Yeni Nintendo 3DS XL sahipleri şarj cihazını bulma problemi yaşıyor

ABD'de ve Avrupa'da cuma günü satışa çıkacak yeni Nintendo 3DS XL versiyonunun kutu içeriğinde şarj cihazını barındırmıyor olması bazı kullanıcılar için problem yaratacak gibi gözüküyor. Eski Nintendo cihaz sahipleri bu cihazların adaptörlerini kullanabilecekken ilk defa Nintendo alacak kullanıcıların ise şarj cihazlarını ekstradan temin etmeleri gerekiyor.

Ancak kullanıcılar şarj cihazını temin etmek istediklerinde bazı problemler yaşanıyor. Amazon gibi büyük satış sitelerinde stokları bulunmayan şarj cihazının resmi olmayan kopyaları Ebay gibi kullanıcıların satış yapabildiği sitelerden temin edilebiliyor. Nintendo'nun kendi satış sitesinde 9.95 dolarlık fiyata bulunabilen şarj aletinin büyük satış sitelerinin stoklarında bulunmaması da resmi yollarla satın almak isteyen kullanıcıların Nintendo sisteminde yoğunluk yaratmasına sebep oluyor. Şimdilik Nintendo dışında hiç bir satıcıda stok bulunmadığı ancak bu problemin aşılması için diğer büyük satıcılara stok gönderilmesi gerektiği söyleniyor.

Yeni konsola sahip olacak kullanıcıların Nintendo şarj cihazı bulunmuyorsa konsolu satın almadan önce şarj cihazını sipariş etmeleri gerekecek. Aksi takdirde kullanıcılar pili tükenen konsolu şarj cihazı temin edene kadar kullanamayacaklar. Yeni Nintendo 3DS XL 199.99 dolarlık fiyat etiketine sahip. Yeni konsola sahip olacak kullanıcıların Nintendo şarj cihazı bulunmuyorsa konsolu satın almadan önce şarj cihazını sipariş etmeleri gerekecek. Aksi takdirde kullanıcılar pili tükenen konsolu şarj cihazı temin edene kadar kullanamayacaklar. Yeni Nintendo 3DS XL 199.99 dolarlık fiyat etiketine sahip.