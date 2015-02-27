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Yeni Nexus cihazları Huawei ve LG'nin üreteceği iddia ediliyor

4 yıl
2,3b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni Nexus cihazları Huawei ve LG'nin üreteceği iddia ediliyor
Dün yeni Nexus modelin Çinli üreticiler tarafından üretilebileceğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı, bu iddialarda Huawei, Xiaomi ve Meizu gibi üreticiler üzerine yoğunlaşıyordu. Bu kez ortaya atılan iddia ise daha kesin bir hedef gösteriyor.
2015 yılının sonlarında geçtiğimiz yıl gibi (Nexus 6 - Motorola , Nexus-9 HTC) iki farklı üreticiden Nexus modelleri geleceği iddia ediliyor. Ayrıca iddialarda bahsi geçen Çinli üreticinin daha önce Nexus cihaz üretmemiş Huawei olacağı söylenirken Nexus 4, Nexus 5 gibi modelleri üreten LG'nin de diğer üretici olacağı belirtiliyor. Ayrıca Nexus modelli yeni telefon üretimini yine LG'nin yapacağı ve yeni Nexus tableti de Huawei'nin üstleneceği söyleniyor.

Google'ın bu seçimi yapmadaki sebeplerinden birisi de Qualcomm çözümlerinden ziyade kendi çipini üretebilen üreticilerle çalışmak istemesi olarak gösteriliyor. Bilindiği gibi Huawei Kirin çipsetini bir süredir geliştiriyor ve telefonlarında kullanıyor, LG'nin de NUCLUN işlemcisini geliştirdiği biliniyor ve bunun dışında farklı geliştirmeler de yaptığı iddia ediliyordu.

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HydroAcidX 4 yıl
LG'ye dönülmesinde fayda var. En azından tasarım iyi olur diye düşünüyorum.
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doctor_bey 4 yıl
Lg Nuclun kullanacaksa cihazlarda kullanmasın, bildiğimiz gibi Nuclun'un biraz performans sorunu vardı; tabi düzelteceklerse ne ala




Kirin hakkındaki düşüncem ise olumlu, gelecekse gelsin, Kirin işlemciler iyiydi
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doubledalak 4 yıl
Bekleyelim bakalım
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ninetales34 4 yıl
Ekran boyutu gerçekçi olursa yeni telefonum olur büyük ihtimalle nexus 5i hala kullanıyorum nexus 4 de zamanının iyi telefonlarından hala kullananlar var ,lg iyi bir tercih
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kdrcnrbyrm 4 yıl
Yine 6 inç olacaksa alınmaz
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DeepMind 4 yıl
Cinli bir firmaya urettirecegi kesin.Cunku Çinde hakimiyet kurmak istiyor dolayli yoldan.
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TheRad67 4 yıl
Sony yapabilir
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Elsa 4 yıl TheRad67
TheRad67
Sony yapabilir

Fotoğraf çerçevesi çıkar artık ortaya
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szr1907 4 yıl
google lenovo ile anlaşıp motorola droid maxx kasasına güncel donanımları koyup yeni nexus olarak piyasasya sürse çok güzel olur. 64 bit 4gb ram 20 mp kamera. 3900 mah. batarya kevlar kasa . kapasitif tuşlar miss gibi telefon
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wolferto 4 yıl
snapdragonlu telefonu cinliler uretiyor ve ucuz biz ucuz degiliz snapdragon kullanmayscagiz demek icin urasiyorlarsa bilemem.antutudan firlama puan alip ayni islemciyi baska firmanin hilesiz dusuk aldigi gunleride biliyoruz
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javaprof 4 yıl
yeni nexuslar f/p cihazı olacak o zaman.
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cumur 4 yıl wolferto
Snapdragonu Çinliler mi üretiyor onlar mtk dan başka bişey bilmezler ki karistirdiniz heralde
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MrGrey 4 yıl
Motorola iyidir motorola candir bence hello motoyla yola devam :) Nexus hakkinda hayirlisi ne diyelim.
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jodhpurs 4 yıl MrGrey
MrGrey

Motorola iyidir motorola candir bence hello motoyla yola devam :) Nexus hakkinda hayirlisi ne diyelim.

Kesinlikle size katılıyorum Motorola Nexus 6 kullanmaktayım, gerçekten adamlar yapmış klişesini kullanmaktan çekinmem.
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antepcarsi 4 yıl
Nexus 6 tasarım olarak Hayatimda gördüğüm en iğrenç Cihaz. Umarim yeni nexusu meizu yapar. Çünkü şarp in panellerini kullaniyorlar neredeyse çerçevesize yakin cihazlar ortaya çıkıyor. Eger meizu yaparsa hem tasarim olarak hemde fiyat performans açısından inanılmaz bir cihaz olacagina eminim
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