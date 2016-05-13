Yeni Peugeot 208 modern görüntüsüyle 2018'de yollarda olacak

Peugeot'nun süper mini sınıfındaki modeli 208 ilk olarak 2012 yılında yollara çıkmış sonrasında ise 2015 yılında makyajlanarak son halini almıştı. Artık iyiden iyiye eskimeye başlayan model 2018 yerini daha modern bir tasarıma vermeye hazırlanıyor.

AutoExpress tarafından yayınlanan özel görseller yeni Peugeot 208'in tasarımını gözler önüne serdi. Daha canlı ve keskin hatlara sahip olan yeni Peugeot 208, günümüzdeki yeni nesil Peugeot'larla da benzer bir yüze sahip. Ön tarafında uzun gündüz LED farlarının yer aldığı araç şu anki nesli gibi 3 ve 5 kapı seçenekleriyle piyasaya sürülecek.

Genel profiliyle büyük abisi 308'e benzeyen yeni jenerasyon yine de uzunluğunu 4 metre aşağısında korumaya devam edecek. Yine de dingil mesafesinin uzadığı araç bu nedenden dolayı ön ve arkada daha kısa çıkıntılara sahip olacakken diz ve baş mesafesi konusunda daha fazla bir alana sahip olacak.

Dingil mesafesinin uzaması araçta yeni bir şasi kullanılmasına bağlanırken PSA ve Çin'li üretim ortağı Dongfeng tarafından geliştirilen bu yeni platform EMP1 kod adını taşıyor. 308'de kullanılan ve oldukça ağırlık kazancı sağlayan EMP2 gibi 208'e de bu 100 kilograma kadar ağırlık kazancı sağlayan EMP1 sayesinde aracın daha verimli olması bekleniyor.

PSA'nın yeni nesil BlueHDi dizel ve PureTech benzinli motorlarını barındıran yeni jenerasyon bu yönden oldukça zengin seçeneklere sahip. Benzin tarafında 3 silindirli turbo motorların yer alacağı aracın 70 beygirden 1.2 litre 150 beygire kadar motor seçenekleri sunması, 208 GTi versiyonunun ise yeni 1.6 THP 220 beygirlik motorla gelmesi bekleniyor.

Dizel motorlarında 1.6 litre hacimden 1.5 litreye hacim küçültmeye giden PSA'nın 75 beygirden 120 beygire kadar olan yeni dizel motorlarının da 2018 model 208'de yer alacağı düşünülüyor.

İç dizayn olarak daha hızlı bir bilgi ekranıyla gelmesi beklenen yeni modelde geliştirilmiş akıllı telefon bağlantısı ve multimedya seçeneklerinin olması bekleniyor.

Fransız kaynaklardan alınan bilgilere göre yeni Peugeot 208'in 2018 baharında Cenevre Motor Fuarında tanıtılması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/peugeot/208/95498/new-peugeot-208-due-in-2018-with-crisp-new-look