Yeni Tesla Model S 100 üzerinden 103 puan aldı

Elektrikli otomobillerin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda önde gelen firmalar arasında yer alan Tesla Motors, yeni elektrikli otomobili Tesla Model S P85D ile zoru başardı ve Consumer Reports'un derecelendirme sistemini alt üst etti. Seksen yılı aşkın süredir çeşitli ürünleri test edip derecelendiren Consumer Report dergisi tarafından tüm zamanların en iyi arabası ünvanına layık görülen yeni Tesla Model S, derginin 100 puanlık derecelendirme sisteminde 103 puan almayı başardı. Tesla Model S P85D'nin gösterdiği inanılmaz performans sonrası derecelendirme sistemini değiştirmek zorunda kalan Consumer Report, P85D'yi ölçü alarak yeni bir derecelendirme sistemi oluşturdu.



Dünyanın en iyi arabası ünvanını P85D'ye kaptıran otomobil, Tesla Motors'un bir önceki aracı olan ve Consumer Reports tarafından 2013 yılında test edilen Tesla Model S'ten başkası değildi. Tesla otomobillerinin gösterdiği yüksek performans hakkında konuşan Consumer Reports otomobil editörü Mark Rechtin, normalde performans odaklı araçlarda verimliliğin düştüğünü ama adeta fizik kurallarına karşı koyan P85D'de performans artarken verimliliğin de arttığını belirtti.

Saate 97 km hıza 3.5 saniyede çıkan yeni Tesla Model S'in performans olarak benzersiz olmasına rağmen kusursuz olmadığını belirten Consumer Reports, 128 bin dolarlık otomobilin iç tasarım konusunda aynı fiyat bandındaki bazı otomobiller kadar etkileyici olmadığını belirtti. Müthiş performansına rağmen P85D'nin elektrikli bir araç olduğuna ve uzun mesafeler için şarj istasyonlarına ihtiyaç duyacağına dikkat çeken Consumer Reports, Tesla Motors'un şarj istasyonlarının henüz yeterli sayıya ulaşamadığını ifade etti.



http://www.engadget.com/2015/08/27/tesla-model-s-broke-consumer-reports-rating-system/