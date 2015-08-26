Yeni Sony Xperia akıllı telefonu odaklama konusunda iddialı olacak

Gelecek hafta başlayacak olan IFA 2015 tüketici elektroniği fuarında en büyük standlardan birisi Sony'ye ait olacak. Mobil cihaz, televizyon, müzik, kulaklık gibi pek çok ürün tanıtacak olan Sony'nin yeni Xperia serisini de görücüye çıkarması bekleniyor.





Twitter üzerinden paylaşımlarına başlayan Sony, yeni seride dikkat çekici bir odaklama özelliğine yer vereceğini belirtti. Elbette bu seri hangisi ve odaklama türü ne olacak bununla ilgili net bir bilgi yok.





Sony'nin muhtemelen IMX230 sensörüne yeni cihazında yer vereceği tahmin ediliyor. Moto X Style ve Xperia M5 modelinde de karşımıza çıkan sensör 21.5MP çözünürlüğünde ve Sony ilk kez faz algılamalı otomatik odaklama sistemine yer vermişti.





Kadraja giren nesnelerin odağa olan uzaklığını ölçerek saliseler içerisinde otomatik odaklama yapabilen bu teknoloji şu an pek çok akıllı telefon modelinde de kullanılıyor. Bunun haricinde LG amiral gemilerinden hatırlayacağımız lazer destekli otomatik odaklama çözümleri mevcut.





Sensörde f/2.4 diyafram aralığı ve maksimum 3200 ISO değeri yer alıyor. Sensör 0.25 saniyede otomatik odaklanabiliyor. Sensörde ayrıca 192 otomatik odaklama noktası ile hızlı hareket eden nesneler de takip edilebiliyor. Ancak amiral gemi olması nedeniyle sensörün biraz daha optimize edilebileceği düşünülüyor.





Xperia Z5 serisinde 3 modelin yer alması bekleniyor. Bunlar Xperia Z5, Xperia Z5 Compact ve Xperia Z5 Plus şeklinde sıralanıyor. Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact modellerinin bu yıl piyasaya çıkması kuvvetle muhtemel. Ancak Xperia Z5 Plus modelinin gelecek yıla kalabileceği belirtiliyor.





Xperia Z5 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM bulunacağı tahmin edilirken, Xperia Z5 Compac modelinde ise 4.7 inçlik 720p çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3 GB bellek ve IP68 sertifikası olacak. Xperia Z5 Plus modelinin döneme göre Snapdragon 810 veya 820 yongaseti kullanacağı ifade ediliyor.