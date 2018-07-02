Yeni Skoda Kodiaq RS gelmeden rekor haberi geldi

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Skoda’yı 7 kişilik SUV sınıfında temsil eden ve Türkiye’de 163 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Kodiaq’ın yeni performanslı RS versiyonu, Almanya’nın dünyaca ünlü yarış pisti Nürburgring’te en hızlı turunu atarak sınıfının rekorunu kırmayı başardı.

Çek üretici Skoda’nın ilk performanslı SUV modeli olmaya hazırlanan Kodiaq RS, isminin yanında bulunan RS (Rally Sport) harflerini boşuna taşımadığını gösterdi. Nürburgring pistinin yaklaşık 21 km’lik Nordschleife bölümünü 9 dakika 29.84 saniyelik tur zamanıyla tamamlamayı başaran yeni Kodiaq RS, 7 kişilik SUV’lar arasında rekora imza attı.

Kodiaq serisi içinde sadece RS’te kullanılan 2.0 litrelik BiTDI dizel motor 236 beygir güce sahip. Düşük devirlerde bile olağanüstü tepki verebildiği iddia edilen bu motor, gücünü daha görünür kılabilmek için Dinamik Ses Yükseltici ile desteklenmiş. Dinamik Şasi Kontrolü ve dört tekerlekten çekiş sistemi gibi donanımlara sahip olan Kodiaq RS’in ekim ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı kapsamında tanıtılması bekleniyor.

İşte yeni Skoda Kodiaq RS’in rekora imza attığı anları gösteren video: