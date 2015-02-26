Yeni Nexus akıllı telefonu Çin'den gelebilir





Yıllardır Nexus programı altında çeşitli teknoloji devleri ile çalışan Google, birbirinden iddialı akıllı telefonlar piyasaya sürmüştü. Bu yıl için Nexus programında kimlerin yer alacağı bilinmiyor ancak Google'ın hedefinde farklı bir ülke var.

Son dönemdeki atılımları ile pazarda önemli bir paya sahip olan Çinli üreticiler Google'ın gözüne girmeyi başardı ve iddialara göre yeni Nexus akıllı telefonuna da imza atmaya hazırlanıyorlar.

Şimdilik Google'ın hangi firma ile anlaşmış olabileceği bilinmiyor ancak Mi Note Pro modelinde büyük emeği bulunan Hugo Barra'nın başkan yardımcılığını yaptığı Xiaomi akla gelen ilk isim. Gerçi Nexus 6 modelinde imzası bulunan Motorola artık Lenovo'nun ve Nexus 9 modelini üreten HTC de Çin'e bağlı bir özerk ülke olan Tayvanlı. Bu bakımdan geçen yılın Nexus programı dolaylı da olsa Çinli üreticileri yanına almıştı.

Bu noktada yaygın satış ağına sahip olmak da önem taşıyor. LG sayesinde Nexus 4 ve Nexus 5 modellerini ülkemizde görme fırsatına sahip olmuştuk. Ancak Motorola'nın bir süre önce pazardan çekilmiş olması nedeniyle halen Nexus 6 modeli resmi olarak ülkemize giriş yapmadı.

Bu bakımdan Huawei ve Meizu biraz daha ön plana çıkıyor. Xiaomi ise sadece Asya pazarında etkili durumda. Lenovo sırasını savdığı için bu üç firmadan birisine Nexus akıllı telefonu üretmek nasip olabilir.









http://www.phonearena.com/news/Google-to-partner-with-a-Chinese-manufacturer-on-the-next-Nexus-smartphone_id66443