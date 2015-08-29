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Yeni Tesla Model S 100 üzerinden 103 puan aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
12,7b
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yeni Tesla Model S 100 üzerinden 103 puan aldı
 Elektrikli otomobillerin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda önde gelen firmalar arasında yer alan Tesla Motors, yeni elektrikli otomobili Tesla Model S P85D ile zoru başardı ve Consumer Reports'un derecelendirme sistemini alt üst etti. Seksen yılı aşkın süredir çeşitli ürünleri test edip derecelendiren Consumer Report dergisi tarafından tüm zamanların en iyi arabası ünvanına layık görülen yeni Tesla Model S, derginin 100 puanlık derecelendirme sisteminde 103 puan almayı başardı. Tesla Model S P85D'nin gösterdiği inanılmaz performans sonrası derecelendirme sistemini değiştirmek zorunda kalan Consumer Report, P85D'yi ölçü alarak yeni bir derecelendirme sistemi oluşturdu.
 Dünyanın en iyi arabası ünvanını P85D'ye kaptıran otomobil, Tesla Motors'un bir önceki aracı olan ve Consumer Reports tarafından 2013 yılında test edilen Tesla Model S'ten başkası değildi. Tesla otomobillerinin gösterdiği yüksek performans hakkında konuşan Consumer Reports otomobil editörü Mark Rechtin, normalde performans odaklı araçlarda verimliliğin düştüğünü ama adeta fizik kurallarına karşı koyan P85D'de performans artarken verimliliğin de arttığını belirtti.
 
Yeni Tesla Model S 100 üzerinden 103 puan aldı
Saate 97 km hıza 3.5 saniyede çıkan yeni Tesla Model S'in performans olarak benzersiz olmasına rağmen kusursuz olmadığını belirten Consumer Reports, 128 bin dolarlık otomobilin iç tasarım konusunda aynı fiyat bandındaki bazı otomobiller kadar etkileyici olmadığını belirtti. Müthiş performansına rağmen P85D'nin elektrikli bir araç olduğuna ve uzun mesafeler için şarj istasyonlarına ihtiyaç duyacağına dikkat çeken Consumer Reports, Tesla Motors'un şarj istasyonlarının henüz yeterli sayıya ulaşamadığını ifade etti.

http://www.engadget.com/2015/08/27/tesla-model-s-broke-consumer-reports-rating-system/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 4 yıl en beğenilen
Yerli elektrikli otomobil yakın zamanda tanıtılacak diyorlardı. Keşke bu tesla model alınarak yapılsa. Tamamen kopya bir ürün yapılsın demiyorum ancak teknoloji, menzil ve tasarım olarak Tesla örnek alınabilir.
Yerli elektrikli otomobil yakın zamanda tanıtılacak diyorlardı. Keşke bu tesla model alınarak yapılsa. Tamamen kopya bir ürün yapılsın demiyorum ancak teknoloji...
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koraygunca 3 yıl
Aslında imkan olsa sadece destek amaçlı olsa dahi alınıp binilecek otomobil neden derseniz bunlar geleceğin otomobilleri belki gelecekte ilk prototipler olarak anılacak ama illaki kıt olan fosil kaynaklar tükenecek o nedenle bu girişimlerin tüm insanlar tarafından desteklenmesi gerekiyor ama insanoğlu olarak yaşamımızı idame ettiriken fayda maliyet ekseninde düşünmemiz gerekiyor tüm insanlığın gelişimi olarak düşünmekten biraz uzağız
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
ford mondea terk
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StaatSanWalt 4 yıl
Artık nasıl para yedirdilerse consumer reportsa, yoksa zaten son şansları bunu satmak zarardan dükkanı kapatacaklar bildiğim kadarıyla
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Sirkadyen 4 yıl StaatSanWalt
StaatSanWalt

Artık nasıl para yedirdilerse consumer reportsa, yoksa zaten son şansları bunu satmak zarardan dükkanı kapatacaklar bildiğim kadarıyla

