motorola'nın Lenovo'ya satılmadan önce başladığı Moto 360 akıllı saat projesi oldukça beğenildi ve pazardaki önemli örneklerden birisi haline geldi. Lenovo'nun Moto 360 devam modeli üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Firmanın patronu yeni model ile ilgili bazı ipuçları paylaştı.

Aslında yanlışlıkla paylaştı desek daha doğru olur çünkü sosyal ağ hesabındaki gönderiyi yayınladıktan hemen sonra sildi. Gönderide Moto 360 modelinin özgürlük getirdiğine dair bazı fikirlerini paylaşırken bir de görsele yer verdi.

Görselde bir akıllı saat ve bu saate ait kadran, kayış, çerçeve gibi bileşenler görünüyor. Moto 360 modelinin yuvarlak tasarımını devam ettirdiği görülen bu prototipin pimli kayış bağlantıları dikkat çekiyor.

Hatırlanacağı üzere Moto 360 modeli altındaki kayışa oturtulmak suretiyle kullanılıyordu. Görseldeki prototip ise yeni nesil Moto 360 akıllı saatinin pimli kayış tasarımına sahip olacağının işaretlerini veriyor. Bu da saate daha klasik bir görünüm katacaktır.

Ayrıca diğer bir nokta da saat gövdesinin farklı boyutlarda olduğu. Bu da aynı Apple Watch gibi yeni Moto 360 modelinin farklı boyut seçenekleri ile gelebileceğini gösteriyor. Elbette bunlar şimdilik varsayımdan ibaret. Yeni Moto 360 modelinin ne zaman tanıtılacağı konusunda bir bilgi yok.









http://www.droid-life.com/2015/03/19/lenovos-ceo-may-have-just-outed-the-new-moto-360/