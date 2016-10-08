Yeni Resident Evil ve Underworld filmlerinin yeni fragmanları yayınlandı

Çizgi roman, film, dizi ve oyun meraklılarının buluşma noktalarından biri olan New York Comic-Con (NYCC)'un bu yılki ayağı şu sıralar New York'ta düzenlenmekte. Merakla beklenen birçok yeni projenin tanıtıldığı etkinlik kapsamında tanıtılan filmler arasında yeni Resident Evil ve Underworld filmleri de yer aldı. Önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak Resident Evil: The Final Chapter ve Underworld: Blood Wars'un yeni fragmanları NYCC 2016 kapsamında yayınlandı.

Vampirler ile lycanlar'ın asırlardır savaş halinde olduğu bir dünyada geçen Underworld serisinin yeni filmi, serinin ana karakteri olan Selene'in hikayesini anlatmaya devam edecek. Bir yandan Lycanlar ile bir yandan da kendisine ihanet eden vampirler ile savaşmakta zorunda olan Selene, asırlardır süren bu savaşı durdurmak için küçük bir vampir klanı ile birlikte çalışacak. Yeni fragmana bakılırsa Selene yepyeni güçlere kavuşmuş gibi görünüyor.

Yönetmenliğini Anne Foerster'in üstlendiği filmin başrollerinde Kate Beckinsale, Theo James, Charles Dance, Lara Pulver ve Tobias Menzies yer alıyor. Underworld: Blood Wars, 6 Ocak 2017'de izleyiciler ile buluşacak.

Popüler oyun serisinden beyaz perdeye uyarlanan ve bugüne kadar çekilen en başarılı oyun uyarlamaları arasında yer alan Resident Evil serisi ise, önümüzdeki yıl vizyona girecek The Final Chapter ile sona erecek. İnsan ırkının kurtuluşu için verilen savaşa öncülük eden Alice, dünyayı yok olmanın eşiğine getiren kötülüğün kökünü kazımak için, Umbrella Corporation'ın güçlerini topladığı Racoon City'e yolculuk edecek. Umbrella Corporation'a karşı bu son direnişte Alice'e daha önceki filmlerden tanıdığımız eski dostları da eşlik edecek.

Başrolünde bir kez daha Milla Jovovich'i izleyeceğimiz Resident Evil: The Final Chapter, 27 Ocak 2017'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/10/new-underworld-blood-wars-trailer-debuts-at-ny-comic-con-1201832731/