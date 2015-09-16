Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Nexus telefonlar için AppleCare benzeri garanti servisi sunulabilir

3 yıl
2b
1
7
Cep Telefonu Diğer
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Yeni Nexus telefonlar için AppleCare benzeri garanti servisi sunulabilir
29 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikle yeni ürünlerini görücüye çıkaracak olan Google'ın etkinlik kapsamında tanıtacağı ürünler arasında yeni Nexus akıllı telefonlar da yer alacak. Biri Huawei, biri de LG Electronics tarafından üretilen iki yeni Nexus telefonu resmi olarak tanıtacak olan Google, bununla da yetinmeyecek. Amerikalı teknoloji devinin yeni Nexus akıllı telefonlar için hazırladığı gelişmiş bir garanti servisini de bu etkinlik kapsamında tanıtması bekleniyor.
 AndroidPolice sitesi tarafından ortaya çıkarılan bilgiler, Google'ın Nexus kullanıcılarına AppleCare benzeri kapsamlı bir garanti servisi sunmayı planladığını gösterdi. Google Play Store'da görülen bu yeni servis Nexus Protect adını taşıyor. Nexus Protect ile ilgili detaylar şimdilik bilinmiyor olsa da, 29 Eylül'de tanıtılacak Nexus cihazlar için kullanıcılara sunulacak ek bir koruma planı olacağı tahmin ediliyor.
Bu koruma planı sayesinde Google'ın kullanıcılara ek garanti süresi sunması ve mevcut garanti süresi boyunca sunulan hizmeti geliştirmesi bekleniyor. AppleCare ve HTC'nin kullanıcılarına sunduğu "Uh Oh!" servisinin ardından şimdiden Google'ın benzer bir koruma planı sunmaya hazırlanması, bu tür gelişmiş garanti servislerinin akıllı telefon pazarında yaygınlaşmaya başlayacağını gösteriyor.

http://news.softpedia.com/news/google-possibly-prepping-nexus-protect-program-similar-to-apple-care-491644.shtml Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
senersongur 3 yıl
Nezus önce eskisi gibi 249 Dolar seviyesine gelsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canmania 3 yıl
Yalnız HTC nin uh oh servisi iyiymiş ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bekleyip görecegiz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 3 yıl
Rakiplerinden sonra çıkıp sadece yazılımı onlardan daha temiz ve devamlı güncelleme garantisi veriyor diye alınır mı alınır. Ama insanlar donanım sapığı olmuş maalesef 7420 dengi bi işlemci kullanmayacaklardır her zaman ki gibi :/ umarım yanılırım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TypeR_Mbt 3 yıl
Türkiye'de olmayacağı için sıkıntı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 yıl Mianfei
Kalasso
Rakiplerinden sonra çıkıp sadece yazılımı onlardan daha temiz ve devamlı güncelleme garantisi veriyor diye alınır mı alınır. Ama insanlar donanım sapığı olmuş maalesef 7420 dengi bi işlemci kullanmayacaklardır her zaman ki gibi :/ umarım yanılırım

S820 kullanıyor daha ne olsun?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mercedes-AMG GT S spor otomobil analizi "Hızlı, Hırçın ve Lüks" 3 yıl Gigaset akıllı telefon pazarına girdi: Başkan yardımcısı Hasan Palandöken ile konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim