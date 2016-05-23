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BMW sonunda Apple CarPlay desteğine kavuşuyor

Apple CarPlay’in etki alanı yen otomobil üreticileri ile genişlemeye devam ediyor. Bugüne kadar araçlarında kendi araç içi eğlence sistemlerini kullanan BMW, CarPlay desteği de getirme hazırlığında.
3 yıl
10,8b
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8
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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BMW sonunda Apple CarPlay desteğine kavuşuyor
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Apple ile BMW arasındaki ilişkilerin elektrikli otomobiller söz konusu olduğundan beri gelişmeye başladığına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Kendi alanının iki dev isminin elektrikli otomobiller noktasında dirsek temasında olduğu ve fikir alışverişinde bulunduğu dile getiriliyordu. Bu noktada nasıl bir noktaya gelindi bilemiyoruz ancak CarPlay’in yaygınlığına katkı sağlayacak bir hamle yapılmış olabilir.

BMW cephesinden sızdırılan yeni bilgilere göre 2016 yılının ikinci yarısından itibaren BMW, X5 M ve X6 M modellerinde Apple CarPlay desteğini de opsiyonel olarak sunmaya başlayacak. iDrive’a entegre olacak olan bu sisteme sahip araçların 1 Ağustos’tan itibaren Almanya’da satılacağı dile getiriliyor.

Ayrıca bu destek ile birlikte genişleyen opsiyon listesi, X5 M ve X6 M modellerine 7 serisinde yer alan 10,25inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran seçeneğini de getirecek. Bu arada hali hazırda satılmış bir çok araçta CarPlay desteği sadece kablo üzerinden yapılan bağlantılar ile sağlanabiliyor ancak iOS 9 güncellemesi ile Bluetooth ve WiFi desteği de getirilmişti. BMW’nin modellerinde kablosuz protokollerin de desteklenmesi kuvvetle muhtemel. Bu gelişmelere karşın henüz buradaki Apple’ın CarPlay partnerleri sayfasında BMW’nin adı yer almıyor. Buradaki güncellemenin araçlar satışa sunulduktan sonra yapılacağını düşünüyoruz.


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KURSAD. 2 yıl en beğenilen kadirirdem
kadirirdem

android'de gelsin iyi olur....

Sen bizi öldürmek mi istiyon , yolda 220 -250 basıyorsun , sonra pat bir uyarı tüm uygulamalar durduruldu. Araç yeniden başlatılıyor
kadirirdemandroid'de gelsin iyi olur....Sen bizi öldürmek mi istiyon , yolda 220 -250 basıyorsun , sonra pat bir uyarı...
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Barni Moloztaş 2 yıl
Her hafta güncelleme gelir buna şimdi
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kadirirdem 2 yıl
android'de gelsin iyi olur....
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KURSAD. 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

android'de gelsin iyi olur....

Sen bizi öldürmek mi istiyon , yolda 220 -250 basıyorsun , sonra pat bir uyarı tüm uygulamalar durduruldu. Araç yeniden başlatılıyor
3 Yanıt Yanıtla +13
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frostburn 3 yıl
Umarım x1'e de gelir , merakla bekliyoruz.
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