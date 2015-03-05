Yeni Nexus cihazı Huawei'nin üreteceği iddiaları güçleniyor

En büyük mobil araştırma şirketlerinden birisi olan iSuppli'nin Çin bölgesi araştırma sorumlusu Kevin Yang Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yeni Nexus üreticisinin Huawei olacağını iddia etti. Ayrıca daha önceki iddialar da Weibo üzerinden Huawei'nin Nexus telefonu üreteceğini iddia ediyordu ancak kaynağı bulunmayan bu iddialar söylentiden öteye gidemiyordu. Nexus'un önümüzdeki dönemde düşük ve yüksek bütçeli olmak üzere iki model üretebileceği de konuşulanlar arasında. Bu durumda Huawei düşük fiyatlı modelin üretimini üstlenebilir. Bu durumda yüksek fiyatlı modeli daha önce de Nexus üretimi yapan LG üretebilir.

http://www.gsmarena.com/huawei_confirmed_as_next_nexus_phone_maker_by_isuppli-news-11418.php