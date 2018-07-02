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Yeni Skoda Kodiaq RS gelmeden rekor haberi geldi

Skoda'nın ilk performanslı SUV modeli olarak dikkat çeken yeni Skoda Kodiaq RS, Nürburgring pistinde en hızlı turunu atarak sınıfının rekorunu kırdı. O anları haberimizdeki videodan izleyebilirsiniz.
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Skoda Kodiaq RS gelmeden rekor haberi geldi
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Skoda’yı 7 kişilik SUV sınıfında temsil eden ve Türkiye’de 163 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Kodiaq’ın yeni performanslı RS versiyonu, Almanya’nın dünyaca ünlü yarış pisti Nürburgring’te en hızlı turunu atarak sınıfının rekorunu kırmayı başardı.

Çek üretici Skoda’nın ilk performanslı SUV modeli olmaya hazırlanan Kodiaq RS, isminin yanında bulunan RS (Rally Sport) harflerini boşuna taşımadığını gösterdi. Nürburgring pistinin yaklaşık 21 km’lik Nordschleife bölümünü 9 dakika 29.84 saniyelik tur zamanıyla tamamlamayı başaran yeni Kodiaq RS, 7 kişilik SUV’lar arasında rekora imza attı.

Kodiaq serisi içinde sadece RS’te kullanılan 2.0 litrelik BiTDI dizel motor 236 beygir güce sahip. Düşük devirlerde bile olağanüstü tepki verebildiği iddia edilen bu motor, gücünü daha görünür kılabilmek için Dinamik Ses Yükseltici ile desteklenmiş. Dinamik Şasi Kontrolü ve dört tekerlekten çekiş sistemi gibi donanımlara sahip olan Kodiaq RS’in ekim ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı kapsamında tanıtılması bekleniyor.

İşte yeni Skoda Kodiaq RS’in rekora imza attığı anları gösteren video:


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.PanxeR. 10 ay en beğenilen
Araba pahalı değil , bizim paramızın değeri yok. Fiyatlara laf edip tepki gösterenler oy verirkende laflarını söyleyip tepki gösterecek yoksa aynı şekilde yolunmaya devam.
Araba pahalı değil , bizim paramızın değeri yok. Fiyatlara laf edip tepki gösterenler oy verirkende laflarını söyleyip tepki gösterecek yoksa aynı şekilde yolu...
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elektrontan 10 ay
Keşke Kodiaq RS yerine Fabia RS veya Rapid RS yapsalar, daha mantıklı.
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.PanxeR. 10 ay en beğenilen
Araba pahalı değil , bizim paramızın değeri yok. Fiyatlara laf edip tepki gösterenler oy verirkende laflarını söyleyip tepki gösterecek yoksa aynı şekilde yolunmaya devam.
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mavizaman 10 ay
rs suv? ilginç fantezi rs6dan sonra.
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haberelectro 10 ay
Insan su sureyi yapip rekor diye duyurmaz ya utanir biraz
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BOLDVIPER 10 ay
ben daha normal kodiaqı alamadım, rs i çıkmış onuda alamayacağım için sorun yok :D 163 binden başlıyor vay yavrum vay, en boş halinin şahinden farkı yok neredeyse ona rağmen 163 bin
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