Ne zararı yahu adamlar şakır şakır satıyor Model S'leri. Arka arkaya fabrikalar açılıyor, Model X yeni satışa çıktı çıkacak, daha Model 3 gelecek.
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DH Misafiri 4 yıl
Tesla Motors'a tedarik saglayan bir firmaya finansal danismanlik yapiyorum; bu vesile ile Tesla Motors CA fabrikasini ziyaret ettim ve hayran kaldim. Hic bir sey manuel degil; hersey otomasyon ile yurutuluyor. HM, Ford, Toyota fabriklarini da gezmistim ve inanin Tesla nin yaninda Toyota bile hic kaliyor.
Tesla Motors cok ciddi bir sekilde piyasayi domine edecektir. Gerek yatirim tesvigi, gerekse de verimlilik, ki en onemli rekabet avantaji bu, acisindan cok ileri duzeyde.
Bu arada bir seyi duzeltmek isterim, bir arkadas Pirius dan daha az yakiyor diye bir bilgi atmis; Pirius hibrid tabanli bir motor dinamigi var ki bu motor benzin ile calisyor olup fren pedalina basilmasi ile hibrid sistem kendisini sarj ediyor; mekanizma cok verimli ve ciddi anlamda yakit tasarrufu yapmaktadir. USA de yasiyorum ve 2012 model Pirius kullaniyorum. Yakit sarfiyati 44-45 mpg (galon basina mil) ve yaklasik 380-400 mil bandinda menzil soz konusu.
Tesla Motors ise 100% elektrikli olup hic bir yakit sarfiyati soz konusu degildir. Demek istedigim Tesla Motors ile 0 benzin sarfiyati, sadece elektrik tuketimi, ki bunu da belirli istasyonlarda 1-1.5 saat icinde 100% sarj imkani veriliyor. California San Diego da ki gozlemlerim.
Inanilmaz derece cok yakisikli ve kaliteli arac, ama 120 bin usd cok yuksek. halihazirda 40-70 bin usd bandinda tesla motor araclari.
saygilar
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Hümiyettin 4 yıl
Belki para karşılığı bir reklamdır.
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TurboBoosted 4 yıl
Adamlar yapiyor. Biz yine sadece bakiyoruz.
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alp0007 4 yıl
Günümüz teknolojisi enerji depolama sorununu çözemedi. Ancak böyle mühendislik harikaları ile bir şeyler deneniyor. Bence Tesla hiç bir zaman dünya çapında yaygın kullanılacak araba yapamayacak.
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pleksiglass 4 yıl alp0007
Eninde sonunda bulacaklar ve az kaldı :

Artık lityum pillerin şarj tutmaması gibi bir sorun kalmayınca elektrikli araçlar daha da gündeme gelecek..

Petrol şirketlerininde elbet bir düşündüğü vardır elektrikli araçlar gittikçe yayılırsa onlar dükkanı kapatacak değiller herhalde ?

Link :

Alman Bilim adamları 27 yıl sorunsuz çalışan Lityum İon Batarya üretti.
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demirparcasi 4 yıl
Kendi sitesinde test skoru 100 denmiş. 103 nereden çıktı? consumerreports.org/...
Araç muhteşem
7 kişilik bir sedan ve
0-100km/saat hıza 3.5sn de ulaşabiliyor.
Fren mesafesi de Porsche 911 seviyesinde.
Sessizlikte ise test edilen en sessiz araç sadece bir Lexus modeli belli durumlarda daha sessizmiş.
İçersinde 17"lik dev ekranı var. Yan yana iki Ipad'ten büyük. Her şeyi bu ekrandan kontrol edebiliyorsunuz ve sürekli internete bağılı ve sıklıkla yazılımı güncelleniyor ve yeni özellikler ekleniyor.
Ayrıca Toyota Prius'tan bile daha az yakıyor. Hatta yaşadığın yerin yakınında Tesla supercharger istasyonları varsa yakıt bedava. Türkiye'de pek yok ama ABD'de de çokça var hızla sayıları artıyor.
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Godvater 4 yıl
umut_baris
BurakYZ Acaba bizim ülkemize ne zaman TESLA şirketi gelir ?
Ege ve Akdeniz de şarj istasyonları olacak. Tüm ülkeye yayılmayacak. Fazla heveslenmeyin.

Verilebilecek en sacma cevap buydu sanirsam. Diger cevaplarinizi da gordum alip veremediginiz mi var acaba? Ayrica Tesla Turkiyeye geliyor. Ege Akdeniz ve Marmarada sarj istasyonlari olacak.
Hicbir ulkede her sehre magaza acmayan bir sirketin Turkiye'nin her bolgesine gelmesini mi bekliyordunuz? Turkiyeye girmeleri demek arac almak isteyen herkese araci satabilmeleri demek. Bu da herkes icin yeterli olacaktir eminim. Kalitesiz, bilgiden yoksun, bos yorum yapmayin...
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BekirTemel 4 yıl
O derece yani

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citadel 4 yıl
BurakYZ
Bu teknoloji en çok bize lazım ama... Bence devletin bir an önce Tesla ile anlaşıp F/P ürünleri ucuz fiyata ülkemizde sunması gerekli.

Dostum Tövbe de. Ülkemize gelirse elektrik fiyatları ne olur haberin var mı?
Elektriğin telden geçme vergisini almaya başlarlar.
Çok güzel teknoloji fakat şimdilik dediğimiz gibi bize yaradan çok zarar getirir.
(Doğalgazlı Arabaları hatırlayın.)
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Erzsa 4 yıl citadel
citadel

BurakYZ

Bu teknoloji en çok bize lazım ama... Bence devletin bir an önce Tesla ile anlaşıp F/P ürünleri ucuz fiyata ülkemizde sunması gerekli.


Dostum Tövbe de. Ülkemize gelirse elektrik fiyatları ne olur haberin var mı?
Elektriğin telden geçme vergisini almaya başlarlar.

Çok güzel teknoloji fakat şimdilik dediğimiz gibi bize yaradan çok zarar getirir.
(Doğalgazlı Arabaları hatırlayın.)

Elektriğe çözüm bol hocam
Şahsen yazlığımıza güneş panelinden elektrik sağlamaya başladık bile... Bunun gibi çözüm çok olduğu için sıkıntı olacağını samıyorum.
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