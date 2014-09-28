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Yeni Nexus telefonu ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Nexus telefonu ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor

Google'ın bu yıl ki Nexus akıllı telefonu için Motorola ile el sıkıştığı ve gelecek ay için lansman planları yaptığı bir süredir gündemi meşgul ederken, cihaz ile ilgili elle tutulur görseller de sızmaya başladı. Cihazın arka kısmından sonra bu kez ön kısmı karşımızda.

Arka profilden cihazın 5.9 inçlik bir ekrana sahip olacağı ihitmali güçlenirken, ön profilde ise cihazın açıklama kısmı görülüyor. Görüntüler net olmadığı için sadece Android L işletim sistemi üzerinde çalıştığı seçilebilse de ekran kenarlarında bakıldığında Moto X tasarımının karakteristik ögeleri göze çarpıyor. 

Yine ekranın büyük olduğu dikkatlerden kaçmazken, ön paneldeki stereo hoparlörler de belli belirsiz kendisini gösteriyor. Bunun haricinde cihaz ile ilgili bir izlenimnde bulunmak pek mümkü değil. 

Daha önce gündeme gelen bilgilere göre cihazda 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 3200mAh gücünde bir batarya yer alacağı ifade ediliyor ve cihaz gelmiş geçmiş en güçlü Nexus akıllı telefonu olacak. 

Nexus 6 haricinde Google'ın HTC ile birlikte bir de Nexus 9 tablet hazırlığı mevcut. Ancak Google tabletinde Android L platformundan tam anlamıyla istifade etmek istiyor ve bu bakımdan 64-bitlik özelleştirilmiş çift çekirdekli Tegra K1 yongasetine yer verecek. Bu da cihazı en güçlü Android tableti haline getirecek. Her iki cihazın da gelecek ay tanıtılması bekleniyor.  

http://bgr.com/2014/09/27/motorola-nexus-6-leaked-photo-2/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Linux 3.10 kullaniyor diyen arkadas bende android 4.4 var kernelde 3.40 yazıyor?
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swordmaster 4 yıl
Cok amator yorumlar var yahu
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SpesifikBrush 4 yıl
Nexus 6da 64 bit olmayacak mı şimdi?
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Master_Evil 4 yıl
6" çok büyük umarım olmaz
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Batuist 4 yıl
telefonlar gibi ellerimde büyüdüğü zaman anca alarım böylesi bir telefonu... insanlar cebine değilde başka bir tarafına soksunlar diye sanırım düşündüler üretirken.. yoksa öyle bir cep yok... artık sığacak başka yerlere ..!!
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Anna Dewitt 4 yıl Batuist
Batuist
telefonlar gibi ellerimde büyüdüğü zaman anca alarım böylesi bir telefonu... insanlar cebine değilde başka bir tarafına soksunlar diye sanırım düşündüler üretirken.. yoksa öyle bir cep yok... artık sığacak başka yerlere ..!!

Zaten "cep telefonu" gibi saçma bir ifadeyi biz bulmuşuz. Sanki onlarda da ismi cep telefonuymuş gibi yapılan bu yorumlara anlam veremiyorum. Adamlar bunlara smart phone ondan önce mobile phone diyordu. Cebinize koyun demediler yani hiçbir zaman.

Onun dışında katılıyorum bence de 5.9" çok büyük bir telefon için. Ben taşıma konusunda büyük sıkıntı yaşıyorum Note 3'le. Sürekli çanta taşıyorum Allahtan.
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Lightr 4 yıl
İyi hoş güzel de o inch nedir ya
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meego 4 yıl
Android L yi merak ediyorum umarım şu yavaşlık ve stabillik sorunu bu telefon ile ortadan kalkar...
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Captain_Ivy 4 yıl
O alttaki "üçgen-kare-yuvarlak" üçlüsü, nedense playstation kolunu anımsattı
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Pit0N 4 yıl
5 inc 1080 p üzeri gereksiz.
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ounomaus 4 yıl
nexus bekleyip görmek lazım ama fiyat /performans dengesi iyi olucaktır ama şu gerçek 2k ekran artık gereksiz 5.9 çok büyük çoğu kullanıcı biraz soğuk bakıyor boyutundan dolayı
google yine yanlış yapıyor google insanların uygun fiyata güzel android deneyimi alabileceği tablet ve telefon istiyor ama düşündükleri firmlar biraz yanlış nvidia tegra 3 faciası hala akıllarda ama bu tablette bizi umarım yanıltır
daha kötüsü htc niye firma kalitesiz ürün yapmıyor ama fiyata abanıyor arkadaş bunu normal insan alıcak (sonra zarar açıklıyorlar)

yanlız windows işletim sistemli intel işlemci by trailer yada core m aileli modeller geliyor tabi ipad air 2 geliyor güzel tablet savaşları başlasın
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TheDcdy 4 yıl
Nexus 5 kullanıyorum çok memnunum. Kamerası tatmin etmiyor ama zaten o parayı verirken stabil olsun kafam rahat etsin diye vermiştim.
Nexus 6 çıktığında acaba alsam mı diye düşündüm fakat bataryası canımı sıkmıştı. Şimdi ise 1 sene daha kullanırım rahatlıkla diyebiliyorum. Eğer ki 3200mah batarya ile gelirse bence kesinlikle alınmaya değer.
LG ile güzel iş götürdü. Motorola ile ne olur bilmiyorum fakat şimdi çıkacak olan bir yana seneye çıkacak olan model bence efsanevi olabilir.
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V4LKyR 4 yıl
Eveeeet, işte alınacak telefon. Fakat neden Snapdragon 810 ile gelmiyor ya, pfff. İnadına mı yapıyorlar acaba bunu? Şu Snapdragon 810 ille de 2015'te mi gelecek yani? Bari Tegra K1 ile gelseydi ikisi de. Yuh be. 1 senedir heryer ya 800, ya 801, ya da 805. 3'ü de aynı bana göre. (Adreno 330)
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bugracar94 4 yıl V4LKyR
V4LKyR
Eveeeet, işte alınacak telefon. Fakat neden Snapdragon 810 ile gelmiyor ya, pfff. İnadına mı yapıyorlar acaba bunu? Şu Snapdragon 810 ille de 2015'te mi gelecek yani? Bari Tegra K1 ile gelseydi ikisi de. Yuh be. 1 senedir heryer ya 800, ya 801, ya da 805. 3'ü de aynı bana göre. (Adreno 330)

Pardon ama snapdragon 805 de adnero 420 gpusu bulunmakta
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