Yeni Nexus telefonu ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor





Google'ın bu yıl ki Nexus akıllı telefonu için Motorola ile el sıkıştığı ve gelecek ay için lansman planları yaptığı bir süredir gündemi meşgul ederken, cihaz ile ilgili elle tutulur görseller de sızmaya başladı. Cihazın arka kısmından sonra bu kez ön kısmı karşımızda.





Arka profilden cihazın 5.9 inçlik bir ekrana sahip olacağı ihitmali güçlenirken, ön profilde ise cihazın açıklama kısmı görülüyor. Görüntüler net olmadığı için sadece Android L işletim sistemi üzerinde çalıştığı seçilebilse de ekran kenarlarında bakıldığında Moto X tasarımının karakteristik ögeleri göze çarpıyor.





Yine ekranın büyük olduğu dikkatlerden kaçmazken, ön paneldeki stereo hoparlörler de belli belirsiz kendisini gösteriyor. Bunun haricinde cihaz ile ilgili bir izlenimnde bulunmak pek mümkü değil.





Daha önce gündeme gelen bilgilere göre cihazda 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 3200mAh gücünde bir batarya yer alacağı ifade ediliyor ve cihaz gelmiş geçmiş en güçlü Nexus akıllı telefonu olacak.





Nexus 6 haricinde Google'ın HTC ile birlikte bir de Nexus 9 tablet hazırlığı mevcut. Ancak Google tabletinde Android L platformundan tam anlamıyla istifade etmek istiyor ve bu bakımdan 64-bitlik özelleştirilmiş çift çekirdekli Tegra K1 yongasetine yer verecek. Bu da cihazı en güçlü Android tableti haline getirecek. Her iki cihazın da gelecek ay tanıtılması bekleniyor.

http://bgr.com/2014/09/27/motorola-nexus-6-leaked-photo-2/