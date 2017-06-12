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Yeni Nissan X-Trail'ler Japonya'da ProPILOT sistemi opsiyonuyla satışa sunuldu

Otonom çalışmalarını tüm hızla sürdüren otomobil üreticilerinden birisi olan Nissan, ProPILOT ismini verdiği sistemini Japonya pazarında satılan X-Trail modelinde opsiyon olarak sunmaya başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Nissan tarafından geliştirilen ProPILOT teknolojisi hızlanma, frenleme ve direksiyon kontrolüyle, otobanda tek şeritte tam otonom sürüşe yakın bir sistem görüntüsü çiziyor. Hem hafif hem de yoğun trafikte kullanılabilen sistem bu sayede trafiğin olduğu durumlarda sürücüler için oldukça işlevsel olabilir.
Firma basın açıklamasında ProPILOT sistemi için dur kalk trafiğin güçlüğüne çözüm olduğunu belirten bazı ifadeler kullanırken, otoyolda ve trafikde kullanılabilen bu tarz yarı otonom sistemler sürücüleri tam otonom sürüşe geçmeden önce teşvik edici bir rol üstleniyor.
Şu ana kadar sadece Nissan Serena modelinde yer alan ve gelecek nesil Leaf elektrikli aracında da opsiyon olarak kullanılacağı belirtilen ProPILOT sistemi Japonya pazarında satışa sunulan yenilenen X-Trail SUV ile de opsiyon olarak sunulmaya başlandı. ProPILOT sisteminin yanında Intelligent Park Assist park yardımcısını da sunan firma, görülüyor ki otonom teknolojisi üzerine yaptığı çalışmaların meyvesini almaya başlamış.

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odeon99 2 yıl
güzel bir araba
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