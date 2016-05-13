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Yeni Peugeot 208 modern görüntüsüyle 2018'de yollarda olacak

Yeni Peugeot 208 modern görünümüyle ilk defa internette boy gösterdi. Yeni nesil Peugeot tasarımlarının hatlarını taşıyan araca ait önemli detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
16,4b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Peugeot'nun süper mini sınıfındaki modeli 208 ilk olarak 2012 yılında yollara çıkmış sonrasında ise 2015 yılında makyajlanarak son halini almıştı. Artık iyiden iyiye eskimeye başlayan model 2018 yerini daha modern bir tasarıma vermeye hazırlanıyor.
AutoExpress tarafından yayınlanan özel görseller yeni Peugeot 208'in tasarımını gözler önüne serdi. Daha canlı ve keskin hatlara sahip olan yeni Peugeot 208, günümüzdeki yeni nesil Peugeot'larla da benzer bir yüze sahip. Ön tarafında uzun gündüz LED farlarının yer aldığı araç şu anki nesli gibi 3 ve 5 kapı seçenekleriyle piyasaya sürülecek.
Genel profiliyle büyük abisi 308'e benzeyen yeni jenerasyon yine de uzunluğunu 4 metre aşağısında korumaya devam edecek. Yine de dingil mesafesinin uzadığı araç bu nedenden dolayı ön ve arkada daha kısa çıkıntılara sahip olacakken diz ve baş mesafesi konusunda daha fazla bir alana sahip olacak.
Dingil mesafesinin uzaması araçta yeni bir şasi kullanılmasına bağlanırken PSA ve Çin'li üretim ortağı Dongfeng tarafından geliştirilen bu yeni platform EMP1 kod adını taşıyor. 308'de kullanılan ve oldukça ağırlık kazancı sağlayan EMP2 gibi 208'e de bu 100 kilograma kadar ağırlık kazancı sağlayan EMP1 sayesinde aracın daha verimli olması bekleniyor.
PSA'nın yeni nesil BlueHDi dizel ve PureTech benzinli motorlarını barındıran yeni jenerasyon bu yönden oldukça zengin seçeneklere sahip. Benzin tarafında 3 silindirli turbo motorların yer alacağı aracın 70 beygirden 1.2 litre 150 beygire kadar motor seçenekleri sunması, 208 GTi versiyonunun ise yeni 1.6 THP 220 beygirlik motorla gelmesi bekleniyor.
Dizel motorlarında 1.6 litre hacimden 1.5 litreye hacim küçültmeye giden PSA'nın 75 beygirden 120 beygire kadar olan yeni dizel motorlarının da 2018 model 208'de yer alacağı düşünülüyor.
İç dizayn olarak daha hızlı bir bilgi ekranıyla gelmesi beklenen yeni modelde geliştirilmiş akıllı telefon bağlantısı ve multimedya seçeneklerinin olması bekleniyor.
Fransız kaynaklardan alınan bilgilere göre yeni Peugeot 208'in 2018 baharında Cenevre Motor Fuarında tanıtılması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/peugeot/208/95498/new-peugeot-208-due-in-2018-with-crisp-new-look Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
1.2 litre 150 beygir nedir ya. Hem de 3 silindirli.
Motor teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor :)
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Master_Evil 3 yıl
Güzel olmuş, yeni kasanın hakkını vermişler
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Barni Moloztaş 3 yıl
Şık duruyor.
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Tensi 3 yıl
V4LKyR
1.2 litre 150 beygir nedir ya. Hem de 3 silindirli.Motor teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor :)

Ne mi, Fransiz copu. Mazda RX-8 'deki Wankel motor 1.3 litrede 239 HP uretiyor. Gercekten bu nedir ya? :D :D
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deboy 3 yıl
Arkadas bu haberi hangi editor yapmissa konuya tamamen fransiz!! Bu arac yeni 208 degil 308 bu kadar bilgi kirliligi yaratilamaz.
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kesbi 3 yıl deboy
deboy

Arkadas bu haberi hangi editor yapmissa konuya tamamen fransiz!! Bu arac yeni 208 degil 308 bu kadar bilgi kirliligi yaratilamaz.

Aynen katılıyorum. Bu araç 308 olmalı. 208 sanırım şöyle bişey olacak:
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kadirirdem 3 yıl
Çirkin olmuş
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positroN 3 yıl
baz ve orta donanımda mercek ve led farları kaldırıp flamanlı ampülü dayarlar yine. yetmez sis farları ve krom cıtaları da koymazlar. jantlar da 14 inch plastik kapalı olur araba şahine döner. hepsi aynı işte yumurta gibi arabalar.
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carreragt339 3 yıl
o arkadaki siyah barın acilen kalkması lazım. onun dışında bi 206 değil ama fena değil.
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muzar5 3 yıl
Harika görünüyor gerçekten.
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Halilowich 3 yıl
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Arka far tasarımı yeni çıkacak olan 308 sedan modeliyle aynı tasarımı paylaşıyor.
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BekirHan 3 yıl
206' tan miras kalan o genç, dinamik tanımı kenara bırakmışlar, oturaklı bir araca dönüştürmüşler yeni tasarımda. Yalnız dikkatimi çeken araç C segmenti gibi. Biraz fazla mı büyümüş ne?
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umutsen 3 yıl
Her yeni otomobil diğerlerinden muhakkak esinleniyor, bunun da önü DS4 arkası yeni C4 Picasso olmuş. Fransız kalmamışlar birbirlerine!
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peugeot, peugeot 208 ve
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