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Yeni Resident Evil ve Underworld filmlerinin yeni fragmanları yayınlandı

Resident Evil ve Underworld serilerinin merakla beklenen yeni filmlerinden fragmanlar New York Comic-Con kapsamında yayınlandı. Her iki film de önümüzdeki yılın başında vizyona girecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman, film, dizi ve oyun meraklılarının buluşma noktalarından biri olan New York Comic-Con (NYCC)'un bu yılki ayağı şu sıralar New York'ta düzenlenmekte. Merakla beklenen birçok yeni projenin tanıtıldığı etkinlik kapsamında tanıtılan filmler arasında yeni Resident Evil ve Underworld filmleri de yer aldı. Önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak Resident Evil: The Final Chapter ve Underworld: Blood Wars'un yeni fragmanları NYCC 2016 kapsamında yayınlandı.
Vampirler ile lycanlar'ın asırlardır savaş halinde olduğu bir dünyada geçen Underworld serisinin yeni filmi, serinin ana karakteri olan Selene'in hikayesini anlatmaya devam edecek. Bir yandan Lycanlar ile bir yandan da kendisine ihanet eden vampirler ile savaşmakta zorunda olan Selene, asırlardır süren bu savaşı durdurmak için küçük bir vampir klanı ile birlikte çalışacak. Yeni fragmana bakılırsa Selene yepyeni güçlere kavuşmuş gibi görünüyor.
Yönetmenliğini Anne Foerster'in üstlendiği filmin başrollerinde Kate Beckinsale, Theo James, Charles Dance, Lara Pulver ve Tobias Menzies yer alıyor. Underworld: Blood Wars, 6 Ocak 2017'de izleyiciler ile buluşacak.
Popüler oyun serisinden beyaz perdeye uyarlanan ve bugüne kadar çekilen en başarılı oyun uyarlamaları arasında yer alan Resident Evil serisi ise, önümüzdeki yıl vizyona girecek The Final Chapter ile sona erecek. İnsan ırkının kurtuluşu için verilen savaşa öncülük eden Alice, dünyayı yok olmanın eşiğine getiren kötülüğün kökünü kazımak için, Umbrella Corporation'ın güçlerini topladığı Racoon City'e yolculuk edecek. Umbrella Corporation'a karşı bu son direnişte Alice'e daha önceki filmlerden tanıdığımız eski dostları da eşlik edecek.
Başrolünde bir kez daha Milla Jovovich'i izleyeceğimiz Resident Evil: The Final Chapter, 27 Ocak 2017'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/10/new-underworld-blood-wars-trailer-debuts-at-ny-comic-con-1201832731/ Yorum Yaz
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KaleyDeskop 3 yıl en beğenilen
hatırlıyorum'da bu iki seri dahil sinemalara düşer düşmez bizim elazığın yerel kanalı kanal 23'de korsan olarak yayınlanırdı, sırf bu filmler değil bir çok film yayınlanırdı, allah razı olsun diyorum zamanında internetimiz yoktu sayelerinde film izlerdik :D
hatırlıyorum'da bu iki seri dahil sinemalara düşer düşmez bizim elazığın yerel kanalı kanal 23'de korsan olarak yayınlanırdı, sırf bu filmler değil bir çok fil...
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djvietnam 3 yıl
burdan saçma sapan film çeken türk yönetmenlere selam olsun
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Guest-C302EA147 3 yıl
Resident evil son filmlerinde korku yerine aksiyona gecti. Eger korku agirlikli bir konu olmazsa tutmaz.
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aycibin 3 yıl
Kate, milla ve ali...izlenecek tabiii...
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V4LKyR 3 yıl
Underworld'ü görünce aklıma derhal Kate Beckinsale gelir...
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Dodge 3 yıl
Underworld'un yeni filmini daha çok merak ediyorum nedense.Ayrıca Kate Beckinsale'ı bu rolde özlemiştim.

RE'de gelsin bir ara bakarız.
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pokezoom 3 yıl
Filmde bi gulyabani eksik. Onu da koyarlarsa zombi adı altında eklenmedik ucube bırakmazlar :) şaka bi yana bu seriyi seviyorum.
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skywalker06 3 yıl
Resident Evil en sonunda bitiriyorlar oyununa kıyasla bu kadar saçma konulu bir film olamaz orjinal oyuna sadık kalıp şu filmi yapsalar daha çok tutardı buna eminim korku oyununu sürekli aksiyon olarak sinemaya aktarmaları saçma allahtan resident evil'ın yeni 3.bölüm olacak çizgi dizisi çıkacak o hiç değilse seriye sadık kalıyor ve oyun içi animasyon tarzı olduğu için daha iyi
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CENS. 3 yıl
Yorumu fragmanları izlemeden yapmışım ve gerçekten haklıyım sanırım. :D Abi RE abarttıda abarttı o uçan şey ne öyle zombi olayı zaten über bi olayken iyice marjinalliğe kaçmışlar. Bu kadarda olmaz bence BENCE bence :D
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CENS. 3 yıl
RE niye bu kadar popüler anlamış değilim. Underworld bence BENCE bence RE'den kat kat iyi film serisi lakin hakettiği değeri bence BENCE bence görmüyor.
Ha iki film serisinide severek izlerim ama underworld daha ağır basıyor bende valla. Çıksada izlesek.
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ApsinteX 3 yıl
Nerede "Micheal" yine yok.. Yapmayın ama;adamı kaç filmdir göremiyoruz. İkisi de favorimdir..Underworld'ün ilk filmini VCD de CD'den izlemiştim asla unutmam. O zaman İnternet her yerde yaygın değildi vay be yaşlanıyoruz.. :)
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MALTHAEL 3 yıl
Underworld u özlemişim .
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