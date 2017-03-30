Yeni Nissan Leaf ilk defa görüntülendi

Yeni Nissan Leaf modeli halka açık alanda ilk defa görüntülendi. Üzerindeki detayların belli olmaması adına neredeyse tamamen kamufle edilmiş olan otomobil, daha önceden paylaşılan ve Nissan’ın etkilendiği konseptle yapılan karşılaştırmaya göre birkaç ciddi tasarım değişikliğine sahip.

Tasarımın ve fotoğrafın karşılaştırılmasında göze çarpan ilk nokta ön farlardaki “V” şeklindeki ızgaralar. Tasarımda var olmayan bu detay, görünüşe göre otomobilin farlarına yapılan yorumlar nedeniyle Nissan tarafından eklenmiş. Bir diğer detay ise ön kısımdaki hava kanallarının olmaması. Kamuflaj nedeniyle kanalların nereye kaydırıldığı görülemiyor.

Tasarımının yanı sıra otomobilin 60 kWh kapasiteli bataryaya sahip olacağı ve tek seferde 320 Km yol katedebileceği tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Otomobilin tasarımını tam olarak ne zaman göreceğimiz bilinmiyor ancak Nissan, bu ayın başında düzenlenen Geneva Motor Show’da yeni Leaf’in Eylül ayında tanıtılacağını ve yılın sonuna doğru teslimatların başlayacağını doğrulamıştı. Bu nedenle yakın zamanda otomobilin yeni tasarımını göreceğimiz düşünülüyor.

https://electrek.co/2017/03/29/nissan-leaf-2018-next-gen-spotted/