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Yeni Nexus cihazı Huawei'nin üreteceği iddiaları güçleniyor

4 yıl
2,5b
1
20
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni Nexus cihazı Huawei'nin üreteceği iddiaları güçleniyor
Geçtiğimiz günlerde Çinli bir üreticinin yeni Nexus cihazını üreteceği gündeme gelmişti. Bu haberin hemen arkasından ise Huawei yeni Nexus tableti üreteceği ve LG'nin de yeni Nexus akıllı telefonu üreteceği iddia edildi. Bu kez ise daha güçlü bir kaynaktan aynı iddia ortaya atıldı.

En büyük mobil araştırma şirketlerinden birisi olan iSuppli'nin Çin bölgesi araştırma sorumlusu Kevin Yang Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yeni Nexus üreticisinin Huawei olacağını iddia etti. Ayrıca daha önceki iddialar da Weibo üzerinden Huawei'nin Nexus telefonu üreteceğini iddia ediyordu ancak kaynağı bulunmayan bu iddialar söylentiden öteye gidemiyordu. Nexus'un önümüzdeki dönemde düşük ve yüksek bütçeli olmak üzere iki model üretebileceği de konuşulanlar arasında. Bu durumda Huawei düşük fiyatlı modelin üretimini üstlenebilir. Bu durumda yüksek fiyatlı modeli daha önce de Nexus üretimi yapan LG üretebilir.

http://www.gsmarena.com/huawei_confirmed_as_next_nexus_phone_maker_by_isuppli-news-11418.php Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Yapsın yapsın, güzel olur
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okan_cehapelioglu 4 yıl
mate 7 beni hayal kırıklığına uğrattı
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AhMeTsT 4 yıl
Arkadaşlar Hawawey Almaın Bu Markada Bişi Var Diolar
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Taha0194 4 yıl
Ahada resmi
Kaynak
oizoioi.com.my/...


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gholen 4 yıl
Çakma makma. Süper cihazları var. G7 mate 7 canavar gibi.
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xmasx 4 yıl
Sony yapmalıydı.
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Fenomenon 4 yıl
huawei de yapsa LG de yapsa güzel olur.
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Eufloria 4 yıl
apple yapsın
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El_domingo 4 yıl
ucuz pahallı modelden ziyade apple ın yaptıgı gibi bir normal boyutta birde phablet modeli daha mantıklı...dağıtım ağları acısından lg ve huwaei markaları daha iyi seçim olur zira nexus 6 yı turkiyede henuz goremedik mesela..ince cerceveli, full hd ekran en az 2gb ram, adam akıllı pil, parmak izi ile kilid toz ve su geçirmezlik benim talep ettiğim ozellikler...lg nin yeni ekranı kullanılsa sahane olur mesela..
chip.com.tr/...
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DH Misafiri 4 yıl
En azından başka firmalardan esinlenip her üründe farklı tasarımla karşımıza geliyor. Samsung, Sony gibi her ürün aynı tasarımla gelmiyor.
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General. 4 yıl
Google`n Sony`ye garezi var herhalde, Sony yapsaydı fena olmazdı.
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mcebi001 4 yıl
Honor 6 plus ı getirsinlerde ister nexus ister p serisiyle olsun...
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