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Yeni Nintendo 3DS XL sahipleri şarj cihazını bulma problemi yaşıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni Nintendo 3DS XL sahipleri şarj cihazını bulma problemi yaşıyor
ABD'de ve Avrupa'da cuma günü satışa çıkacak yeni Nintendo 3DS XL versiyonunun kutu içeriğinde şarj cihazını barındırmıyor olması bazı kullanıcılar için problem yaratacak gibi gözüküyor. Eski Nintendo cihaz sahipleri bu cihazların adaptörlerini kullanabilecekken ilk defa Nintendo alacak kullanıcıların ise şarj cihazlarını ekstradan temin etmeleri gerekiyor.
Ancak kullanıcılar şarj cihazını temin etmek istediklerinde bazı problemler yaşanıyor. Amazon gibi büyük satış sitelerinde stokları bulunmayan şarj cihazının resmi olmayan kopyaları Ebay gibi kullanıcıların satış yapabildiği sitelerden temin edilebiliyor. Nintendo'nun kendi satış sitesinde 9.95 dolarlık fiyata bulunabilen şarj aletinin büyük satış sitelerinin stoklarında bulunmaması da resmi yollarla satın almak isteyen kullanıcıların Nintendo sisteminde yoğunluk yaratmasına sebep oluyor. Şimdilik Nintendo dışında hiç bir satıcıda stok bulunmadığı ancak bu problemin aşılması için diğer büyük satıcılara stok gönderilmesi gerektiği söyleniyor.

Yeni konsola sahip olacak kullanıcıların Nintendo şarj cihazı bulunmuyorsa konsolu satın almadan önce şarj cihazını sipariş etmeleri gerekecek. Aksi takdirde kullanıcılar pili tükenen konsolu şarj cihazı temin edene kadar kullanamayacaklar. Yeni Nintendo 3DS XL 199.99 dolarlık fiyat etiketine sahip.

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doctor_bey 4 yıl
Cidden saçmalık bu, tuvalete giripte tuvalet kağıdı bulamamak gibi bir şey
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erkahn 4 yıl
Yeni bir olay degil bu 3DS XL aldigimda da cikmamisti. Nintendo bunu hep yapiyor.
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javaprof 4 yıl
türkiyede kaç para olur acaba.
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alito 4 yıl
Adaptör yahu. kutuya koyaydında 9 dolar daha isteyeydin, milleti niye süründürüyorsun. Bu Nintendo'daki nasıl bir kafadır anlamadım.
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Bowser Zeki 4 yıl
Evde 3 tane şarj aletim var. New 3DS alacak kesimin %70 inde zaten DSI yad 3DS yad 2DS yada 3DS XL yada yada vardır mutlaka şarj aletleri :D O yüzden gerek görmemişler.


Pardon 4 tane var 1 tanede usb var 5 :D

New 3DS dende çıksa 6 olurdu (almıcam ama 3 tane var zaten neyime yetmiyor)

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Ac1DBuRN 4 yıl
199.99 luk fiyatı tutturcam diye şebekliğin alemi yoktu Nintendo
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blckhm 4 yıl
bence
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blckhm 4 yıl
adaptör olmalıydı
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blckhm 4 yıl
aslında okadar da değilmiş
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blckhm 4 yıl
iyiymiş
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Curimo 4 yıl
Sırf bu saçmalık nedeniyle protesto edip almamaları gerekiyor kullanıcıların. Bu adamlar ne içiyor ne çekiyor bilmiyorum ama sanki insanlarla dalga geçiyorlar. Canon da aynı şeyi yazıcılarında yapıyor; yazıcı alıp eve geliyorsun, kutu içeriğinde USB bağlantı kablosunun dahil olmadığını farkediyorsun. Unutuluyor mu(mümkün görünmüyor), düşünemiyorlar mı(o da münkün görünmüyor) yoksa her kullanıcıdan aksesuar gibi 9 Dolar kapma peşindeler mi(gayet mümkün) bilinmez ama silkelenip kendilerine gelmeleri lazım.
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GoldPunch 4 yıl
Şarj cihazının kutuya konmaması büyük saçmalık.
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