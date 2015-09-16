Yeni Nexus telefonlar için AppleCare benzeri garanti servisi sunulabilir

29 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikle yeni ürünlerini görücüye çıkaracak olan Google'ın etkinlik kapsamında tanıtacağı ürünler arasında yeni Nexus akıllı telefonlar da yer alacak. Biri Huawei, biri de LG Electronics tarafından üretilen iki yeni Nexus telefonu resmi olarak tanıtacak olan Google, bununla da yetinmeyecek. Amerikalı teknoloji devinin yeni Nexus akıllı telefonlar için hazırladığı gelişmiş bir garanti servisini de bu etkinlik kapsamında tanıtması bekleniyor.

AndroidPolice sitesi tarafından ortaya çıkarılan bilgiler, Google'ın Nexus kullanıcılarına AppleCare benzeri kapsamlı bir garanti servisi sunmayı planladığını gösterdi. Google Play Store'da görülen bu yeni servis Nexus Protect adını taşıyor. Nexus Protect ile ilgili detaylar şimdilik bilinmiyor olsa da, 29 Eylül'de tanıtılacak Nexus cihazlar için kullanıcılara sunulacak ek bir koruma planı olacağı tahmin ediliyor.

Bu koruma planı sayesinde Google'ın kullanıcılara ek garanti süresi sunması ve mevcut garanti süresi boyunca sunulan hizmeti geliştirmesi bekleniyor. AppleCare ve HTC'nin kullanıcılarına sunduğu "Uh Oh!" servisinin ardından şimdiden Google'ın benzer bir koruma planı sunmaya hazırlanması, bu tür gelişmiş garanti servislerinin akıllı telefon pazarında yaygınlaşmaya başlayacağını gösteriyor.

http://news.softpedia.com/news/google-possibly-prepping-nexus-protect-program-similar-to-apple-care-491644.shtml