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Yeni Peugeot 3008 resmi olarak tanıtıldı

Peugeot kompakt SUV sınıfındaki modeli 3008’in en yeni versiyonunu tanıttı. Daha agresif hatlara kavuşan ve güçlü bir donanım seçeneği ile gelen Peugeot 3008’in detayları ve görselleri yazımızda.
2 yıl
23,9b
1
49
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yeni Peugeot 3008 resmi olarak tanıtıldı
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C-SUV sınıfının iddialı isimlerinden olması beklenen Peugeot 3008 sonunda resmi olarak tüm detayları ile ortaya çıktı. Donanım seçeneklerinden şasesine kadar komplike bir yenileme sürecinden geçen araç, “heyecan verici bir sürüş deneyimi” iddiası ile pazarlanıyor.

308 ile aynı platformu kullanan araç, bir önceki nesil 3008’den 100kg daha hafif olarak üretilebilmiş. Yeni nesil i-Cockpit tasarımıyla iç kısımda da heyecan verici çizgiler taşıyan araçta zengin motor ve donanım seçenekleri sunuluyor.

Donanıma göre farklılık göstermek kaydı ile aracın benzinli modelleri 1325, dizel motora sahip versiyonlar ise 1375kg ağırlığa sahip. Ayrıca araç önceki modelden 8cm daha uzun, dingil aralığı da 6cm daha geniş. Yerden yükseklik ise 22cm. Aracın bagaj kapasitesi de 90 litre büyümüş durumda. Ayrıca arka koltuklar yatırılarak 1580 litrelik alana erişilebiliyor.

Yeni Peugeot 3008 resmi olarak tanıtıldı
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Peugeot 3008’in diğer bazı teknik detayları ise şöyle:

  • 12inç büyüklüğünde dijital gösterge ve eğlence paneli
  • 8inç dokunmatik ekrana sahip yeni i-Cockpit gösterge ekranı
  • 515 Watt gücünde 10 hoparlörlü ses sistemi
  • Masaj yapan ön koltuklar, adaptif hız sabitleme
  • Trafik işareti tanıma ve şerit takip sistemi
  • 3D navigasyon desteği ve 360 derece görüş açısına sahip park asistanı
  • 1.2L PureTech motor, 130 beygir S&S 6 ileri manuel ve otomatik vites
  • 1.6L THP 165 beygir S&S 6 ileri otomatik vitesi
  • 1.6L BlueHDI 100 beygir S&S 5 ileri manuel vites
  • 1.6L BlueHDI 120 beygir S&S 6 ileri otomatik vites
  • 1.6L BlueHDI 120 beygir S&S 6 ileri manuel vites
  • 1.6L BlueHDI 150 beygir S&S 6 ileri manuel vites
  • 1.6L BlueHDI 180 beygir S&S 6 ileri otomatik vites


Aynı sınıfta yer alan Renault Kadjar, Nissan Qashqai gibi modeller ile sıkı bir rekabete girecek olan Peugeot 3008, yıl sonuna doğru ülkemizde satışa sunulmuş olacak. Aracın ülkemizdeki fiyatına ilişkin olaraksa henüz bir bilgi bulunmuyor.


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Abstraction 2 yıl en beğenilen
1.6 dizel 180 bg diye bir seçenek yok, yazım hatası olmuş.

150 ve 180 beygirlik dizeller 2.0 litre hacminde.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Abstraction 2 yıl en beğenilen TurkishDrifter
1.6 dizel 180 bg diye bir seçenek yok, yazım hatası olmuş.

