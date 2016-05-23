Yeni Peugeot 3008 resmi olarak tanıtıldı

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C-SUV sınıfının iddialı isimlerinden olması beklenen Peugeot 3008 sonunda resmi olarak tüm detayları ile ortaya çıktı. Donanım seçeneklerinden şasesine kadar komplike bir yenileme sürecinden geçen araç, “heyecan verici bir sürüş deneyimi” iddiası ile pazarlanıyor.

308 ile aynı platformu kullanan araç, bir önceki nesil 3008’den 100kg daha hafif olarak üretilebilmiş. Yeni nesil i-Cockpit tasarımıyla iç kısımda da heyecan verici çizgiler taşıyan araçta zengin motor ve donanım seçenekleri sunuluyor.

Donanıma göre farklılık göstermek kaydı ile aracın benzinli modelleri 1325, dizel motora sahip versiyonlar ise 1375kg ağırlığa sahip. Ayrıca araç önceki modelden 8cm daha uzun, dingil aralığı da 6cm daha geniş. Yerden yükseklik ise 22cm. Aracın bagaj kapasitesi de 90 litre büyümüş durumda. Ayrıca arka koltuklar yatırılarak 1580 litrelik alana erişilebiliyor.

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Peugeot 3008’in diğer bazı teknik detayları ise şöyle:

12inç büyüklüğünde dijital gösterge ve eğlence paneli

8inç dokunmatik ekrana sahip yeni i-Cockpit gösterge ekranı

515 Watt gücünde 10 hoparlörlü ses sistemi

Masaj yapan ön koltuklar, adaptif hız sabitleme

Trafik işareti tanıma ve şerit takip sistemi

3D navigasyon desteği ve 360 derece görüş açısına sahip park asistanı

1.2L PureTech motor, 130 beygir S&S 6 ileri manuel ve otomatik vites

1.6L THP 165 beygir S&S 6 ileri otomatik vitesi

1.6L BlueHDI 100 beygir S&S 5 ileri manuel vites

1.6L BlueHDI 120 beygir S&S 6 ileri otomatik vites

1.6L BlueHDI 120 beygir S&S 6 ileri manuel vites

1.6L BlueHDI 150 beygir S&S 6 ileri manuel vites

1.6L BlueHDI 180 beygir S&S 6 ileri otomatik vites





Aynı sınıfta yer alan Renault Kadjar, Nissan Qashqai gibi modeller ile sıkı bir rekabete girecek olan Peugeot 3008, yıl sonuna doğru ülkemizde satışa sunulmuş olacak. Aracın ülkemizdeki fiyatına ilişkin olaraksa henüz bir bilgi bulunmuyor.