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Yeni Nissan Leaf ilk defa görüntülendi

Yeni nesil Nissan Leaf, oldukça iyi bir şekilde kamufle edilmiş halde kameralara yakalandı. Elektrikli otomobilin kamuflajı tasarımındaki bazı değişikliklerin göze çarpmasına engel olamadı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Yeni Nissan Leaf modeli halka açık alanda ilk defa görüntülendi. Üzerindeki detayların belli olmaması adına neredeyse tamamen kamufle edilmiş olan otomobil, daha önceden paylaşılan ve Nissan’ın etkilendiği konseptle yapılan karşılaştırmaya göre birkaç ciddi tasarım değişikliğine sahip.
Tasarımın ve fotoğrafın karşılaştırılmasında göze çarpan ilk nokta ön farlardaki “V” şeklindeki ızgaralar. Tasarımda var olmayan bu detay, görünüşe göre otomobilin farlarına yapılan yorumlar nedeniyle Nissan tarafından eklenmiş. Bir diğer detay ise ön kısımdaki hava kanallarının olmaması. Kamuflaj nedeniyle kanalların nereye kaydırıldığı görülemiyor.
Tasarımının yanı sıra otomobilin 60 kWh kapasiteli bataryaya sahip olacağı ve tek seferde 320 Km yol katedebileceği tahmin ediliyor.

Yeni Nissan Leaf ilk defa görüntülendi
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Otomobilin tasarımını tam olarak ne zaman göreceğimiz bilinmiyor ancak Nissan, bu ayın başında düzenlenen Geneva Motor Show’da yeni Leaf’in Eylül ayında tanıtılacağını ve yılın sonuna doğru teslimatların başlayacağını doğrulamıştı. Bu nedenle yakın zamanda otomobilin yeni tasarımını göreceğimiz düşünülüyor.

https://electrek.co/2017/03/29/nissan-leaf-2018-next-gen-spotted/ Yorum Yaz
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oneyy1905 2 yıl en beğenilen
Çabuk "bilmem ne modelinin makyajsız kasasının şu kısmını andırıyor"cular gelmeden


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DH Misafiri 2 yıl
şu elektirikli araçlar çoğalsın artık insan oğlu belki bu kanser illetinden kurtulur
günde 90 miyon varil tüketiyoruz
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sistemli adam 2 yıl
aynen adı gibi duruyor. yani yaprak gibi.
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haunt54 2 yıl
Bir kaç ciddi değişiklik mi, aracın concept ile alakası yok
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ugurozer 2 yıl
20 senedir gelismemis su pil teknolojisi biraz kipirdasa petrolu silip atacaklar ama ne hikmetse lityum iyon da takildi kaldi...
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Guest-F2673E0F4 2 yıl ugurozer
Orijinalden alıntı: ugurozer
20 senedir gelismemis su pil teknolojisi biraz kipirdasa petrolu silip atacaklar ama ne hikmetse lityum iyon da takildi kaldi...

Hocam aslında daha gelişmiş ve şuanda kullanıldığını gördüğüm tek ürün Dyson v8 kablosuz süpürgesinde yada güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden elde edilen enerjiyi depolama için kullanılan bir bir pil var nikel kobalt aluminyum pili arabalarda kullanılsa 500 km yi kesinlikle sağlayabilecek bir pil teknolojisi ama maalesef pil çok güvenli değil kaza sırasında sıkıntı yaratma olasılığı var o yüzden katı hal pillerinin geliştirilmesini bekleyeceğiz. Araba hakkında konuşursan o eski çirkinliği gitmiş ve şuanki Nissan modellerine benzeyecek gibi duruyor.
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Moueson 2 yıl
Gelecek elektrikli araçların gelecegi.Önemli atılımlar yapılırsa çok ciddi satışlar yapabilir.
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Rohanli_Theoden 2 yıl
Elektirkli araba işine abd'den önce japonya'nın girmesini beklerdim.
Malum; petrolleri yok.
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oneyy1905 2 yıl en beğenilen
Çabuk "bilmem ne modelinin makyajsız kasasının şu kısmını andırıyor"cular gelmeden


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