150 ve 180 beygirlik dizeller 2.0 litre hacminde.
1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar kesinlikle yeni Peugeot 3008 almayın.Sıfır araç aldım arızalı çıktı ve arkasında durmuyorlar.Araçtan ses geliyor diye teslim almadım.29.11.2016 tarihinden bu zamana kadar çözüm yok Peugeot merkez sorun yok diyor.Aracı aldığımız bayi'nin ustaları Egr sesi geliyor diye rapor vermesine rağmen kabul görmüyor.Peugeot merkez ve Kütahya Peugeot bayisi sorumsuz şekilde davranıyor.Aracı Hale'n almadık.Hukuki yollara başvurdum.
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Panthér 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar kesinlikle yeni Peugeot 3008 almayın.Sıfır araç aldım arızalı çıktı ve arkasında durmuyorlar.Araçtan ses geliyor diye teslim almadım.29.11.2016 tarihinden bu zamana kadar çözüm yok Peugeot merkez sorun yok diyor.Aracı aldığımız bayi'nin ustaları Egr sesi geliyor diye rapor vermesine rağmen kabul görmüyor.Peugeot merkez ve Kütahya Peugeot bayisi sorumsuz şekilde davranıyor.Aracı Hale'n almadık.Hukuki yollara başvurdum.

EGR'yi değiştirseler olmuyor mu?
(Rapor yazılı mı?)
PSA biraz ilgisiz, Citroen de iyi bayi/servise rastlarsanız işleriniz çözülür ama Peugeot bayi/Servislerine işiniz düşerse biraz zor...
Peugeot da işler; satana kadar, mantığı ile yürüyor. Servis kalitesi ve işleyişi de zayıf.
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DH Misafiri 2 yıl
Muhteşem görünüyor hem içi hem dışı. Uygun fiyatla gelirse çok satar.
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Alpha Centauri 2 yıl
güzel olmuş
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Kadri Turan 2 yıl
Acaba baz modelinin tahmiri fiyatı ne olur bilen varmı
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Drferdi 2 yıl
Icini efsane yapmislar oyle boyle degil otomatik sanzumanini bilen kullanan arkadslar fikir verseler bizlere
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Hdplus 2 yıl
Güzel araç, baya satacağı belli
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Captain_Ivy 2 yıl
Görüntü olarak gerçekten hoş
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Drferdi 2 yıl
Arkadaslar bu peougout un otomatigi cift kavramali mi yoksa cvt tarzi mi bulamadim bi turlu kullananlar bu sanzumani memnun mudur acep?
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icemy 2 yıl Drferdi
Tam otomatik tork konvertörlü.
6 ileri otomatik eat6 gayet hızlı ve geçişleri güzel.
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INTRUDERTR 2 yıl Drferdi
Drferdi
Arkadaslar bu peougout un otomatigi cift kavramali mi yoksa cvt tarzi mi bulamadim bi turlu kullananlar bu sanzumani memnun mudur acep?

Torq konvertörlü yeni nesil klasik otomatik.
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tiridine 2 yıl
İç tasarım I-kokpit gerçekten başarılı modern ve aynı zamanda geniş iç hacim güzel olmuş.Mustang tarzı aslan pençesi arka farlar ve ön tasarımın dik ve yüksek olması suv havası kazandırmış.Dış tasarımda birkaç ayrıntı olmamış sanki bir sonraki nesline bırakılmış detaylarda var yada aceleye geldi bilemiyorum.Ön yüzünde sis farı çizgisinden alta doğru uzanan tasarım ve yan kapı altlarında kullanılan plastik bu güzelliği biraz perçinlemiş.Görüntü olarak şimdilik rakabet edecek düzeye geldi ama fiyat yönünden uygun olmadığı takdirde ülkemizde çok tercih edilmeyebilir.
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DH Misafiri 2 yıl
Iste beklene an geldi...muhtesem tasarim yeni i-cocpit ve daha bir suru teknolojik ekipman keske yil sonundan biraz daha once gelse araca dokunmak icin sabirsizlaniyorum her sey kusursuz peugeot 3008 in yaninda mutlaka renault nissan gibi araclari alicak olanlarda olacaktir onlarada allah yardim etsin akil fikir ihsan eylesin...
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haberelectro 2 yıl ahmet.
Yazdigin yazi benim yazim. Nerden ulastin?
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shadowgeist 2 yıl
Cok guzel olmus pug yine dunyanin parasini ister ayagina sıkar.1.2 motoru 80k bandindan surseler dagitir ortaligi
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vincentvega 2 yıl
Eskisi daha iyiydi. Ağırlığı gitmiş, züppe bir cross-over havası gelmiş
.
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