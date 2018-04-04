Yeni Spider-Man oyunu Eylül ayında geliyor

PlayStation 4 için yeni bir Spider-Man oyununun geliştirildiği uzun zamandır biliniyordu. Nihayet oyunun çıkış tarihi resmi olarak doğrulandı. Insomniac Games tarafından geliştirilen yeni Spider-Man oyunu sonbaharda PlayStation 4 için çıkacak.

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Yapımcı şirket PlayStation 4 için yeni Spider-Man oyununun 7 Eylül 2018'de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Yıllar sonra gelecek ilk Spider-Man oyunu olacağı için beklenti büyük. Oyunun geçtiğimiz yıl vizyona giren Spider-Man: Homecoming (Örümcek-Adam: Eve Dönüş) filmi ile ilgili olmayacağı belirtiliyor.

Oyunun fiyatı da belli oldu

Spider-Man oyunu perakende ve dijital olarak 59.99 dolar karşılığında satışa sunulacak. Ayrıca 80 dolarlık Digital Deluxe Edition ve 150 dolarlık Collector’s Editions versiyonlarının olacağını da belirtelim.

Oyunun Digital Deluxe Edition versiyonunu satın alan herkes Insomniac'ın gelecek için planladığı tüm indirilebilir bonus görevleri de alacak. Collector’s Editions için 150 doları gözden çıkaranlar ise bunlara ek olarak oyunla birlikte heykel, steelbook metal kutu, çıkartma ve diğer bazı fiziksel hediyelere sahip olacaklar.

https://www.youtube.com/watch?v=luh7RLYn1Bw