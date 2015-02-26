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Yeni Nexus akıllı telefonu Çin'den gelebilir

4 yıl
1,9b
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10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Nexus akıllı telefonu Çin'den gelebilir

Yıllardır Nexus programı altında çeşitli teknoloji devleri ile çalışan Google, birbirinden iddialı akıllı telefonlar piyasaya sürmüştü. Bu yıl için Nexus programında kimlerin yer alacağı bilinmiyor ancak Google'ın hedefinde farklı bir ülke var.
Son dönemdeki atılımları ile pazarda önemli bir paya sahip olan Çinli üreticiler Google'ın gözüne girmeyi başardı ve iddialara göre yeni Nexus akıllı telefonuna da imza atmaya hazırlanıyorlar.
Şimdilik Google'ın hangi firma ile anlaşmış olabileceği bilinmiyor ancak Mi Note Pro modelinde büyük emeği bulunan Hugo Barra'nın başkan yardımcılığını yaptığı Xiaomi akla gelen ilk isim. Gerçi Nexus 6 modelinde imzası bulunan Motorola artık Lenovo'nun ve Nexus 9 modelini üreten HTC de Çin'e bağlı bir özerk ülke olan Tayvanlı. Bu bakımdan geçen yılın Nexus programı dolaylı da olsa Çinli üreticileri yanına almıştı.
Bu noktada yaygın satış ağına sahip olmak da önem taşıyor. LG sayesinde Nexus 4 ve Nexus 5 modellerini ülkemizde görme fırsatına sahip olmuştuk. Ancak Motorola'nın bir süre önce pazardan çekilmiş olması nedeniyle halen Nexus 6 modeli resmi olarak ülkemize giriş yapmadı.
Bu bakımdan Huawei ve Meizu biraz daha ön plana çıkıyor. Xiaomi ise sadece Asya pazarında etkili durumda. Lenovo sırasını savdığı için bu üç firmadan birisine Nexus akıllı telefonu üretmek nasip olabilir.



http://www.phonearena.com/news/Google-to-partner-with-a-Chinese-manufacturer-on-the-next-Nexus-smartphone_id66443 Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Nexus nereden gelirse gelsin güzel oluyor genelde, bekliyoruz.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Huawei olur kesin
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kemalboran 4 yıl
Xiaomi yaparsa o telefon Türkiye'ye gelmez. Nexus 6 gibi. Huawei yaparsa gelir.
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DH Misafiri 4 yıl
Tayvan Çin'e bağlı özerk bir ülke değil. Halkı Çin'li olan Çin'den bağımsız bir ülkedir.
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El_domingo 4 yıl
turkiyede adam akıllı bi dagıtım agı olsun ve akıllı mantıklı fiyattan satılsında..
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Fenomenon 4 yıl
Xiaomi olabilir belki. Xiaomi dünyaya açılmak istiyor zaten. Adı nexus olursa işi çok daha kolay olur. Yani hem müşteri hem xiaomi açısından karlı olur.
Zenfone 2 alabilirim diye düşünüyordum ama xiaomi yapacaksa nexus'u beklerim :)
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Guest-FA9189F46 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
Xiaomi olabilir belki. Xiaomi dünyaya açılmak istiyor zaten. Adı nexus olursa işi çok daha kolay olur. Yani hem müşteri hem xiaomi açısından karlı olur.
Zenfone 2 alabilirim diye düşünüyordum ama xiaomi yapacaksa nexus'u beklerim :)

Xiaomi 2017 den önce türkiyeye gelmez huawei olmalı bence hem daha tecrübeli
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General. 4 yıl
Xiaomi yapsa tadından yenmez.
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Gladiotürk 4 yıl
Xiaomi'nin yanında Meizu biraz kurabiye kalır büyüklük açısından. Yeni Nexus Xiaomi'den gelecek demekki..
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