Yeni Nissan Leaf ilk defa görüntülendi

Yeni Nissan Leaf modeli halka açık alanda ilk defa görüntülendi. Üzerindeki detayların belli olmaması adına neredeyse tamamen kamufle edilmiş olan otomobil, daha önceden paylaşılan ve Nissan’ın etkilendiği konseptle yapılan karşılaştırmaya göre birkaç ciddi tasarım değişikliğine sahip.
Tasarımın ve fotoğrafın karşılaştırılmasında göze çarpan ilk nokta ön farlardaki “V” şeklindeki ızgaralar. Tasarımda var olmayan bu detay, görünüşe göre otomobilin farlarına yapılan yorumlar nedeniyle Nissan tarafından eklenmiş. Bir diğer detay ise ön kısımdaki hava kanallarının olmaması. Kamuflaj nedeniyle kanalların nereye kaydırıldığı görülemiyor.
Tasarımının yanı sıra otomobilin 60 kWh kapasiteli bataryaya sahip olacağı ve tek seferde 320 Km yol katedebileceği tahmin ediliyor.
Otomobilin tasarımını tam olarak ne zaman göreceğimiz bilinmiyor ancak Nissan, bu ayın başında düzenlenen Geneva Motor Show’da yeni Leaf’in Eylül ayında tanıtılacağını ve yılın sonuna doğru teslimatların başlayacağını doğrulamıştı. Bu nedenle yakın zamanda otomobilin yeni tasarımını göreceğimiz düşünülüyor.
https://electrek.co/2017/03/29/nissan-leaf-2018-next-gen-spotted/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
günde 90 miyon varil tüketiyoruz
Hocam aslında daha gelişmiş ve şuanda kullanıldığını gördüğüm tek ürün Dyson v8 kablosuz süpürgesinde yada güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden elde edilen enerjiyi depolama için kullanılan bir bir pil var nikel kobalt aluminyum pili arabalarda kullanılsa 500 km yi kesinlikle sağlayabilecek bir pil teknolojisi ama maalesef pil çok güvenli değil kaza sırasında sıkıntı yaratma olasılığı var o yüzden katı hal pillerinin geliştirilmesini bekleyeceğiz. Araba hakkında konuşursan o eski çirkinliği gitmiş ve şuanki Nissan modellerine benzeyecek gibi duruyor.
Malum; petrolleri yok.