Yeni Nexus cihazları Huawei ve LG'nin üreteceği iddia ediliyor

Dün yeni Nexus modelin Çinli üreticiler tarafından üretilebileceğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı, bu iddialarda Huawei, Xiaomi ve Meizu gibi üreticiler üzerine yoğunlaşıyordu. Bu kez ortaya atılan iddia ise daha kesin bir hedef gösteriyor.

2015 yılının sonlarında geçtiğimiz yıl gibi (Nexus 6 - Motorola , Nexus-9 HTC) iki farklı üreticiden Nexus modelleri geleceği iddia ediliyor. Ayrıca iddialarda bahsi geçen Çinli üreticinin daha önce Nexus cihaz üretmemiş Huawei olacağı söylenirken Nexus 4, Nexus 5 gibi modelleri üreten LG'nin de diğer üretici olacağı belirtiliyor. Ayrıca Nexus modelli yeni telefon üretimini yine LG'nin yapacağı ve yeni Nexus tableti de Huawei'nin üstleneceği söyleniyor.



Google'ın bu seçimi yapmadaki sebeplerinden birisi de Qualcomm çözümlerinden ziyade kendi çipini üretebilen üreticilerle çalışmak istemesi olarak gösteriliyor. Bilindiği gibi Huawei Kirin çipsetini bir süredir geliştiriyor ve telefonlarında kullanıyor, LG'nin de NUCLUN işlemcisini geliştirdiği biliniyor ve bunun dışında farklı geliştirmeler de yaptığı iddia ediliyordu.